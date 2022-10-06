ريحـان
:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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مادة الفلسفة :
الفلسفة ككل المواد التي تتطلب الفهم الجيد للدرس قبل البدء في حفظه فهي مادة ممتعة و مليئة بالفضول ،و من يريد أن يتميز بها و يكتسبها و يتعلمها يجب أن لا يخاف منها و أن يحاول حب المادة و الاستفسار أكثر عليها كي لاينفر و يمل منها.. أماا الفكرة الخاطئة الشائعة حول المادة هي أنه يجب على الطالب كتابة عدة أوراق للحصول على نقطة جيدة ، لكن في الأصل المهم هو المعلومات و الحجج و ليس الحجم ..
كيف تتعامل مع المادة :
أولا... يجب على الطالب حفظ المنهجيات (جدل , استقصاء، مقارنة ، تحليل نص) و التمييز بين الأسئلة للتعرف على كيفية كتابة المقال و أنا شخصيا أنصحكم بمنهجية الجدل أو الاستقصاء فهما أضمن من تحليل نص ..الطالب الذي يكتب ورقة غنية بالحجج و البراهين أحسن من الذي يكتب 10 أوراق و لاينوع الافكار بل يكرر نفس الفكرة بأسلوب مختلف
ثانيا ... الفلسفة ليست حفظ كلها و لیست فهم كلها فهي مزيج بين الحفظ و الفهم و في نفس الوقت على الطالب تبسيط و تلخيص الدرس على شكل مخططات ذهنية و تطبيق أمثلة على أرض الواقع و الحفظ يكون متعلق فقط بالتعريفات الفلسفية (كالاحساس ، الادارك . اللغة الشعور ...و غيرها ) و من الأحسن للطالب أن يعبر في مقالته بأسلوبه الخاص ، غالبا المقالات الجاهزة ليست طريقة مضمونة و موفقة ، فخلط حجج الأساتذة بأسلوب شخصي هو أفضل وسيلة ..
يجب على الطالب أن يعطي المقالة لمسة شخصية .. و الأهم أن الفلسفة تبين مدى نتاجك الشخصي و ابداع الطالب في الكتابة و يجب أن تكون أفكار واضحة و لغة سليمة و أسلوب فلسفي ولابأس بالاعتماد على المقترحات دون اهمال باقي المقالات .. فالفلسفة لم تكن يوما مادة خارجة عن الواقع الذي نعيشه ..