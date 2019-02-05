اللمة للسياقة

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,386
نقاط التفاعل
24,569
النقاط
1,951
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضائنا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع اليوم بحول الله يتم إفتتاح

مدرسة اللّمة للسياقة

100965



اليوم سوف نقوم بالسياقة عن طريق المواضيع والرسوف أشرح الأمر الآن الملف يتطلب مايلي
1-صورة شمسية للعضوية مثل هذه مثلا للأخ
[IMG alt="sami44"]https://www.4algeria.com/forum/data/avatars/m/123/123788.jpg?1496967093[/IMG]
sami44
:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين


2 - إعطاء آراء حول ر دود ومواضيع العضو عن طريق لافتات الكود وسوف أبدأ لتفهموا الموضوع
الأخ سامي
عند أي رد أرجوا منك إحترام إشارة
100966

بمعنى أشكر صاحب الموضوع على جهده وكتابته للموضوع أولا وبعدو

100967

الدوّار اخانا أو الرومبوا أنت تسوق غير ديركت بمعنى أنو فالمواضيع يا أخ إلتفت لكل جوانب الموضوع وخلي أستاذتك فالسياقة ليليا بعيدة ماشي تسوق ورقبتك جهتها دخلهم فالحيط كل كلمة وتقول ليليا قالت ليليا فعلت ياو شوف قدامك

الآن فيما يخص مشاركاتك كمواضيع

100968

تبارك الرحمن دون أن تنتظر الضوء الأخضر يعني تكتب في كل المجالات وأنا أنصحك انو الحية هذي دايرة لاماس عندك ساعات نلقى الألوان طالعين هابطين ما نعرفش واش من قسم راك ريقليها يا خضرا يا حمرا يا صفرا خلينا نفوتو


الدوران لليمين
100969

الجيد أنك تعرف الإتجاه يمين او يسار وغير منحاز بمعنى أنك لا تفضل عضو على الآخر بل انت تتبع اليمين أي القلم المميز هو الأهم وعندما تعرف نوع كتابة ذاك العضو فأنت تعرف نوعية ما سوف يطرح

100970


بما أنك أب ولازم الأب يشارك فتربية الأولاد دورنا شوي فركن الأطفال منين ذاك إطرحنا تجربتك مع الأبوة

واخيرا


100972

نشهد لك بالعمل الرائع في المنتدى ومواضيع الطلاء

نشوف لما نديك تجوز الكود إذا تحفظهم

نترك الإشارات الأخرى لكم وتعاليقكم على مشاركات الأعضاء

شكرا للجميع

 

