إن الله على كل شيئ قدير...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا التفت قلبك إلى أشياء تنتظرها
تترقبها ولم تأتي بعد !
أخبر فؤادك بقدرة الله وأنه لا يعجزه شيء!
نعم لا شيء يعجزه !
زكريا أتاه الولد وقد بلغ من الكبر عتيا
فلما تعجب (قال رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)
فأتت الآية بعدها ( قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ)
نعم والله..
هو عليه هيّن فهو القدير سبحانه !
مريم عليها السلام وهب لها عيسى عليه السلام
ولم يكن له أب فقالت بتعجب ( قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) فأتت الآية بعدها ( قال كذلك قال ربك هو علي هين )
نعم والله..
هو عليه هين فهو القدير سبحانه !
كل شيء من أصغر ذرة في الكون إلى أكبر مجرة لا يعجزه وهو على كل شيء قدير !
نرتلها، ، نجوّدها ولكن ما وقعها في القلب !"إن الله على( كل) شيء قدير "
حتى أمورك المتعقدة! قادر أن يبدلها!
حتى أمنياتك البعيدة !قادر أن يقربها!
حتى مرضك المرافق لك منذ أمد !
قادر أن يرفعه !حتى مآسي تعيش مرها للآن!
قادر أن يزيلها! أتعلم لماذا !!!..
لأنه "على كل شيء قدير "
أرفع بصرك للسماء !هل ترى فيها شقوقاً أو تصدعا! من رفع سمكها! من زينها بالنجوم والكواكب! أليس هو الله !
إنه على كل شيء قدير !عندما تظن أن لا أمل !
لا فرج ! لا تحول إلى الأحسن!
فقلبك يحتاج عاجلاً لمعرفة من الله القدير !
وكل شيء حولك يبث فيك معنى
"إن الله على كل شيء قدير "
فالله قدير ، فالله قدير ، فالله قدير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إذا التفت قلبك إلى أشياء تنتظرها
تترقبها ولم تأتي بعد !
أخبر فؤادك بقدرة الله وأنه لا يعجزه شيء!
نعم لا شيء يعجزه !
زكريا أتاه الولد وقد بلغ من الكبر عتيا
فلما تعجب (قال رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ)
فأتت الآية بعدها ( قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ)
نعم والله..
هو عليه هيّن فهو القدير سبحانه !
مريم عليها السلام وهب لها عيسى عليه السلام
ولم يكن له أب فقالت بتعجب ( قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلامٌ) فأتت الآية بعدها ( قال كذلك قال ربك هو علي هين )
نعم والله..
هو عليه هين فهو القدير سبحانه !
كل شيء من أصغر ذرة في الكون إلى أكبر مجرة لا يعجزه وهو على كل شيء قدير !
نرتلها، ، نجوّدها ولكن ما وقعها في القلب !"إن الله على( كل) شيء قدير "
حتى أمورك المتعقدة! قادر أن يبدلها!
حتى أمنياتك البعيدة !قادر أن يقربها!
حتى مرضك المرافق لك منذ أمد !
قادر أن يرفعه !حتى مآسي تعيش مرها للآن!
قادر أن يزيلها! أتعلم لماذا !!!..
لأنه "على كل شيء قدير "
أرفع بصرك للسماء !هل ترى فيها شقوقاً أو تصدعا! من رفع سمكها! من زينها بالنجوم والكواكب! أليس هو الله !
إنه على كل شيء قدير !عندما تظن أن لا أمل !
لا فرج ! لا تحول إلى الأحسن!
فقلبك يحتاج عاجلاً لمعرفة من الله القدير !
وكل شيء حولك يبث فيك معنى
"إن الله على كل شيء قدير "
فالله قدير ، فالله قدير ، فالله قدير