العادات الاجتماعية و الخصومات بين الأقارب

السلام عليكم ورحمة الله



عندي صديق لم يكلم اباه لسنوات والسبب ان اباه تزوج امرأة ثانية



اعرف شخصا لم يكلم اخاه لسنوات خلت والسبب تقسيم الميراث



لي عم اتذكر انه عادى ابي رحمه الله لسنوات دون سبب يذكر



اتذكر ان خالتي لم تكلم امي لسنوات والسبب ان ابنتها زوجة اخي قالت لها كلاما ليس صحيح



اعرف شخصا لم يكلم امه لسنوات لأنها لاا تتفاهم مع زوجته



امثلة كثيرة من الواقع المعاش ورغم اننا مسلمين لا نلتزم بما امر به الله ورسوله الكريم



يقول الله سبحانه: {وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} [آل عمران:103].

ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تباغضوا، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال» [صحيح البخاري:6076



من هنا نستنتج ان ديننا الحنيف يدعونا الى توثيق الصله بين الأسرة والارحام ومع ذلك نجد أن الوضخ مختلف لتلك التوصيات والأوامر الدينية واهدافه السامية



وهوبناء اسرة مترابطة يسودها الحب والتآلف وحتى يكون لدينا مجتمع متماسك وقوي



والعداوة بين الأقارب اسوأ أنواع العدوات لما تترك في النفس من عظيم الألم وما تخلفه من قطع الرحم وتتفكيك الأسرة



وبالرغم من نشأة الفرد بين احضان اسرته واهله ومقربيه الا ان العداوة بينهم وان حدثت تكون اشد وقعا من عداوة الغريب



العادات الاجتماعية بيئة للخصومات بين الأقارب، فعاداتنا في الزواج، وعاداتنا في تقسيم الميراث وعاداتنا في التواصل والتفهم والكلام، كلها توفر بيئة للتفجر



والخصومة، فتعقيدات تلك المناسبات وطريقتنا في الخطاب ومهارات التواصل والصراخ وسرعة الانفعال تساعد على إيجاد مشاكل في كل مرة،



الجهل بالاحكام الشرعية والسنة النبوية كاف لتكون العداوة بين الاقارب ؟؟



ما قولكم في الضاهرة و الاسباب وما الحلول المناسبة في رأيكم

