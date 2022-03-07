عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا أو تعرف عليه إن كان شخصه عنك خفيا

bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,185
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا أو تعرف عليه إن كان شخصه عنك خافيا تعود من جديد

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موضوع اليوم متعلق بكم أنتم عائلة اللمة
بل و يتخطى ذلك بكثير بحيث يأخذنا في رحلة إلى أيام الجيل الذهبي
و التي لن تنتهي ما دمنا مدركين أن هذا الفضاء له أساس واحد و هو الافادة و الاستفادة

بالعودة للموضوع إجتمعنا في هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من الحقائق لكن مع مرور الوقت نجد ذلك الستار يفتح جزءا جزءا إلى أن يختفي

و بهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور، و اقرب الخيالل إى الواقع، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضل

بحيث نتعرف عليه بصورة غير مباشرة، من خلال مواضيعه وردوده وكتاباته، وبتفاعلكم في النهاية

نجد الصورة قد أوشكت على الاكتمال واجتمعت أجزاؤها


مكتشف العضو المجهول يتحصل على وسام

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بعدما يتعرف الأعضاء على هذه الشخصية ويعطونا اسمها الرمزي
ازيدكم تعريفا بها من خلال بعض أقوالها وآرائها في بعض المجالات

بطاقة فنية للعضو :

إنضم سنة 2013 للمة
عدد المشاركة تجاوز 10000
الكثير من الاوسمة
ينتمي إلى المجهول
المواهب كثيرة و متعددة

وايضا يتم استضافته لمدة اسبوع ان شاء الله

في انتظار تفاعلكم
دمتم سالمين غانمين

2.png

الفكرة الاصلية : للاستاذ عميد القلم الازرق (علي الفاضلي)

منقول بتصرف عن : المشرفة زخرفة حرف
 
آخر تعديل:
bilel.dz

bilel.dz

::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
إنضم
14 جويلية 2016
المشاركات
1,185
النقاط
71
العمر
27
محل الإقامة
تبسة
الجنس
ذكر
قال همس الوُرود:
سلام
فكرة .. اه ياليام ههه فكرتونا فمسابقات زمان 😁 ربي يوفقكم
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و عليكم السلام

كانت أياما جميلة فعلا خصوصا أنكم أساسها

إن شاء الله أختي و في إنتظار مشاركتكم ( تم إضافة البطاقة الفنية )

آسعدني مرورك شكرا
 
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