sami44
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أفضل 20 معلم سياحي في موسكو
تتواجد موسكو في الجزء الأوربي لدولة روسيا و تعتبر المدينة الأكبر في أوربا. هي عاصمة البلاد و أهم مدنها. تقع على ضفاف نهر موسكوفا و يقطنها أكثر من 12 مليون نسمة. تعد موسكو من أغلى العواصم في أوربا من حيث المعيشة و أسعار العقارات, و تضم أكبر عدد من المليارديرات في العالم. يسود المدينة مناخ معتدل بارد و تشهد تساقط كميات معتبرة من الأمطار حيث تصل الى 679 ملم سنويا و تبلغ درجة الحرارة المتوسطة 4.9° مئوية. يعتمد اقتصاد المدينة على الخدمات بالدرجة الأولى حيث تضم مقرات كبرى الشركات العالمية و يساوي الراتب في موسكو 3 أضعاف الراتب في بقية مدن البلاد.
المواصلات في موسكو :
- تتوفر مدينة موسكو على شبكة مواصلات كبيرة أهمها الميترو, حيث يضم منطقتين( zone A و zone B). اضافة الى الحافلات التي يفضلها أغلب السكان و يبلغ سعر النذكرة حوالي 0.5 يورو أو 28 روبل. اضافة الى قطار الضواحي, المونوراي, الترامواي, الحافلات الكهربائية 'تروليباص', المينيباص.
الأسعار في موسكو:
- أسعار الغذاء : تبدأ من 4.21 يورو للوجبة الواحدة, حوالي 300 روبل روسي.
- أسعار الفنادق : تبدأ من 2 يورو للغرفة الواحدة, حوالي 140 روبل روسي.
أهم المعالم السياحية في موسكو :
1. الساحة الحمراء :
- هي ساحة ذات شهرة عالمية, تقع في وسط المدينة. سمُيت بالحمراء نظرا للترجمة القديمة لكلمة 'كراسني' التي تعني حمراء و جميلة في نفس الوقت.
2. كاثدرائية باسيل المبارك :
- تُعتبر أحد رموز مدينة موسكو نظرا لهندستها الرائعة حيث القبب ملونة بألوان زاهية. تفتح الكاثدرائية يوميا عدا الثلاثاء و أول اثنين من كل شهر.
3. مبنى الكرملين :
- هي قلعة كبيرة كانت و لا تزال مقر حكم روسيا و الاتحاد السوفياتي سابقا. تتميز بأسوارها العالية و أبراجها الكبيرة. كما تتميز بقببها الذهبية و تعتبر وجهة سياحية هامة في المدينة.
4. المركز التجاري GUM :
- يقع في قلب المدينة بجانب الكرملين, و يتميز بسقفه الزجاجي و هندسته الرائعة. يضم محلات مختلف الماركات العالمية.
5. كاثدرائية المسيح المنقذ :
- هي أكبر كنيسة أورثودوكسية في العالم و يمكن مشاهتدها من كل مكان في المدينة. تم بناؤها سنة 1812م تخليدا لانتصار الروس على نابليون.
6. سوق ايزمايلوفسكي :
- يقع بجانب محطة بارتيسانسكايا و يضم محلات لبيع التذكارات للسياح اضافة الى مدينة ملاهي و عروض سيرك للدببة.
7. ضريح لينين :
- يفتح الضريح أبوابه للزوار طيلة أيام الأسبوع عدا الاثنين و الخميس.
8. مصنع الشوكولا أكتوبر الأحمر :
- يكتسب المصنع شهرة كبيرة و يصنع أفضل شوكولاطة في البلاد كما يُعد مقره تحفة فنية رائعة.
9. المتحف التاريخي للدولة :
- يقع في الساحة الحمراء مقابل كاثدرائية باسيل المبارك و يضم العديد من التحف و المجوهرات لمختلف الحقب التاريخية لروسيا.
10. كاثدائية السيدة لكازان :
- تقع في الساحة الحمراء و تتميز بألوانها الحمراء و الخضراء. تم بناؤها سنة 1712م على يد الأمير ديمتري بويارسكي.
11. محطة قطار كومسومولسكايا :
- تشتهر بزخارفها و ديكورها العسكري الروسي و تزين أرضيتها فسيفساء رائعة.
12. دير نوفودييفيتكي :
- يضم كنيسة و سكنات لرجال الدين, يتميز بالهدوء و الفن المعماري الرائع و قد تم ادراجه في التراث العالمي لليونسكو.
للامانة منقول
المصدر احدى الجرائد الوطنية
يتبع.....
