فائدة حمض الفوليك بالنسبة للمرأة الحامل معلومات من تجميعي

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فائدة حمض الفوليك بالنسبة للمرأة الحامل ​

حمض الفوليك هو عبارة عن فيتامين «ب»، وهو يلعب دور هام جداً فى إنتاج خلايا الدم الحمراء، وأيضاً فى نمو المخ والحبل الشوكى للجنين و يعد حمض الفوليك فيتامينا معقدا حيث يستعمل من قبل الجسم لإنتاج خلايا الدمّ الحمراء. هذه الفيتامينات المعقّدة ضرورية لتأييض البروتين والدهون بشكل صحيح، وتساعد لصيانة المنطقة الهضمية، الجلد، الشعر، النظام العصبي، العضلات، والأنسجة الأخرى في الجسم.

وهو ضروري في فترات النمو السريع مثل الحمل، المراهقة، والطفولة. بمساندة فيتامين بي 12، يساعد حمض الفوليك على السيطرة على إنتاج خلايا الدمّ الحمراء ويساعد على توزيع الحديد بشكل صحيح في الجسم. نقص هذا الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى فقر الدم .

فوائد حمض الفوليك للحامل ​

**قد يؤدي انخفاض نسبة حمض الفوليك في الجسم أثناء فترة الحمل إلى إصابة الجنين ببعض التشوهات الخلقيّة نتيجة عدم إغلاق الأنبوب العصبي على الوجه الصحيح، وهذا ما يُطلق عليها عيوب الأنبوب العصبيّ وتشمل مشكلتين صحيتين رئيسيتن؛ الأولى تُعرف بتشقق العمود الفقريّ المعروف بسبينا بيفيدا وتتمثل بعدم اكتمال نمو العمود الفقريّ أو أحد فقراته وأمّا المشكلة الثانية فتُعرف بانعدام الدماغ وتتمثل بعدم نمو أجزاء الدماغ الرئيسة، وفي الحقيقة يتوفّى معظم الأطفال المصابين بتشوّه انعدام الدماغ بعد فترة قصيرة من الولادة، أمّا بالنسبة للأطفال الذين يعانون من مشكلة تشقّق العمود الفقريّ فقد تصاحبهم بعض الإعاقات مدى الحياة، وتجدر الإشارة إلى أنّ الحصول على الكميّات المناسبة من حمض الفوليك قبل وأثناء الحمل يساعد على خفض نسبة خطر الإصابة بهذه التشوهات بنسبة كبيرة تتجاوز 50%.



**وفي الحقيقة يساعد الحصول على كميّات مناسبة من حمض الفوليك على الوقاية من عدد من المشاكل الصحيّة والتشوهات الخلقيّة الأخرى المتعلّقة بالحمل، وفيما يأتي بيان لبعض منها:

*1* الشفة الأرنبية

*2* الإجهاض التلقائي

*3* الولادة المبكرة

*4* ضعف نمو الجنين داخل الرحم

*5* ولادة جنين منخفض في الوزن كثيرا

*6* بعض انواع السرطان

*7* مضاعفات في الحمل

*8* أمراض القلب و الجلطة الدماغية.

ما هى المصادر الغذائية الجيدة لحمض الفوليك ​

هناك العديد من المصادر الطبيعيّة الغنيّة بحمض الفوليك، وتُعدّ الخضراوات الخضراء الداكنة أكثر المصادر الغنيّة به، وتجدر الإشارة إلى ضرورة تجنّب طبخ أو تسخين هذه الخضراوات لدرجات حرارة عالية؛ إذ إنّ الحرارة العالية قد تؤدي إلى خسارة جزء كبيرة من هذا الفيتامين، ومن المصادر الغنيّة بحمض الفوليك نذكر الآتي:

*1* الخضر التي لها أوراق خضراء

*2* البقوليات

*3* الحليب و صفار البيض......

*4* الفواكه خاصة البرتقال و الكيوي و البابايا المعروفة ب بلاكمين ........

*6* المكسرات بأنواعها