قاتلة هي تلك الوحدة .......و أكثر منها وجعا تلك الهلوسات و الأفكار التي تخطر غير مقيدة بزمان أو مكان.......مرهقة تخنق الأنفاس و تذرف العبرات تباعا....بلا سبب....نعم بلا سبب.....مرهقة و أنا أرى تلك النظرات التي تلاحقني، فيها من الإعجاب الشيء الكثير و من الحقد الكثير أيضا.....و أنا جالسة في سيارتي أتساءل ماذا لو قدم أحدهم و جلس مكاني اللحظة؟سيختنق.....سيبكي.....سيحاول الهرب......فهم في الأخير لا يدركون الكواليس و لا يرون من الأمور غير ظاهرها......رحماك يارب....رحماك.....تعبت .....تعبت و لا أريد لأملي أن ينقطع....تعبت و أنا أكافح لأبتسم و أقاوم لأعيش و أخاف أن تنتهي هذه القوة يوما ...أخاف أن تزل قدمي يوما .... و أن يخيل لي أن في معصية الله سعادة فأهوي و أنا أبتسم....و أكتب تاريخ وفاة عفتي بيدي.....رحماك......صلاتي صلاتي.....هي النور ....هي الفلاح ....هي السعادة......و أنت......و أنت الحب كله.....ليتك كنت إنسانا فأحضنك طويلا......و حاشا لعظمتك أن تتمثل في هيئة إنسان فقط ....#هلوسةSanaya