عرفنا به إن كنت بطيفه عارفا أو تعرف عليه إن كان شخصه عنك خفيا - 1

موضوع اليوم متعلق بكم أنتم عائلة اللمةبل و يتخطى ذلك بكثير بحيث يأخذنا في رحلة إلى أيام الجيل الذهبيو التي لن تنتهي ما دمنا مدركين أن هذا الفضاء له أساس واحد و هو الافادة و الاستفادةبالعودة للموضوع إجتمعنا في هذا الفضاء الخيالي الذي يحجب عني وعنكم الكثير من الحقائق لكن مع مرور الوقت نجد ذلك الستار يفتح جزءا جزءا إلى أن يختفيو بهذا الموضوع أحاول أن أكشف المستور، و اقرب الخيالل إى الواقع، وأجعل صورنا المتخيلة أقرب إلى الحقيقة ، وذاك من خلال بطاقة فنية لعضو من أعضاء اللمة الأفاضلبحيث نتعرف عليه بصورة غير مباشرة، من خلال مواضيعه وردوده وكتاباته، وبتفاعلكم في النهايةنجد الصورة قد أوشكت على الاكتمال واجتمعت أجزاؤهامكتشف العضو المجهول يتحصل على وسامبعدما يتعرف الأعضاء على هذه الشخصية ويعطونا اسمها الرمزيازيدكم تعريفا بها من خلال بعض أقوالها وآرائها في بعض المجالاتبطاقة فنية للعضو :يعتبر من أقدم الاعضاء في اللمةعدد المشاركة تجاوز 10000تحصل على الكثير من الاوسمة عن جدارةالمواهب كثيرة و متعددة و من بينها الكتابةقدم الكثير للمنتدى و في إنتظار المزيد و المزيدوايضا يتم استضافته لمدة اسبوع ان شاء اللهفي انتظار تفاعلكمدمتم سالمين غانمين