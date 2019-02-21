أفضل 20 معلم سياحي في موسكو

sami44

sami44

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أفضل 20 معلم سياحي في موسكو


تتواجد موسكو في الجزء الأوربي لدولة روسيا و تعتبر المدينة الأكبر في أوربا. هي عاصمة البلاد و أهم مدنها. تقع على ضفاف نهر موسكوفا و يقطنها أكثر من 12 مليون نسمة. تعد موسكو من أغلى العواصم في أوربا من حيث المعيشة و أسعار العقارات, و تضم أكبر عدد من المليارديرات في العالم. يسود المدينة مناخ معتدل بارد و تشهد تساقط كميات معتبرة من الأمطار حيث تصل الى 679 ملم سنويا و تبلغ درجة الحرارة المتوسطة 4.9° مئوية. يعتمد اقتصاد المدينة على الخدمات بالدرجة الأولى حيث تضم مقرات كبرى الشركات العالمية و يساوي الراتب في موسكو 3 أضعاف الراتب في بقية مدن البلاد.


المواصلات في موسكو :
- تتوفر مدينة موسكو على شبكة مواصلات كبيرة أهمها الميترو, حيث يضم منطقتين( zone A و zone B). اضافة الى الحافلات التي يفضلها أغلب السكان و يبلغ سعر النذكرة حوالي 0.5 يورو أو 28 روبل. اضافة الى قطار الضواحي, المونوراي, الترامواي, الحافلات الكهربائية 'تروليباص', المينيباص.

الأسعار في موسكو:
- أسعار الغذاء : تبدأ من 4.21 يورو للوجبة الواحدة, حوالي 300 روبل روسي.
- أسعار الفنادق : تبدأ من 2 يورو للغرفة الواحدة, حوالي 140 روبل روسي.

أهم المعالم السياحية في موسكو :
1. الساحة الحمراء :
- هي ساحة ذات شهرة عالمية, تقع في وسط المدينة. سمُيت بالحمراء نظرا للترجمة القديمة لكلمة 'كراسني' التي تعني حمراء و جميلة في نفس الوقت.


2. كاثدرائية باسيل المبارك :
- تُعتبر أحد رموز مدينة موسكو نظرا لهندستها الرائعة حيث القبب ملونة بألوان زاهية. تفتح الكاثدرائية يوميا عدا الثلاثاء و أول اثنين من كل شهر.


3. مبنى الكرملين :
- هي قلعة كبيرة كانت و لا تزال مقر حكم روسيا و الاتحاد السوفياتي سابقا. تتميز بأسوارها العالية و أبراجها الكبيرة. كما تتميز بقببها الذهبية و تعتبر وجهة سياحية هامة في المدينة.


4. المركز التجاري GUM :
- يقع في قلب المدينة بجانب الكرملين, و يتميز بسقفه الزجاجي و هندسته الرائعة. يضم محلات مختلف الماركات العالمية.


5. كاثدرائية المسيح المنقذ :
- هي أكبر كنيسة أورثودوكسية في العالم و يمكن مشاهتدها من كل مكان في المدينة. تم بناؤها سنة 1812م تخليدا لانتصار الروس على نابليون.


6. سوق ايزمايلوفسكي :
- يقع بجانب محطة بارتيسانسكايا و يضم محلات لبيع التذكارات للسياح اضافة الى مدينة ملاهي و عروض سيرك للدببة.


7. ضريح لينين :
- يفتح الضريح أبوابه للزوار طيلة أيام الأسبوع عدا الاثنين و الخميس.


8. مصنع الشوكولا أكتوبر الأحمر :
- يكتسب المصنع شهرة كبيرة و يصنع أفضل شوكولاطة في البلاد كما يُعد مقره تحفة فنية رائعة.


9. المتحف التاريخي للدولة :
- يقع في الساحة الحمراء مقابل كاثدرائية باسيل المبارك و يضم العديد من التحف و المجوهرات لمختلف الحقب التاريخية لروسيا.


10. كاثدائية السيدة لكازان :
- تقع في الساحة الحمراء و تتميز بألوانها الحمراء و الخضراء. تم بناؤها سنة 1712م على يد الأمير ديمتري بويارسكي.


11. محطة قطار كومسومولسكايا :
- تشتهر بزخارفها و ديكورها العسكري الروسي و تزين أرضيتها فسيفساء رائعة.


12. دير نوفودييفيتكي :
- يضم كنيسة و سكنات لرجال الدين, يتميز بالهدوء و الفن المعماري الرائع و قد تم ادراجه في التراث العالمي لليونسكو.




للامانة منقول
المصدر احدى الجرائد الوطنية
يتبع.....
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
8,939
نقاط التفاعل
5,907
النقاط
751

13. شارع نويفي أربات :
- هو شارع حيوي يضم محلات لبيع التذكارات و مطاعم و مقاهي.


14. متحف الفنون الجميلة بوشكين :
- هو أشهر متحف في موسكو و يعود تاريخ بنائه الى القرن ال18م. يضم العديد من التحف المميزة التي تستحق المشاهدة


15. معلم غزو الفضاء :
- تم بناؤه سنة 1964م و يضم متحفا لانجازات الاتحاد السوفياتي في الفضاء.


16. متنزه الفنون :
- يقع في وسط المدينة و يضم تماثيل لشخصيات الاتحاد السوفياتي.


17. مسرح بولشوي :
- هو مسرح جميل يعود تأسيسه الى القرن 19م و قد تمت اعادة ترميمه حديثا. يقع في الساحة الحمراء.


18. برج أوستانكينو :
- يبلغ طوله 540 متر, يمكنك الوصول اليه عن طريق المونوراي


19. قوس النصر :
- يقع قرب متنزه الانتصار, تم تشييده ما بين 1829 و 1834م تخليدا لذكرى انتصار الروس ضد نابوليون.


20. مركز بانروزو للمعارض :
- يتواجد بالضاحية الشمالية لموسكو و يضم أقسام أنيقة مختلفة في نمط الزخرفة, نافورات, أكشاك لبيع المأكولات و ألعاب أطفال.و أفضل وسيلة لزيارته هي كراء دراجة.
 
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