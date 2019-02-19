توجيهات عامة لتحضير مادة الفلسفة بكالوريا 2019

لتحضير بكالوريا 2018 مادة الفلسفة, نقدم لكم بعض التوجيهات لتحضير مادة الفلسفة ان شاء الله لبكالوريا 2019







عزيزي المتعلم الفلسفة مادة مثل بقية المواد الأخرى سهلة وفي متناولك، ولفهمها جيدا والتمكن منها ننصحك بإتباع

التوجيهات التالية:

فيما يخص الدروس:

- الفلسفة تعتمد على الفهم وليس الحفظ، لابد من فهم دروسك جيدا بأخذ فكرة عامة عن كل درس

وعن كل أجزائه الفرعية.

- الفلسفة تعتمد على التحليل، فبعد فهمك لأي فكرة لابد من تحليلها جيدا كي تترسخ في ذهنك.

- النقد والمناقشة ضروريان في الفلسفة، فبعد فهم الأفكار وتحليلها لابد من نقدها.

- الاستنتاج هو ما تصل إليه في نهاية كل فكرة أو درس.

فيما يخص التطبيقات:

التطبيق يكون إما على شكل مقالة فلسفية أو على شكل نص فلسفي.

وللتحصل على علامة ممتازة ننصحك بإتباع التوجيهات التالية:

لابد من فهم الموضوع جيدا.

اختر الطريقة التي تناسب الموضوع في التحليل.

استثمر ما فهمته من الدروس لكتابة مقالة فلسفية أو نص فلسفي.

حلل ما فهمته ودعم ذلك بحجج المفكرين والفلاسفة وكذلك بحججك الشخصية.

عليك بالنقد.

رأيك الشخصي ضروري، و يجب أن تصل إلى استنتاج لما تم تحليله ثم تجيب عن المشكلة المطروحة.

ملاحظة: تجنب الحفظ في الفلسفة سواء في الدروس أو المقالات الفلسفية، فالحفظ يقتصر على أقوال المفكرين

والفلاسفة والعلماء.

وبالتوفيق.

بالتوفيــــــــق