المرفقات

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,832
نقاط التفاعل
5,467
النقاط
751
سرني اني اول من يرد في هذ الموضوع الجميل من نحله المنتدى
ليليا دورتيها اوتو ايكول ما خليتولنا والو خص غير تولو تسوقو السيمي والكلارك ولاقري
المهم لي عوده للرد
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,386
نقاط التفاعل
24,569
النقاط
1,951
قال sami44:
سرني اني اول من يرد في هذ الموضوع الجميل من نحله المنتدى
ليليا دورتيها اوتو ايكول ما خليتولنا والو خص غير تولو تسوقو السيمي والكلارك ولاقري
المهم لي عوده للرد
إضغط للتوسيع...
اتعلم لما انت اول من يرد لانك متالب لي لا ادري موجودة فاللغة او لا مهم راك فاهمها
ولما لا تسوق الحيات اللي قلتهم للضرورة احكام لو جيت بصحتي وباه نخدم على يمى نورمال خدمة حلال نديرها.
ننتظر مشاركتك
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,832
نقاط التفاعل
5,467
النقاط
751
ربي يشافيك ويعطيك صحتك وان شاء الله تسوقي الباخرة ولا الطائرة
الي خلق ما يضيع انتي وامك رزقكما عند الله ممدود وبما انك انسانة تاع خير ربان الله لا يضيع اجر من احسن عملا
بالنسبة لمتالب راني فاهمها كلمة متداولة عندنا بكثرة حتى وان لم تكن في القاموس
المهم نولي لموضوعك
هذا العضو @حلم كبير
اشارة التوقف عندو مكاش يدور على المواضيع كامل حتى الي فوقها الغبار يدخلها ويدير رد رغم دخوله المتذبذب
الفوروج يتوقف عند الاشارة الحمرا احتراما لحقوق الغير واللاجئين والمهاجرين وغيرهم
الاشارة الخضراء عندو ما تخدمش لا يعرف المجاملة والتملق
عند الرومبوا يدور زوج دورات يتأكد من العضو والموضوع قبل ما يرد مبدؤه احترم نفسك يحترمك غيرك
الاشارة تاع اليمين عندها اولوية عندو بوح القلم الحر
عيبه الوحيد لا يفكر في الغازي لا اعرف اما خوفا من الفشل او تلافيف المخ عندو غير نشطة
المهم اذا جوز الكود عندك ينجح 80/100
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,386
نقاط التفاعل
24,569
النقاط
1,951
قال sami44:
ربي يشافيك ويعطيك صحتك وان شاء الله تسوقي الباخرة ولا الطائرة
الي خلق ما يضيع انتي وامك رزقكما عند الله ممدود وبما انك انسانة تاع خير ربان الله لا يضيع اجر من احسن عملا
بالنسبة لمتالب راني فاهمها كلمة متداولة عندنا بكثرة حتى وان لم تكن في القاموس
المهم نولي لموضوعك
هذا العضو @حلم كبير
اشارة التوقف عندو مكاش يدور على المواضيع كامل حتى الي فوقها الغبار يدخلها ويدير رد رغم دخوله المتذبذب
الفوروج يتوقف عند الاشارة الحمرا احتراما لحقوق الغير واللاجئين والمهاجرين وغيرهم
الاشارة الخضراء عندو ما تخدمش لا يعرف المجاملة والتملق
عند الرومبوا يدور زوج دورات يتأكد من العضو والموضوع قبل ما يرد مبدؤه احترم نفسك يحترمك غيرك
الاشارة تاع اليمين عندها اولوية عندو بوح القلم الحر
عيبه الوحيد لا يفكر في الغازي لا اعرف اما خوفا من الفشل او تلافيف المخ عندو غير نشطة
المهم اذا جوز الكود عندك ينجح 80/100
إضغط للتوسيع...
السلام عليكم آمين يا رب الله يشفي كل مرضانا ويعافيهم ويفرج على كل مهموم ويحفظ أسرتك أخي الكريم
ايه متالب عندكم عليها قلتهالك فاللغة ماكاش إحنا عندنا قاموس خاص
الأخ @حلم كبير راه فوت البيرمي و 2 مرات وهو يلاشي ههه مرة بنسى فرا ما مرة ينسى الإشارة هبلني
لكن وصفك لما يفعله فالمنتدى دقيق جدا بارك الله فيك
أما ألغازك سوف تحول أعضاء المنتدى لمصلحة الأعصاب خليبني انا غير مه مصلحة العظام خصني أعصاب وتكمل عليا أنا مهبولة ونزيد
نورني ردك 380 فولت الله يبارك رانب نبان من وهران
شكرا لك أخي سامي
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,386
نقاط التفاعل
24,569
النقاط
1,951
حلم كبير

حلم كبير

:: نجم اللمة ::
إنضم
24 ديسمبر 2016
المشاركات
4,725
نقاط التفاعل
14,294
النقاط
2,591
العمر
33
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
الأخت @ليليا دورتها أوتو إيكول خلاص اللي يسوڨ مليح يفوت واللي ما يسوڤش يشد ڨرنية ويحبس 😂
الله يعطيك عام ربح وعام خير نشالله منين جبت هاذ الفكرة القيادية هههه
موضوع جميل راقني بارك الله فيك
رايح ننقل على الأخ سامي وندير رد 😉

