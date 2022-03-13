عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا أو تعرف عليه إن كان شخصه عنك خفيا - 1

bilel.dz
::مؤهل للإشراف::منتدى المطالعة+منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
طاقم المرشحين
- إنضم
- 14 جويلية 2016
- المشاركات
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- العمر
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- محل الإقامة
- تبسة
- الجنس
- ذكر
موضوع اليوم متعلق بكم أنتم عائلة اللمة
بل و يتخطى ذلك بكثير بحيث يأخذنا في رحلة إلى أيام الجيل الذهبي
و التي لن تنتهي ما دمنا مدركين أن هذا الفضاء له أساس واحد و هو الافادة و الاستفادة
بالعودة للموضوع إجتمعنا في هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من الحقائق لكن مع مرور الوقت نجد ذلك الستار يفتح جزءا جزءا إلى أن يختفي
و بهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور، و اقرب الخيالل إى الواقع، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضل
بحيث نتعرف عليه بصورة غير مباشرة، من خلال مواضيعه وردوده وكتاباته، وبتفاعلكم في النهاية
نجد الصورة قد أوشكت على الاكتمال واجتمعت أجزاؤها
مكتشف العضو المجهول يتحصل على وسام
بعدما يتعرف الأعضاء على هذه الشخصية ويعطونا اسمها الرمزي
ازيدكم تعريفا بها من خلال بعض أقوالها وآرائها في بعض المجالات
بطاقة فنية للعضو :
يعتبر من أقدم الاعضاء في اللمة
عدد المشاركة تجاوز 10000
تحصل على الكثير من الاوسمة عن جدارة
المواهب كثيرة و متعددة و من بينها الكتابة
قدم الكثير للمنتدى و في إنتظار المزيد و المزيد
وايضا يتم استضافته لمدة اسبوع ان شاء الله
في انتظار تفاعلكم
دمتم سالمين غانمين
الفكرة الاصلية : للاستاذ عميد القلم الازرق (علي الفاضلي)