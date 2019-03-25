السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مجموعة من امتحانات في اللغة العربية للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي من جمع و اعداد الأستاذة مومد رحمها الله من ابتدائيات مختفلة في الجزائر العاصمة
نرجو من كل من استفاد من المواضيع الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم.
- مدرسة عسوس دحمان
- مدرسة عمر بوشاقور المقاطعة رقم 02 بوزريعة
- المقاطعة رقم 06 الرويبة
- المقاطعة رقم 10 و 12 الدار البيضاء
- المقاطعة رقم 05 الدار البيضاء
- المقاطعة رقم 01/02/03 بوعينان ولاية البليدة
- مقاطعة الرويبة شرق الجزائر
- المقاطعة رقم 01 بوزريعة
- المدرسة الشهيد محمد دوزي ولاية الجزائر
- مدرسة محمد باعزيز ولاية الجزائر
- ولاية قالمة
- مدرسة جابر بن حيان
- مدرسة ديش أحمد
- ولاية بومرداس
- مدرسة سنطوحي رابح ولاية الجزائر
- المدرسة الخاصة خليف الرويبة ولاية الجزائر
اختبارات تجريبية لشهر أفريل للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي من جمع و اعداد السيدة مومد رحمها الله
اختبارات الفصل الأول و تجريبية في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي من جمع الأستاذة مومد رحمها الله
اختبارات للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي من اعداد الأستاذة مومد رحمها الله
مجموعة من امتحانات في اللغة العربية للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي من جمع و اعداد الأستاذة مومد رحمها الله من ابتدائيات مختفلة في الجزائر العاصمة
نرجو من كل من استفاد من المواضيع الدعاء لها بالرحمة و المغفرة بارك الله فيكم.
- مدرسة عسوس دحمان
- مدرسة عمر بوشاقور المقاطعة رقم 02 بوزريعة
- المقاطعة رقم 06 الرويبة
- المقاطعة رقم 10 و 12 الدار البيضاء
- المقاطعة رقم 05 الدار البيضاء
- المقاطعة رقم 01/02/03 بوعينان ولاية البليدة
- مقاطعة الرويبة شرق الجزائر
- المقاطعة رقم 01 بوزريعة
- المدرسة الشهيد محمد دوزي ولاية الجزائر
- مدرسة محمد باعزيز ولاية الجزائر
- ولاية قالمة
- مدرسة جابر بن حيان
- مدرسة ديش أحمد
- ولاية بومرداس
- مدرسة سنطوحي رابح ولاية الجزائر
- المدرسة الخاصة خليف الرويبة ولاية الجزائر
اختبارات تجريبية لشهر أفريل للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي من جمع و اعداد السيدة مومد رحمها الله
اختبارات الفصل الأول و تجريبية في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي من جمع الأستاذة مومد رحمها الله
اختبارات للتحضير لامتحان شهادة نهاية التعليم الابتدائي من اعداد الأستاذة مومد رحمها الله