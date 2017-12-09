كيفية دراسة مادة الفلسفة

السلام عليكمشارف الفصل الاول من الانتهاء الذي يعتبر اطول فصل للسنة الدراسية و شهادة البكالوريا تقترب شيئا فشيئا لابد من ضبط الامور جيدا قبل فوات الاوان واستغلال جيد للعطلة في اعادة دراسة وحفظ ما فات من الدروس خلال الفصل الاول المهم لنرجع الى موضوعنا وهو مادة الفلسفة التي تعتبر هاجز بالنسبة لتلاميذ بكالوريا نظرا لكونها مادة جديدة و تؤثر على المعدل اذا كانت مرتفعة فهذا عامل ايجابي و الا فهي قد تسبب احيانا رسوب التلميذ لذلك لابد من اعطائها وقتها اللازم و الكافي لا انصح بالاعتماد على حفظ المقالات او ما يعرف بالمقالات المتوقعة فهذا خطا الفلسفة مادة تعبر عن فكر الانسان الشخصي لذا تجد مجموعة من التلاميذ يحفظون نفس المقالة و نقاطهم جد مختلفة اختلافا كبيراا فهذا راجع الى الاستاذ المصحح و كذلك الى طريقة طرح المقالة و اتباع الخطوات في هذه العطلة حاولو تدارك ما فات من دروس خلال الفصل الاول كالسؤال العلمي و الفلسفي المنطق و غير ذلك قومو بفهم الدرس جيدا ثم كتابت مقالات مختلفة في كل درس يمكن الاعتماد على بعض مقالات المتواجد في الكتب و حتى الاترنت لكن كونو حدرين فالمقالات تحتوي على اخطاء ودعموا مقالاتكم بالاقوال فهذا هو الاساس لابد من حفظ الاقوال لا اقول حفظ المقالات و انما اقوال الفلاسفة فهذا ما يجعل المقالة مدعومة و مبنية على اساس صحيح لا انصح بتحليل نص لانه صعب نوعا ما يجب ان يكون التلميذ متمرس جيد في الفلسفة والا سيخفق في الامر الراي الشخصي له ايضا دور كبييير في المقالة يجب ان يكون لك راي خاص في كل موضوع في المنطق و السؤال الفلسفي و غير ذلك من الدروس نصيحتي جميع الدروس مهمة لابد من دراستها جميعا حسب المنهاج لا انصح بالمقالات المقترحة فهذا خطا كبيير انا تحصلت على علامة 16 بالتوفيق جمييعا