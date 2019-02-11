دعواتكم لجدتي الغالية

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخواني اخواتي في الله جدتي في المستشفى

محتاجة دعواتكم رجاءا ادعوا لها بالشفاء



وجزاكم الله خيرا



ربما تصادف دعوة احد منكم ويكون باب القبول مفتوح



ادعوا لها بالشفاء





لا إله الا الله الحليم الكريم .. لا اله الا الله العلي العظيم ..

لا إله الا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم ..

لا إله إلا الله وحده لا شريك له ..

له الملك .. و له الحمد و هو على كل شيء قدير ..

الحمد لله الذي لا إله إلا هو .. و هو للحمد أهل .. و هو على كل شيء قدير ..

و سبحان الله .. و لا إله إلا الله .. و الله أكبر .. و لا حول و لا قوة إلا بالله ..

إلهي ..

أذهب البأس رب الناس ، اشف و أنت الشافي ، لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاءً لا يغادر سقماً ..

إلهي ..

أذهب البأس رب الناس ، بيدك الشفاء ، لا كاشف له إلا أنت .. يارب العالمين آمين ..

إلهي ..

إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك و سترك الجميل أن تشفيها و تمدها بالصحة و العافية ..

إلهي ..

لا ملجأ و لا منجا منك إلا إليك .. إنك على كل شيء قدير







اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقما ابدا..اللهم خذ بيدها اللهم احرسها بعينيك التى لا تنام .

و اكفها بركنك الذى لا يرام و احفظها بعزك الذى لا يُضام .و اكلأه فى الليل و فى النهار .

و ارحمها بقدرتك عليها ّ.أنت ثقتها و رجائها يا كاشف الهم . يا مُفرج الكرب يا مُجيب دعوة

المُضطرين .اللهم البسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير اجلا ياأرحم الراحمين..

اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها..



آمين يارب العالمين



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