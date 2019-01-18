السلام عليكم ورحمة الله





البلاكو بلاتر من احدث الديكورات





اليوم اردت ان اطرح موضوع عن الديكور العصري والمتداول بكثرة في السنوات القليلة الاخيرة وهو ديكور البلاكو بلاتر placo platre

ا ليوم نعطيكم نبدة عن ديكور البلاكو بلاتر وفكل مرة نفصل في نوع منه

ba9-ba10ba13-ba17

الغرف --الصالون -- الحمام -- المطبخ-- ديكور التلفاز -- غرفة الاطفال

بعد ان كنا نراه في الدول الاروبية وصل الى بلادنا واصبح يستعمل بكثرة



الواح البلاكو بلاتر هي عبارة عن خليط من الجبس و السليكون والفابير قلاس مغلفة بطبقة من الكارتون المعالج ومنه عدة انواع



النوع الاول وهو النوع العادي ويكون ملون باللون الرمادي يستعمل لأسقف الغرف والحوائط وكل الاعمال الداخلية ما عدا المطابخ والحمامات والاماكن التي تكون فيها نسبة الرطوبة عالية

النوع الثاني مقاوم للحريق ويكون مثل النوع العادي ما عدا الاختلاف في لون اللاصق الجانبي اللدي يكون باللون الاحمر

والنوع الثالث مقاوم للرطوبة والحريق معا وهو الافضل بينهم اد يكون مغلف بطبقة من الكرتون المقوى وملون باللون الاخضر والقلب الجبسي يحتوي على نسبة عالية من السيليكون والفايبر قلاس ويستعمل في الاماكن الرطبة كالحمامات والمطابخ وغيرها ومن الاحسن استعماله في كامل اعمال البيت لما له من قوة وصلابة وةتحمل للحريق والرطوبة

بالنسبة للثمن تكلفته ارخص من الديكورات الاخرى ومناسب لكل طبقات المجتمع ومتواجد في بلادنا بقوة

وله الكثير من المزايا وهدا ما عجل بتواجده وانتشاره في كل ربوع الوطن



بالاضافة الى تكلفته المناسبة لاصحاب الدخل المتوسط والضعيف

سرعة الانجاز فهو لا يأخد وقتا طويلا في الانجاز ولا يترك مخلفات كثيرة مثل الجبس العادي

التحكم بارتفاع الاسقف وهو متين اكثر من اي ديكور اخر

لا تضهر على الاسقف الشقوق والنتؤات مثل الاسقف الجبسية العادية

عازل تام للرطوبة المشكل اللدي يعاني منه الكثيرين كما يمكن دعمه باستخدام الصوف الحراري او الفلين الابيض بينه وبين الجدران

يحافض على التدفئة المنزلية اثناء الشتاء

خفيف الوزن وليس له تأثير على هيكل البناء الانشائي عكس الكثير من الديكورات

يمكنه اخفاء كل التوصيلات الصحية والكهربائية وحتى العيوب الموجودة على الجدران والسقف



لقد ابدعو في استعماله في ديكورات المطابخ والحمام و حتى الصالون والغرف والبهو







وهنا بعض الصور لبعض الديكورات المتفرقة

اغلبها لغرف نوم

اتمنى ان يفيدكم الموضوع

في المرة القادمة انتضرو ا اسقف من اعمالي حصريا للمنتدى