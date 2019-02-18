دول و عواصم و أعلام

ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
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السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

مرحبا بكم رواد منتدى ركن الالغاز و النكت

جاتني فكرة و حبيت نطرها عليكم هي أن كل عضو يدخل للموضوع يحط اسم دولة من دول العالم و العضو لي يدخل بعده يضع عاصمة هذه الدولة و العضو لي يذخل بعده يحط صورة علم تلك الدولة

ارجو تفاعلكم مع الموضوع
تحياتي للجميع

 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
4,605
نقاط التفاعل
4,639
النقاط
191
ماغيكاي تشان

ماغيكاي تشان

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى التنمية البشرية
ركن التوعية الدينية النسائية
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وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله لاقوة الا بالله تبارك الذي بيده الملك
فكرة جميلة جدا
لكن للاسف خاطيني الجغرافيا هههههههههههه
في المتابعة باذن الله
تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب
في امان الله وحفظه
 
حاتم07

حاتم07

:: عضو مُتميز ::
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فكرة هايلة

العاصمة أنقرة
 
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