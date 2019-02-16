عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا .. أو تعرف عليه......... ( 3 )

ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
27 جويلية 2013
المشاركات
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نقاط التفاعل
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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عرفنا به ان كنت بطيفه عارفا .. تعود من جديد ومع اعضاء اخرين





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موضوعي اليوم متعلق بكم أنتم أعضاء اللمة..

يجمعنا هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من حقائقنا ، لكن بمرور الزمن يخف

هذا الحجاب حتى يكاد يكون شفافا ، وبهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور ، واقرب الخيال

إلى الواقع ، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال :

بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضل ..

نعيد السلسلة ان شاء الله من جديد

نبدا مع الضيف 3
بعد التعرف على اسمه ، نستضيفه مكرما استضافة خفيفة هادفة ، نتعرف عليه عن قرب.
فندعو الاعضاء للتفاعل من اجل التعرف على شخصه الكريم ، وعلى افكاره وآرئه ، وعلى همومه وأهدافه وطموحاته ..


1- هو عضو ذكر
2- سجل أواسط 2018
3-مشاركاته تجاوزت الالف بقليل


نستضيف العضو لنتعرف عليه عن قرب من خلال بعض أقواله وآرائه في شتى المجالاتانتظر منكم التعرف على العضو

الفكرة الاصلية : للاستاذ عميد القلم الازرق


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