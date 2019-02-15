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كيف يتم غسيل المعدة ؟؟



تُعتبر المعدة عضواً عضلياً يقع في الجهة اليسرى للمنطقة العلوية من البطن وتعمل المعدة على هضم الطعام الذي يدخلها عبر المريء عن طريق الصمام العضلي الفاصل بينهما، والذي يقوم بالسماح للطعام بالدخول إلى داخل المعدة، ويُسمى هذا الصمام بالعضلة العاصرة المريئية السفلى



ولهضم الطعام تقوم عضلات المعدة بالانقباض بشكل دوري ومنتظم، وتفرز الإنزيمات التي تقوم بتحطيم الطعام وهضمه، وعند الإنتهاء من عملية الهضم المقررة في المعدة، ينطلق الطعام باتجاه الأمعاء الدقيقة من خلال صمام عضلي آخر يُسمى بالعضلة العاصرة البوابية



وتُعرف عملية غسيل المعدة على أنّها عملية تُنفذ أو تُجرى من أجل إفراغ المعدة من محتوياتها عند حدوث حالة تسمم طارئة، أو لعمل إجراءات تحليلية لعصارة المعدة، وغيرها



كيفية غسيل المعدة

التحضيرات الأولية لغسيل المعدة

تعتمد التحضيرات اللازمة قبل العملية على إن كانت حالة المصاب طارئة أم لا، وفيما يلي بيان لذلك: