اللمة للسياقة

ليليا مرام
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المرشحين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضائنا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع اليوم بحول الله يتم إفتتاح
مدرسة اللّمة للسياقة
اليوم سوف نقوم بالسياقة عن طريق المواضيع والرسوف أشرح الأمر الآن الملف يتطلب مايلي
1-صورة شمسية للعضوية مثل هذه مثلا للأخ
[IMG alt="sami44"]https://www.4algeria.com/forum/data/avatars/m/123/123788.jpg?1496967093[/IMG]
sami44
:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
2 - إعطاء آراء حول ر دود ومواضيع العضو عن طريق لافتات الكود وسوف أبدأ لتفهموا الموضوع
الأخ سامي
عند أي رد أرجوا منك إحترام إشارة
بمعنى أشكر صاحب الموضوع على جهده وكتابته للموضوع أولا وبعدو
الدوّار اخانا أو الرومبوا أنت تسوق غير ديركت بمعنى أنو فالمواضيع يا أخ إلتفت لكل جوانب الموضوع وخلي أستاذتك فالسياقة ليليا بعيدة ماشي تسوق ورقبتك جهتها دخلهم فالحيط كل كلمة وتقول ليليا قالت ليليا فعلت ياو شوف قدامك
الآن فيما يخص مشاركاتك كمواضيع
تبارك الرحمن دون أن تنتظر الضوء الأخضر يعني تكتب في كل المجالات وأنا أنصحك انو الحية هذي دايرة لاماس عندك ساعات نلقى الألوان طالعين هابطين ما نعرفش واش من قسم راك ريقليها يا خضرا يا حمرا يا صفرا خلينا نفوتو
الدوران لليمين
الجيد أنك تعرف الإتجاه يمين او يسار وغير منحاز بمعنى أنك لا تفضل عضو على الآخر بل انت تتبع اليمين أي القلم المميز هو الأهم وعندما تعرف نوع كتابة ذاك العضو فأنت تعرف نوعية ما سوف يطرح
بما أنك أب ولازم الأب يشارك فتربية الأولاد دورنا شوي فركن الأطفال منين ذاك إطرحنا تجربتك مع الأبوة
واخيرا
نشهد لك بالعمل الرائع في المنتدى ومواضيع الطلاء
نشوف لما نديك تجوز الكود إذا تحفظهم
نترك الإشارات الأخرى لكم وتعاليقكم على مشاركات الأعضاء
شكرا للجميع
أعضائنا الكرام أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع اليوم بحول الله يتم إفتتاح
مدرسة اللّمة للسياقة
اليوم سوف نقوم بالسياقة عن طريق المواضيع والرسوف أشرح الأمر الآن الملف يتطلب مايلي
1-صورة شمسية للعضوية مثل هذه مثلا للأخ
[IMG alt="sami44"]https://www.4algeria.com/forum/data/avatars/m/123/123788.jpg?1496967093[/IMG]
sami44
:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
2 - إعطاء آراء حول ر دود ومواضيع العضو عن طريق لافتات الكود وسوف أبدأ لتفهموا الموضوع
الأخ سامي
عند أي رد أرجوا منك إحترام إشارة
بمعنى أشكر صاحب الموضوع على جهده وكتابته للموضوع أولا وبعدو
الدوّار اخانا أو الرومبوا أنت تسوق غير ديركت بمعنى أنو فالمواضيع يا أخ إلتفت لكل جوانب الموضوع وخلي أستاذتك فالسياقة ليليا بعيدة ماشي تسوق ورقبتك جهتها دخلهم فالحيط كل كلمة وتقول ليليا قالت ليليا فعلت ياو شوف قدامك
الآن فيما يخص مشاركاتك كمواضيع
تبارك الرحمن دون أن تنتظر الضوء الأخضر يعني تكتب في كل المجالات وأنا أنصحك انو الحية هذي دايرة لاماس عندك ساعات نلقى الألوان طالعين هابطين ما نعرفش واش من قسم راك ريقليها يا خضرا يا حمرا يا صفرا خلينا نفوتو
الدوران لليمين
الجيد أنك تعرف الإتجاه يمين او يسار وغير منحاز بمعنى أنك لا تفضل عضو على الآخر بل انت تتبع اليمين أي القلم المميز هو الأهم وعندما تعرف نوع كتابة ذاك العضو فأنت تعرف نوعية ما سوف يطرح
بما أنك أب ولازم الأب يشارك فتربية الأولاد دورنا شوي فركن الأطفال منين ذاك إطرحنا تجربتك مع الأبوة
واخيرا
نشهد لك بالعمل الرائع في المنتدى ومواضيع الطلاء
نشوف لما نديك تجوز الكود إذا تحفظهم
نترك الإشارات الأخرى لكم وتعاليقكم على مشاركات الأعضاء
شكرا للجميع
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