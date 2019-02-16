العادات الاجتماعية و الخصومات بين الأقارب

sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,856
نقاط التفاعل
5,581
النقاط
751
السلام عليكم ورحمة الله

عندي صديق لم يكلم اباه لسنوات والسبب ان اباه تزوج امرأة ثانية

اعرف شخصا لم يكلم اخاه لسنوات خلت والسبب تقسيم الميراث

لي عم اتذكر انه عادى ابي رحمه الله لسنوات دون سبب يذكر

اتذكر ان خالتي لم تكلم امي لسنوات والسبب ان ابنتها زوجة اخي قالت لها كلاما ليس صحيح

اعرف شخصا لم يكلم امه لسنوات لأنها لاا تتفاهم مع زوجته

امثلة كثيرة من الواقع المعاش ورغم اننا مسلمين لا نلتزم بما امر به الله ورسوله الكريم

يقول الله سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران:103].
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» [صحيح البخاري:6076

من هنا نستنتج ان ديننا الحنيف يدعونا الى توثيق الصله بين الأسرة والارحام ومع ذلك نجد أن الوضخ مختلف لتلك التوصيات والأوامر الدينية واهدافه السامية

وهوبناء اسرة مترابطة يسودها الحب والتآلف وحتى يكون لدينا مجتمع متماسك وقوي

والعداوة بين الأقارب اسوأ أنواع العدوات لما تترك في النفس من عظيم الألم وما تخلفه من قطع الرحم وتتفكيك الأسرة

وبالرغم من نشأة الفرد بين احضان اسرته واهله ومقربيه الا ان العداوة بينهم وان حدثت تكون اشد وقعا من عداوة الغريب

العادات الاجتماعية بيئة للخصومات بين الأقارب، فعاداتنا في الزواج، وعاداتنا في تقسيم الميراث وعاداتنا في التواصل والتفهم والكلام، كلها توفر بيئة للتفجر

والخصومة، فتعقيدات تلك المناسبات وطريقتنا في الخطاب ومهارات التواصل والصراخ وسرعة الانفعال تساعد على إيجاد مشاكل في كل مرة،

الجهل بالاحكام الشرعية والسنة النبوية كاف لتكون العداوة بين الاقارب ؟؟

ما قولكم في الضاهرة و الاسباب وما الحلول المناسبة في رأيكم

تقديري واحترامي لكم

 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top