دول و عواصم و أعلام

ام أمينة
:: عضو متألق ::
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
مرحبا بكم رواد منتدى ركن الالغاز و النكت
جاتني فكرة و حبيت نطرها عليكم هي أن كل عضو يدخل للموضوع يحط اسم دولة من دول العالم و العضو لي يدخل بعده يضع عاصمة هذه الدولة و العضو لي يذخل بعده يحط صورة علم تلك الدولة
ارجو تفاعلكم مع الموضوع
تحياتي للجميع
مرحبا بكم رواد منتدى ركن الالغاز و النكت
جاتني فكرة و حبيت نطرها عليكم هي أن كل عضو يدخل للموضوع يحط اسم دولة من دول العالم و العضو لي يدخل بعده يضع عاصمة هذه الدولة و العضو لي يذخل بعده يحط صورة علم تلك الدولة
ارجو تفاعلكم مع الموضوع
تحياتي للجميع