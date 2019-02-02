إن الله على كل شيئ قدير...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
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العمر
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا التفت قلبك إلى أشياء تنتظرها
تترقبها ولم تأتي بعد !
أخبر فؤادك بقدرة الله وأنه لا يعجزه شيء!
نعم لا شيء يعجزه !🌧
زكريا أتاه الولد وقد بلغ من الكبر عتيا
فلما تعجب (قال رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)
فأتت الآية بعدها ( قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ)
نعم والله.. 💛
هو عليه هيّن فهو القدير سبحانه !💛
مريم عليها السلام وهب لها عيسى عليه السلام
ولم يكن له أب فقالت بتعجب ( قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) فأتت الآية بعدها ( قال كذلك قال ربك هو علي هين )
نعم والله.. 💕
هو عليه هين فهو القدير سبحانه !
كل شيء من أصغر ذرة في الكون إلى أكبر مجرة لا يعجزه وهو على كل شيء قدير !
نرتلها، ، نجوّدها ولكن ما وقعها في القلب💙 !"إن الله على( كل) شيء قدير "

حتى أمورك المتعقدة! قادر أن يبدلها!
حتى أمنياتك البعيدة !قادر أن يقربها!
حتى مرضك المرافق لك منذ أمد🍂 !
قادر أن يرفعه !حتى مآسي تعيش مرها للآن!
قادر أن يزيلها! أتعلم لماذا !!!..
لأنه "على كل شيء قدير "
أرفع بصرك للسماء !هل ترى فيها شقوقاً أو تصدعا! من رفع سمكها! من زينها بالنجوم والكواكب! أليس هو الله !❤
إنه على كل شيء قدير !عندما تظن أن لا أمل !
لا فرج ! لا تحول إلى الأحسن!
فقلبك يحتاج عاجلاً لمعرفة من الله القدير !
وكل شيء حولك يبث فيك معنى
"إن الله على كل شيء قدير "💦🌿
فالله قدير ، فالله قدير ، فالله قدير ☁
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
إذا استصعب عليك شيء لا تفكر في صعوبة هذا الشيء واستحالته
بل فكر في خالقه وقدرته
فهو رب هذا الكون وبيده ملك كل شيء وإليه يرجع الأمر كله.
لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء
فزكريا ومريم عندما تعجبا من أمر الله جاءهما الرد
"هو علي هيّن "
فلا تدع اليأس يتخلل إليك وفكر في قوة وقدرة من تدعوه ❤
فاسألوا الله على قدره فهو عظيمٌ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء كريمٌ يعطي بلا انتهاء.
🍃🕊
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
قال ام أمينة:
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مشكورة على الموضوع و على هذه الكلمات الشافية
ننتظر منك الجديد المميز
تحياتي لكي​
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العفو
نورتي بمرورك العطر
جزاكي الله خيرا
وربي يحفظك ويسعدك
 
صدى الصورة.

صدى الصورة.

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 ديسمبر 2018
المشاركات
39
نقاط التفاعل
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5
السلام عليكم ورحمة الله ...
جميـــــل هــــو طرحـــــك أخـيتــــــــي
موضوع رائــــــع
إن الله قادر على كل شيئ فهو خالق السموات والأرض
سبحان الله .....~
مشكورة أخيتي
بالتوفيق =)
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
قال صدى الصورة.:
السلام عليكم ورحمة الله ...
جميـــــل هــــو طرحـــــك أخـيتــــــــي
موضوع رائــــــع
إن الله قادر على كل شيئ فهو خالق السموات والأرض
سبحان الله .....~
مشكورة أخيتي
بالتوفيق =)
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
العفو
نورتي بمرورك العطر
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا
وربي ييسعدك
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
قال الامين محمد:
الحمد لله على نعمة االاسلام و الحمد لله على نعمة التوحيد
و الحمد لله على نعمة اليقين

بارك الله فيكم
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وفيك بارك الله
مشكور
جزاك الله خيرا
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
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النقاط
1,656
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك اللهم امين يارب
هو رب الارض والسماء
وخالق كل شيء من ذرة لاكبر شيء في الوجود
كل شيء على الله هين فانما يقول للشيء كن فيكون
والله عند ظن عبده به
فيجب ان نحسن الظن بالله عز وجل
ارجو تقبل مروري غاليتي
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
ا

اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
923
نقاط التفاعل
1,552
النقاط
51
العمر
30
قال ماغيكاي تشان:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لا قوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
بارك الله فيك وجزاك كل خير وجعل كل حرف خطته يمناك في ميزان حسناتك اللهم امين يارب
هو رب الارض والسماء
وخالق كل شيء من ذرة لاكبر شيء في الوجود
كل شيء على الله هين فانما يقول للشيء كن فيكون
والله عند ظن عبده به
فيجب ان نحسن الظن بالله عز وجل
ارجو تقبل مروري غاليتي
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
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اهلا وسهلا
وفيكي بارك الله
وجزاكي الله خيرا كثيرا
ونعم بالله
مشكورة لمرورك العطر
وجزاكي الله الجنة
 
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