هلوسة🎀

sanaya

sanaya

:: عضو فعّال ::
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قاتلة هي تلك الوحدة .......
و أكثر منها وجعا تلك الهلوسات و الأفكار التي تخطر غير مقيدة بزمان أو مكان.......
مرهقة تخنق الأنفاس و تذرف العبرات تباعا....
بلا سبب....
نعم بلا سبب.....
مرهقة و أنا أرى تلك النظرات التي تلاحقني، فيها من الإعجاب الشيء الكثير و من الحقد الكثير أيضا.....
و أنا جالسة في سيارتي أتساءل ماذا لو قدم أحدهم و جلس مكاني اللحظة؟
سيختنق.....
سيبكي.....
سيحاول الهرب......
فهم في الأخير لا يدركون الكواليس و لا يرون من الأمور غير ظاهرها......
رحماك يارب....
رحماك.....
تعبت .....
تعبت و لا أريد لأملي أن ينقطع....
تعبت و أنا أكافح لأبتسم و أقاوم لأعيش و أخاف أن تنتهي هذه القوة يوما ...
أخاف أن تزل قدمي يوما .... و أن يخيل لي أن في معصية الله سعادة فأهوي و أنا أبتسم....و أكتب تاريخ وفاة عفتي بيدي.....
رحماك......
صلاتي صلاتي.....
هي النور ....
هي الفلاح ....
هي السعادة......
و أنت......
و أنت الحب كله.....ليتك كنت إنسانا فأحضنك طويلا......
و حاشا لعظمتك أن تتمثل في هيئة إنسان فقط ....
#هلوسة
Sanaya
 
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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إنضم
27 جويلية 2013
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
افضل الوحدة على العيش مع اناس احس معهم بالوحدة
الوحدة جميلة، يجب ان نتعلم كيف نعيش وحدنا وكيف نصاحب انفسنا فهم لا يبقوا ابدا في حياتنا خاصة اولئك الذين يعدوننا بالبقاء هم اول من سيرحل عند اول عقبة
وحتى وان بحنا لهم بما يعنونه لنا .. سيجعلون الامر وسيلة تعذيب ونستحقها فنحن من سمحنا لهم بذلك .. عن نفسي اتكلم 😋😋😋😋😋😋😋😋
فهمت حرفيا ما كتبتي، بل دخل القلب مباشرة والله المستعان
اعرف معنى ان تكوني متعبة .. متعبة اكثر شيء من نفسك وتلك الافكار التي تاخدك وتعيدك .. احساس فضيع والحمد لله
غاليتي، قولي اللهم اعني على ذكرك وحسن عبادتك .. الحمد لله على نعمة الدين واسالك ربي ان تثبتني
ادعي الله عز وجل في كل سجدة في صلاتك، اللهم اني اسالك حسن الخاتمة
اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك

وبما ان الله معك .. فما همك بالناس غاليتي وبما يظنون فمن معه الله ماذا فقد ومن تركه الله ماذا وجد ... فلنترك الخلق للخالق غاليتي
تحياتي القلبية
 
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