عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا أو تعرف عليه إن كان شخصه عنك خفيا

عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا أو تعرف عليه إن كان شخصه عنك خافيا تعود من جديد

مكتشف العضو المجهول يتحصل على وسام

بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهموضوع اليوم متعلق بكم أنتم عائلة اللمةبل و يتخطى ذلك بكثير بحيث يأخذنا في رحلة إلى أيام الجيل الذهبيو التي لن تنتهي ما دمنا مدركين أن هذا الفضاء له أساس واحد و هو الافادة و الاستفادةبالعودة للموضوع إجتمعنا في هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من الحقائق لكن مع مرور الوقت نجد ذلك الستار يفتح جزءا جزءا إلى أن يختفيو بهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور، و اقرب الخيالل إى الواقع، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضلبحيث نتعرف عليه بصورة غير مباشرة، من خلال مواضيعه وردوده وكتاباته، وبتفاعلكم في النهايةنجد الصورة قد أوشكت على الاكتمال واجتمعت أجزاؤهابعدما يتعرف الأعضاء على هذه الشخصية ويعطونا اسمها الرمزيازيدكم تعريفا بها من خلال بعض أقوالها وآرائها في بعض المجالاتبطاقة فنية للعضو :إنضم سنة 2013 للمةعدد المشاركة تجاوز 10000الكثير من الاوسمةينتمي إلى المجهولالمواهب كثيرة و متعددةوايضا يتم استضافته لمدة اسبوع ان شاء اللهفي انتظار تفاعلكمدمتم سالمين غانمين