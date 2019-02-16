عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا .. أو تعرف عليه......... ( 3 )

موضوعي اليوم متعلق بكم أنتم أعضاء اللمة.. يجمعنا هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من حقائقنا ، لكن بمرور الزمن يخف

هذا الحجاب حتى يكاد يكون شفافا ، وبهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور ، واقرب الخيال



إلى الواقع ، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال :



بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضل ..



نعيد السلسلة ان شاء الله من جديد



نبدا مع الضيف 3

بعد التعرف على اسمه ، نستضيفه مكرما استضافة خفيفة هادفة ، نتعرف عليه عن قرب.

فندعو الاعضاء للتفاعل من اجل التعرف على شخصه الكريم ، وعلى افكاره وآرئه ، وعلى همومه وأهدافه وطموحاته ..

1- هو عضو ذكر

2- سجل أواسط 2018

3-مشاركاته تجاوزت الالف بقليل

نستضيف العضو لنتعرف عليه عن قرب من خلال بعض أقواله وآرائه في شتى المجالات

انتظر منكم التعرف على العضو