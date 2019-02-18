دول و عواصم و أعلام

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



مرحبا بكم رواد منتدى ركن الالغاز و النكت



جاتني فكرة و حبيت نطرها عليكم هي أن كل عضو يدخل للموضوع يحط اسم دولة من دول العالم و العضو لي يدخل بعده يضع عاصمة هذه الدولة و العضو لي يذخل بعده يحط صورة علم تلك الدولة



ارجو تفاعلكم مع الموضوع

تحياتي للجميع



​