قال sami44:
ربي يشافيك ويعطيك صحتك وان شاء الله تسوقي الباخرة ولا الطائرة
الي خلق ما يضيع انتي وامك رزقكما عند الله ممدود وبما انك انسانة تاع خير ربان الله لا يضيع اجر من احسن عملا
بالنسبة لمتالب راني فاهمها كلمة متداولة عندنا بكثرة حتى وان لم تكن في القاموس
المهم نولي لموضوعك
هذا العضو @حلم كبير
اشارة التوقف عندو مكاش يدور على المواضيع كامل حتى الي فوقها الغبار يدخلها ويدير رد رغم دخوله المتذبذب
الفوروج يتوقف عند الاشارة الحمرا احتراما لحقوق الغير واللاجئين والمهاجرين وغيرهم
الاشارة الخضراء عندو ما تخدمش لا يعرف المجاملة والتملق
عند الرومبوا يدور زوج دورات يتأكد من العضو والموضوع قبل ما يرد مبدؤه احترم نفسك يحترمك غيرك
الاشارة تاع اليمين عندها اولوية عندو بوح القلم الحر
عيبه الوحيد لا يفكر في الغازي لا اعرف اما خوفا من الفشل او تلافيف المخ عندو غير نشطة
المهم اذا جوز الكود عندك ينجح 80/100
إضغط للتوسيع...
ههههه يعطيك عام خير نشالله 😂
ياو وين مركبين الرادار نعود نسكيفيلو ههههه
يعطيك عام ربح معرف كيفاه وصفت الوصف الدقيق ما شاء الله ضرك ننقل عليك وندير رد هههه
باين أوتو إيكول متمرس
أنا مشكلتي هي أني ندخل للمة فالليل معظم الوقت ويكون راسي مليان والاحصنة تجري فيه الافكار كامل تعشش فالليل وتخرج تجري هههه
على ذيك كي تڤولي لغز نقراه من عينيا ما يزيدش شارجي لداخل ههههه علامات الاستفهام تطلع والاحصنة هاذيك تتودر هههه
نهار ندخل للمة الصباح نشالله نجرب ،ممكن الليل وممكن الله قالب هذاك ما حلبت البڨرة ههههه
والله سعدت كثييييرا بوصفك لي وهذا شرف لي وتاج على رأسي رأيك في ،وأنتم إخوة وأخوات أعتز بهم أيما إعتزاز
سأحاول أن أتواجد معكم أكثر بحول الله.
إحتراماتي القلبية
قال ليليا مرام:
الأخ @حلم كبير راه فوت البيرمي و 2 مرات وهو يلاشي ههه مرة بنسى فرا ما مرة ينسى الإشارة هبلني
إضغط للتوسيع...
ههههه الفرانات سيرتو ركزيلي عليها هههه وواحد الاشارات اللي ما يبانوش من الضباب ياسر يا محاينك وخاصة كي نعڨب على قسم الاخبار السياسية تلڤايها دايما الضباب والمطر ثم نشوف البانو نتاع ثلاثين ثمانين هههه
حقا موضوع ممتع نتمنى يلڨى تفاعل من الاخوة والاخوات
بارك الله فيك .
إحتراماتي القلبية
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,386
نقاط التفاعل
24,569
النقاط
1,951
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,832
نقاط التفاعل
5,467
النقاط
751
دايرين زردة هناااا وانا لا خبر
معليش اليوم نشوفو الكود تاع وحد المشاكسة @ماغيكاي تشان
المارشاريار ما تعرفوش الموضوع الي يدخل تدخل معاه تدير رد ولا تكتب لي عودة والعودة تاعها ما نقولك بعد يوم او اسبوع المهم تولي تولي وترد
الفيراجات تاع اللمة تعرفهم كامل من الشرسعة للالغاز المهم نهار تروح عليها العنكبوتة اللمة تفليها ركن ركن
بالنسبة للرومبوان عندها رومبوان واحد عند منتدى بوح القلم الحر
اشارة قف عندها مقدسة مستحيل تلقى اشارة من عند عضو وتجوز عليها
الكلاكصون عندها بالاعجابات مرات تلقاي في التنبيهات 100 تنبيه فيهم 80 اعجاب من عندها سيرتو من يوم التحديثات الجديدة
تسلك راسها فالسيركيلاسيون ومنتدى الشريعة عندها ليه مكان
رغم انها شريرة الا ان دعاوي الخير عندها قانون لازم يكونو في الرد
والكود راهي ناجحة فيه 80/100
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top