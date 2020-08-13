الاتحاد الأوروبي European Union

ما هو الاتحاد الأوروبي؟

{ ماستريخت ياجماعة مدينة هولندية }

{ الفكرة هذي منين جات ؟ ذوك الهولنديين والالمان كانوا حابين تجارة حرة وكذا الفرنسيون لكن كان المشكل فالتعريفات الجمركية

شغل يخلصوا كي يدخلوا السلعة مالا كي نحاوها لقاو استجابة اجابية فالتجارة وتنشطت

مالا السوق الموحدة هذي تتيح الحرية التامة للسلع، والخدمات ، ورأس المال والناس بغض النظر عن الحدود الدولية شغل تتنقل بين دول الاتحاد كانك تتنقل بين الولايات نتمنى الفكرة وصلت ؟ }

{ هذوا قوانين ومعاهدات خاصين بالاتحاد }

{ قصة الحقوق ذي بدات كي فشلوا محاولات نابليون وهتلر وخسائر الحربين مالا لقاو انو السلم والامن وحفظ الحقوق هو السبيل الوحيد لتوحيد الدول الاوربية رغم كامل الاختلافات ّ}

{بروكسل عاصمة بلجيكا }

{هنا بريطانيا كانوا عندها بزاف اسباب للانسحاب وصراو مفاوضات ووو من الاسباب : يعتقد البريطانيون أن تأثير بلادهم داخل الاتحاد الأوروبي ضعيف، وفي حال رحيلها عن الاتحاد ستتمكن من التصرف بحرية، والحصول على مقاعد في مؤسسات عالمية، كانت خسرتها بسبب انضمامها للاتحاد الأوروبي؛ كمنظمة التجارة العالمية .. التوفير المالي للصحة والتعليم وبزاف اسباب المهم هوما حسبوها لمصلحتهم وانسحبوا }

لماذا تأسس الاتحاد الأوروبي؟

لعلمكم :

علم الاتحاد الأوروبي:

العضوية :

