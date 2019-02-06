السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



حبيبتي يا عروسة اللمة جبتلك نقاط مهمة اتبعيها في حياتك الجديدة



فترة الخطوبة لا تكشف عن طباع زوجك أو من تقدم لك فكوني على استعداد لمواجهة المفاجآت بحكمة وعقل



حياتك وأنت في منزل والديك تختلف كل الاختلاف عن حياتك مع زوجك ففي الأولى لا مسئولية عليك.. وفي الثانية أنت مسؤولة تقريبًا عن كل شيء.

فالسنة الأولى، هي أخطر سنوات الزواج فإن اجتزت الامتحان ضمنت لنفسك ولزوجك عيشة هانئة.



اهتمي حبيبتي بنظافتك الشخصية و بنظافة المنزل و المحيط الذي تعيشين فيه لان النظافة تجعل الاشخاص و خاصة زوجك ينجذبون اليك



لازم تكون شخصيتك متوازنة يعني ما تكونيش خفيفة اللي الكل يستغلها ولا الثقيلة او العصبية الي الكل ينفر منها .



و لازم تكوني على طبيعتك لا تتصنعي ابدا لإرضاء أحد مهما يكن.



ما تسمعي لحتى واحد يقولك ديري هكذا و ما ديريش هكذا انتي تعرفي نفسك يعني ما تخليهمش يتدخلوا في حياتك الشخصية

و اسرارك ما تحكيها لحتى واحد مهما كان

ففي النهاية عقل المرأة في جمالها وجمال الرجل في عقله



لاتعاملين الناس كلهم بنفس الطيبة يعني حطي للناس انهم مايتجاوزون حدودهم يعني طيبة لاكن ماتسمح لحد يغلط معها التمسي العذر لزوجك بفترة الخطوبة بينيلو لزوجك الحاجة المليحة في شخصيتك حببيه فيك و ما تهربيهش عليك و ما تبينيلوش الجانب السلبي ابدا



اعلمي حبيبتي أن التعاون في مواجهة أمور الحياة وذلك بتدبير شئون البيت دون إرهاق لميزانية الزوج



زوجك تعاملي مهاه بأسلوب النفس الطويل والخطوة خطوة والكلمات الحانية والمعاني الرقيقة والهمسات الجميلة عند تغيير سلوك لا يعجبك فيه،



تفقدي مواطن نظر زوجك وسمعه وشمه، وكوني له أرضًا يكن لك سماءً، وكوني له فرشًا يكن لك غطاءً، واحفظي غيبته وماله.



ابعدي عن الغبيه ونقل الكلام ولو احد سالك سمعتي شفتي قوليما أعرف ما شفت ما سمعت (سياسة الميم) لكي لاتضعي نفسك بمشاكل

مهما يكن الأمر

إذا اشترى لك شيئًا أو هدية فاشكريه ولا تعيبيها أبدًا حتى ولو لم تعجبك، مجاملة له واتقاءً لجرح مشاعره وعدم الطعن في ذوقه واختياره.



و بيت الزوجية – بيتك مملكتك – فعليك أن تتعلمي فنون الطهي والاهتمام بالمطبخ.. فالزوج يحب زوجته التي تهتم بأناقته وثيابه وملبسه ونظام بيته ويزيد احترامه لها



وثقي علاقتك بأم زوجك , فهي التي ربت وسهرت وأعطتك أعز ما تملك واعذريها إذا طمعت في جرعة زائدة من الحنان، فقدري ظروفها خاصة عند الكبر وكوني حليمة ورفيقة بوالده



امدحي اهله لا تسبين اي احد ابدا لان الناس دايم يقولون كما سبت أمامنا راح تسبنا من ورائنا لسانك حصنك



نصيحه باذن كل وحده لاتقولين لزوجك ولا لأي احد عيبك انا ركبتي سوداء انا عصبيه انالا أعرف اطبخ انا شخصيتي ضعيفه ...الخ لالا هكذا تفتحين عين زوجك والناس ينتبهون للشيء اصلا ماكانوا منتبهين له



ديرو هاد النصائح كحلقة في اذنكم و ربي يهنيكم



انتظروني في مواضيع اخرى باذن الله

