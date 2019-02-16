عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا .. أو تعرف عليه......... ( 3 )

ماغيكاي تشان
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
طاقم المرشحين
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفنا به ان كنت بطيفه عارفا .. تعود من جديد ومع اعضاء اخرين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عرفنا به ان كنت بطيفه عارفا .. تعود من جديد ومع اعضاء اخرين
موضوعي اليوم متعلق بكم أنتم أعضاء اللمة..
يجمعنا هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من حقائقنا ، لكن بمرور الزمن يخف
هذا الحجاب حتى يكاد يكون شفافا ، وبهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور ، واقرب الخيال
إلى الواقع ، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال :
بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضل ..
نعيد السلسلة ان شاء الله من جديد
نبدا مع الضيف 3
بعد التعرف على اسمه ، نستضيفه مكرما استضافة خفيفة هادفة ، نتعرف عليه عن قرب.
فندعو الاعضاء للتفاعل من اجل التعرف على شخصه الكريم ، وعلى افكاره وآرئه ، وعلى همومه وأهدافه وطموحاته ..
1- هو عضو ذكر
2- سجل أواسط 2018
3-مشاركاته تجاوزت الالف بقليل
نستضيف العضو لنتعرف عليه عن قرب من خلال بعض أقواله وآرائه في شتى المجالاتانتظر منكم التعرف على العضو
الفكرة الاصلية : للاستاذ عميد القلم الازرق