الدين

المنظمات والأجهزة الإدارية

مجلس الاتحاد الأوروبي

المفوضية الأوروبية

البرلمان الأوروبي

المجلس الأوروبي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهبعد طول الغياب رجعت بموضوع مثير نوعا ما لي هو :شكون فينا ماسمعش بالمصطلح هذا ؟ اكيد كامل سمعناه ولو صدفة فالاخبارلكن هل نعرفوا ماهوا تحديد وماهي صلاحياته فكرة انشائه مقره وووفالبحث هذا حاولت نجمع اكبر قدر من المعلومات بطريقة بسيطة كالعادة ولكني متاكدة انو في نهايته تكونوا اخذتوا فكرة على الموضوع هذاتابعواالاتحاد الأوروبي اتحاد سياسي اقتصادي يضمّ 28 دولة. يقدّر عدد سكان الاتحاد الأوروبي بنحو 513 مليون نسمة ويعتبر من أكبر التكتّلات التجارية في العالم.تأسس بناء على اتفاقية معروفة باسم معاهدة ماستريخت الموقعة عام 1992ويشار إليه باختصار EUيعد الاتحاد الاوروبي أكبر المصدرين في العالم قبل الصين والولايات المتحدة وتمثل السوق الموحدة المحلية واحدة من أهم سمات الاتحاد الاوروبي.وتعني السوق الموحدة حركة السلع والخدمات والأموال والأفراد بكل حرية بين دول الاتحاد الأوروبي دون قيود أو ما يسمى في الغالب “بالحريات الأربع” و هذا يسمح بتحقيق كفاءة اقتصادية أكبر وزيادة التنوع في المعروض.تشترك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مجموعة من القوانين والحقوق والواجبات ويشار إلى قرارات المحكمة بالمصطلح الفرنسي Acquis communautaire (تشريعات الاتحاد الأوروبي). ومن حيث المبدأ تلغي تشريعات الاتحاد الأوروبي القوانين واللوائح الوطنية، وتتعامل مع كل الموضوعات التي قررت الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات حيالها على مستوى الاتحاد الأوروبي أكثر فاعلية أو كفاءة من اتخاذها على المستوى الوطني.للاتحاد الأوروبي نشاطات عديدة، أهمها كونه سوق موحد ذو عملة واحدة هي اليورو الذي تبنت استخدامه 19 دولة من أصل ال28 الأعضاء، كما له سياسة زراعية مشتركة وسياسة صيد بحري موحدة.علاوة على ذلك يمتلك الاتحاد الأوروبي ميثاق حقوق أساسية ملزمة، وهو ميثاق يقدس حقوق الإنسان الراسخة مثل الحياة والكرامة الشخصية وحرية الفكر والتعبير، والمساواة والإدماج، والديمقراطية وسيادة القانون.ولا يمكن الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي إلا من قبل البلدان التي تكفل هذه الحقوق الأساسية.ورغم عدم وجود عاصمة رسمية للاتحاد الأوروبي، إلا إن بروكسل بحكم الواقع تلعب هذا الدور، لأنها تضم أكبر عدد من مؤسسات الاتحاد الأوروبي.هذا لا يمنع وجود مؤسسات مهمة للاتحاد الأوربي في العديد من المدن الأوروبية الأخرى أيضًا، من بينها ستراسبورغ وفرانكفورت ولوكسمبورغ.و يعتمد تمويل الاتحاد الأوروبي في المقام الأول على حصة تبلغ عادة 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء. أما إيرادات الدخل الأخرى فهي رسوم الاستيراد، ونسبة صغيرة من ضريبة القيمة المضافة، وإسهامات البلدان الأخرى مثل النرويج.في 23 يونيو 2016، قررت المملكة المتحدة عبر استفتاء الخروج من الاتحاد الأوروبي، لتصبح أول دولة فيه تقوم بذلك. خرجت بريطانيا رسمياً من الاتحاد الأوروبي بتاريخ 31 يناير 2020.يمثل الاتحاد الأوروبي في جوهره مبادرة لبناء السلام. ونشأ الدافع وراء تأسيس الاتحاد الأوروبي من تجربة الحربين العالميتين الأولى والثانية المدمرتين خلال النصف الأول من القرن العشرين. وكانت هاتان الحربان كارثيتان للغاية على العديد من الأصعدة مما دفع عددًا من السياسيين ذوي النظرة الثاقبة – المؤسسين الأوائل إلى وضع مفهوم ما تحول في النهاية ليصبح الاتحاد الأوروبي. وكانت الفكرة الأساسية أن التعاون الاقتصادي الوثيق للغاية والمستدام بين الدول الأوروبية سيجعلها مترابطة لدرجة أنها ببساطة لن تتحمل ولن تقدر على محاربة بعضها البعض بعد الآن. وكبداية، تم وضع صناعتي الفحم والصلب تحت الرقابة التعاونية. وقد تم هذا الاجراء لسببين: لم يكن الفحم والصلب أساسين فقط لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب، بل كانا أيضًا من العوامل الأساسية في إنتاج الأسلحة. ولم يكن من المفترض أن تكون أي دولة، لا سيما ألمانيا، التي أشعلت فتيل حرب العالمية الثانية قادرة على إعادة تسليح نفسها ذاتيًا.ومن هذه البدايات، أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى للدول المشاركة أنها ستستفيد بشكل جماعي من التعاون والتنسيق الوثيقين في العديد من المجالات – بدءًا من الأجزاء الحيوية الأخرى في الاقتصاد (مثل الزراعة)، وامتدادًا إلى مجالات السياسة الإضافية بمرور الوقت. وبمجرد إقامة سلام دائم بشكل راسخ، تزايد تسليط الضوء على الاقتصاد والحرية وحقوق الإنسان.حدثت محاولات لتوحيد أوروبا لكنها لم تتعد الطابع الشكلي والمرحلي، منها محاولة نابليون في القرن التاسع عشر، والأخرى في أربعينات القرن العشرين على يد هتلر، وهما تجربتان لم تتمكنا من الاستمرار إلا لفترات قصيرة وانتقالية. بوجود مجموعة من اللغات والثقافات الأوروبية المتباينة، اشتملت هذه السيطرات على الإخضاع العسكري للأمم الرافضة، مما أدى إلى غياب الاستقرار وبالتالي كان مصيرها الفشل في النهاية.