تتواجد موسكو في الجزء الأوربي لدولة روسيا و تعتبر المدينة الأكبر في أوربا. هي عاصمة البلاد و أهم مدنها. تقع على ضفاف نهر موسكوفا و يقطنها أكثر من 12 مليون نسمة. تعد موسكو من أغلى العواصم في أوربا من حيث المعيشة و أسعار العقارات, و تضم أكبر عدد من المليارديرات في العالم. يسود المدينة مناخ معتدل بارد و تشهد تساقط كميات معتبرة من الأمطار حيث تصل الى 679 ملم سنويا و تبلغ درجة الحرارة المتوسطة 4.9° مئوية. يعتمد اقتصاد المدينة على الخدمات بالدرجة الأولى حيث تضم مقرات كبرى الشركات العالمية و يساوي الراتب في موسكو 3 أضعاف الراتب في بقية مدن البلاد.
المواصلات في موسكو :
- تتوفر مدينة موسكو على شبكة مواصلات كبيرة أهمها الميترو, حيث يضم منطقتين( zone A و zone B). اضافة الى الحافلات التي يفضلها أغلب السكان و يبلغ سعر النذكرة حوالي 0.5 يورو أو 28 روبل. اضافة الى قطار الضواحي, المونوراي, الترامواي, الحافلات الكهربائية 'تروليباص', المينيباص.
الأسعار في موسكو:
- أسعار الغذاء : تبدأ من 4.21 يورو للوجبة الواحدة, حوالي 300 روبل روسي.
- أسعار الفنادق : تبدأ من 2 يورو للغرفة الواحدة, حوالي 140 روبل روسي.
أهم المعالم السياحية في موسكو :
1. الساحة الحمراء :
- هي ساحة ذات شهرة عالمية, تقع في وسط المدينة. سمُيت بالحمراء نظرا للترجمة القديمة لكلمة 'كراسني' التي تعني حمراء و جميلة في نفس الوقت.
2. كاثدرائية باسيل المبارك :
- تُعتبر أحد رموز مدينة موسكو نظرا لهندستها الرائعة حيث القبب ملونة بألوان زاهية. تفتح الكاثدرائية يوميا عدا الثلاثاء و أول اثنين من كل شهر.
3. مبنى الكرملين :
- هي قلعة كبيرة كانت و لا تزال مقر حكم روسيا و الاتحاد السوفياتي سابقا. تتميز بأسوارها العالية و أبراجها الكبيرة. كما تتميز بقببها الذهبية و تعتبر وجهة سياحية هامة في المدينة.
4. المركز التجاري GUM :
- يقع في قلب المدينة بجانب الكرملين, و يتميز بسقفه الزجاجي و هندسته الرائعة. يضم محلات مختلف الماركات العالمية.
5. كاثدرائية المسيح المنقذ :
- هي أكبر كنيسة أورثودوكسية في العالم و يمكن مشاهتدها من كل مكان في المدينة. تم بناؤها سنة 1812م تخليدا لانتصار الروس على نابليون.
6. سوق ايزمايلوفسكي :
- يقع بجانب محطة بارتيسانسكايا و يضم محلات لبيع التذكارات للسياح اضافة الى مدينة ملاهي و عروض سيرك للدببة.
7. ضريح لينين :
- يفتح الضريح أبوابه للزوار طيلة أيام الأسبوع عدا الاثنين و الخميس.
8. مصنع الشوكولا أكتوبر الأحمر :
- يكتسب المصنع شهرة كبيرة و يصنع أفضل شوكولاطة في البلاد كما يُعد مقره تحفة فنية رائعة.
9. المتحف التاريخي للدولة :
- يقع في الساحة الحمراء مقابل كاثدرائية باسيل المبارك و يضم العديد من التحف و المجوهرات لمختلف الحقب التاريخية لروسيا.
10. كاثدائية السيدة لكازان :
- تقع في الساحة الحمراء و تتميز بألوانها الحمراء و الخضراء. تم بناؤها سنة 1712م على يد الأمير ديمتري بويارسكي.
11. محطة قطار كومسومولسكايا :
- تشتهر بزخارفها و ديكورها العسكري الروسي و تزين أرضيتها فسيفساء رائعة.
12. دير نوفودييفيتكي :
- يضم كنيسة و سكنات لرجال الدين, يتميز بالهدوء و الفن المعماري الرائع و قد تم ادراجه في التراث العالمي لليونسكو.
للامانة منقول
المصدر احدى الجرائد الوطنية
يتبع.....