من اعمالي في تركيب السيراميك

sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله
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واخيرا انتهيت من اعمال النهائية لسكن من طابقين عملي تقريبا كان في الطابق الاول والثاني


قمت بتركيب سيراميك ارضيات للغرف من نوع واحد وهو جزائري المنشأ رخيس الثمن نوعا في متناول الجميع والي هو (كاشمير)

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اما المطبخ فاستعملنا نوع اخر من السيراميك وهوجزائري الصنع كذالك وتمنه في متناول الجميع والي هو ( الاندلوسية)

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كما استعملنا سيراميك شبه الحجر للكونتوار و حواف المطبخ وهو كذالك جزائري الصنع ولكن تمنه مرتفع نوعا ما قياسا بثن النوع الاخر

بالنسبة ل ( plan travail ) ركبنا الرخام بلون البيج

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بالنسبةلحوائط المطبخ ركبنا سيراميك جزائري الصنع ارخس من كل الانواع السابقة وفي متناول الجميع مع العلم ان التشميع استعملنا (pate a jon) كل لون وحسب

لون السيراميك المركب

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في الهول ركبنا سيراميك لون بني اضنه مناسب مع الارضية واكملنا التركيب حتى في جوانب السلالم كي تكون النضرة واحدة

بالنسبة للسلالم ركبنا البروسلين اسباني الصنع وغالي الثمن نوعا ما صلب ومتين واضنه قريب جدا من القرانيت



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بالنسبة للحمام و المرفقات استعملنا سيراميك جزائري الصنع وثمنه مقبول جدا وفي المتناول والون كان الرمادي مع الرمادي مع اختلاف درجات اللون فقط
التركيب كان متداخل نضرا لاعوجاج القطع
وللاسف الصور لم تكن جيدة سادرجها لاحقا




للامانة الذوق لصاحب المنزل وما اخوكم الا مركب لا يتدخل في اذواق الزبائن الا في حالة الالتباس عند صاحب البيت


اتمنى تنال اعجابكم

واعطوني رأيكم

ولكم مني تحية واحلى سلام

اخوكم سامي44
 
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