مواضيع في الرياضيات و اللغة العربية للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي من اعداد السيدة مومد رحمها الله

بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قمت بعمل تجميعية حصرية لبعض مواضيع و بعض القواعد في اللغة العربية و الرياضيات التي كانت تقوم بتجهيزيها و كتابتها الوالدة رحمها الله بالاضافة الى المواضيع التي كانت تجلبها من الابتدائيات الأخرى
لذا أرجو من كل من استفاد و لو بالشيء القليل الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم
و من أراد نقلها أرجو أن يترك اسم الأستاذة و شكرااا
مواضيع اختبارات في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي
مواضيع اختبارات فصلية في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي (مختلف مقاطعات ولاية الجزائر)
مجموعة من امتحانات تجريبية للفصل الثالث في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي (ولاية الجزائر)
مجموعة من التقويمات الشهرية في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي من جمع و تحضير الأستاذة مومد رحمها الله.
قواعد في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي مساعدة للأساتذة في الشرح
امتحانات تجريبية في اللغة العربية و الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي (ولاية الجزائر/باتنة)
قواعد في مادة اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي مساعدة للأساتذة في الشرح
امتحان تجريبي في اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي السنة الدراسية 2015/2016 (بوزريعة ولاية الجزائر العاصمة)
طريقة الخليل في ترتيب الحروف (ترتيب الحروف في معجم العين عند الخليل)
مجموعة من أدعية الامتحان (قبل المراجعة/يوم الامتحان/عند النسيان /بعد الانتهاء) للأساتذة و التلاميذ
مازالت هناك مواضيع في اللغة العربية التي سيتم نشرها لاحقا ا ن شاء الله
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
قمت بعمل تجميعية حصرية لبعض مواضيع و بعض القواعد في اللغة العربية و الرياضيات التي كانت تقوم بتجهيزيها و كتابتها الوالدة رحمها الله بالاضافة الى المواضيع التي كانت تجلبها من الابتدائيات الأخرى
لذا أرجو من كل من استفاد و لو بالشيء القليل الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم
و من أراد نقلها أرجو أن يترك اسم الأستاذة و شكرااا
مواضيع اختبارات في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي
مواضيع اختبارات فصلية في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي (مختلف مقاطعات ولاية الجزائر)
مجموعة من امتحانات تجريبية للفصل الثالث في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي (ولاية الجزائر)
مجموعة من التقويمات الشهرية في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي من جمع و تحضير الأستاذة مومد رحمها الله.
قواعد في مادة الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي مساعدة للأساتذة في الشرح
امتحانات تجريبية في اللغة العربية و الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي (ولاية الجزائر/باتنة)
قواعد في مادة اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي مساعدة للأساتذة في الشرح
امتحان تجريبي في اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي السنة الدراسية 2015/2016 (بوزريعة ولاية الجزائر العاصمة)
طريقة الخليل في ترتيب الحروف (ترتيب الحروف في معجم العين عند الخليل)
مجموعة من أدعية الامتحان (قبل المراجعة/يوم الامتحان/عند النسيان /بعد الانتهاء) للأساتذة و التلاميذ
مازالت هناك مواضيع في اللغة العربية التي سيتم نشرها لاحقا ا ن شاء الله