علم الاتحاد الأوروبي ليس فقط شعار للاتحاد الأوروبي وإنما هو أيضاً شعار الوحدة والهوية الأوروبية في اتجاه أوسع. دائرة النجوم الذهبية تمثل تماسك وتناغم الأوروبيين. اما عدد النجوم لا تمت بصلة لعدد الدول الأعضاء. فهناك اثنتا عشر نجمة بسبب أن الرقم اثنا عشرة هو تقليديا رمز الإتقان والكمال والوحدة. لذا لم يتغير العلم بعد توسيعات الاتحاد الأوروبي.لم يضع الاتحاد الأوروبي بادئ الأمر أية شروط إضافية لانضمام الدول المرشحة للعضوية ما عدا الشروط العامة التي تم تبنيها في الاتفاقيات المؤسسة للإتحاد. لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي والسياسي بين دول أوروبا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد دفع مجلس الإتحاد الأوروبي في عام 1993 ليضع ما يعرف شروط كوبن هاغن:على الدولة المترشحة للعضوية أن تتمتع بمؤسسات مستقلة تضمن الديمقراطية وعلى دولة القانون وأن تحترم حقوق الإنسان وحقوق الاقليات.وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد.على الدولة المترشحة للعضوية أن تقوم بتعديل تشريعاتها وقوانينها بما يتناسب مع التشريعات والقوانين الأوروبية التي تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحادتعد المسيحية أكبر ديانة في الاتحاد الأوروبييعتمد الاتحاد الأوروبي في بنيته التنظيمية على 3 أجهزة إدارية تعرف بما يسمىوهي مجلس الإتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي.يعتبر من أهم الأجهزة الإدارية في الاتحاد (على الرغم من تقليص صلاحياته لصالح البرلمان الأوروبي) ويقوم بتمثيل مصالح الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي.له صلاحيات واسعة ضمن المجالات المتعلقة بالركيزة الثانية والثالثة كالسياسية الخارجية المشتركة والتعاون الأمني لكنه لا يمكن أن يقرر في مسائل متعلقة بالركيزة الأولى إلا بناء على طلب من المفوضية الأوروبية.يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول الأعضاء والذي يعقد اجتماعاته حسب الحاجة في كل من بروكسل ولوكسمبورغ. أكثر الوزراء اجتماعا هم وزراء الزراعة (حوالي 14 مرة في السنة)، المالية والخارجية الذين يجتمعون مرة في الشهر تقريبا.يتم التصويت في المجلس إما بالإجماع أو بالغالبية المؤهلة وذلك حسب المجال الذي ينتمي إليه الموضوع المصوت عليه. تملك كل دولة عضو في المجلس عدد من الأصوات يتناسب مع عدد سكانها. كما يتم زيادة عدد الأصوات المخصص للدول الصغيرة لخلق نوع من التوزان مع الدول الكبيرة.تتولى الدول الأعضاء الرئاسة بالتناوب لمدة ستة أشهر وفقا لنظام محدد سلفا (من شهر يناير حتى شهر يونيو ومن شهر يوليو حتى شهر ديسمبر).تهتموالتي مقرها بروكسل بمصالح الاتحاد الأوروبي ككل، مما يفرض على المفوضين الالتزام بذلك بغض النظر عن جنسيتهم والدول التي ينتمون إليها.تمتلك المفوضية صلاحيات واسعة في المجالات المتعلقة بالركيزة الأولى حيث يحق لها تقديم مقترحات القوانين والإشراف على تنفيذ القوانين المشتركة بوصفها المسؤلة عن حماية الاتفاقيات المبرمة. كما تقوم بوضع الميزانية العامة للإتحاد والإشراف على تنفيذها. بالإضافة لذلك تقوم المفوضية بتمثيل الاتحاد في المفاوضات الدولية كما يحق لها توقيع الاتفاقيات مع دول خارج الاتحاد ولها صلاحيات واسعة في مسألة قبول أعضاء جدد في الاتحاد.يتم التصويت في المفوضية على أساس الأغلبية حيث يحق لكل دولة عضو في الاتحاد بموجب معاهدة نيس تعين مفوض واحد.يملكبعض الصلاحيات التشريعية ويعتبر الجهاز الرقابي والاستشاري في الاتحاد الأوروبي. يراقب عمل المفوضية الأوروبية ويوافق على أعضائها، يشارك بوضع القوانين، يصادق على الاتفاقات الدولية وعلى انضمام أعضاء جدد. كما يملك صلاحيات واسعة في مايتعلق بالميزانية المشتركة للإتحاد الأوروبي.يقع مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ لكنه يعمل أيضا في بروكسل ولوكسمبورغ.يفرض عدد المقاعد المحدد لكل دولة على النواب من الدول المختلفة التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسية الحزبية. يتم التصويت وفق مبدأ الأغلبية.(انتبه من الخلط بينه وبين مجلس الإتحاد الأوروبي أو مع مجلس أوروبا) هو اجتماع لروؤساء الدول والحكومات في الدول الأعضاء بالإتحاد الأوروبي بالإضافة إلى رئيس المفوضية الأوروبية. يعقد الاجتماع من 2 إلى 3 مرات في العام لاتخاذ القرارت السياسية والاقتصادية الهامة ورسم سياسة الاتحاد. وعادة ما يكون برأسة الدولة التي تترأس مجلس الاتحاد الأوروبي.يتم اتخاذ القرارات بالإجماع. ولا يعتبر المجلس الأوروبي من الأجهزة الإدارية للاتحاد.علم الاتحاد الاوربي :لهنا خلاص انتهى الموضوع ونظن اخذتوا افكار لاباس بيها حول الموضوعبالنتظار ارئكم واقتراحاتكمفي امان الله