دعواتكم لجدتي الغالية

ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخواني اخواتي في الله جدتي في المستشفى
محتاجة دعواتكم رجاءا ادعوا لها بالشفاء

وجزاكم الله خيرا

ربما تصادف دعوة احد منكم ويكون باب القبول مفتوح

ادعوا لها بالشفاء


لا إله الا الله الحليم الكريم .. لا اله الا الله العلي العظيم ..
لا إله الا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم ..
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..
له الملك .. و له الحمد و هو على كل شيء قدير ..
الحمد لله الذي لا إله إلا هو .. و هو للحمد أهل .. و هو على كل شيء قدير ..
و سبحان الله .. و لا إله إلا الله .. و الله أكبر .. و لا حول و لا قوة إلا بالله ..
إلهي ..
أذهب البأس رب الناس ، اشف و أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً ..
إلهي ..
أذهب البأس رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت .. يارب العالمين آمين ..
إلهي ..
إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك و سترك الجميل أن تشفيها و تمدها بالصحة و العافية ..
إلهي ..
لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك .. إنك على كل شيء قدير



اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقما ابدا..اللهم خذ بيدها اللهم احرسها بعينيك التى لا تنام .
و اكفها بركنك الذى لا يرام و احفظها بعزك الذى لا يُضام .و اكلأه فى الليل و فى النهار .
و ارحمها بقدرتك عليها ّ.أنت ثقتها و رجائها يا كاشف الهم . يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة
المُضطرين .اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا ياأرحم الراحمين..
اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها..

آمين يارب العالمين

 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
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اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي جدة اختنا @ملكة زوجي وتمدّها بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير

 
*amani*

*amani*

:: عضو فعّال ::
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وعليكم السلام
ربي يشفيها ويخفف عليها أن شاء الله
ربي يحفظها من كل سوء يارب
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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أذهب البأس رب الناس ، اشف و أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً
ربي يشافيها ويعافيها ويقومها بالسلامة
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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ربي يشفيها ان شاء الله ويعافيها عاجلا غير آجل
وترجعلكم سالمة غانمة يارب
صدقو عليها أختي وان شاء الله مايكون غير الخير
ربي يسمعكم عليها الخير ان شاء الله​
 
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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اللهم يا حي ياقيوم رب العرش العظيم ..
اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء من عندك ..
اللهم أشفها شفاء لا يغادر سقما ..
اللهم اشفي كل مريض يارب
 
Skor m@k

Skor m@k

:: مشرف ::
منتدى واش راك تهدر
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طاقم المشرفين
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السلام عليكم
ربي يشفيها ويطهرها من كل الامراض
ان شاء الله يزول عليها الالم
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى عالم المرأة
منتدى تربية الأطفال
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع
طاقم المرشحين
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
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اللهم امين
بااارك الله فيكم جميعا ربي يجازيكم خيرا
 
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