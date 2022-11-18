ملاعب المونديال القطري



دون نسيان طابعها العربي الأصيل لتخرج لنا لمسة فنية إبداعية

خرافية تتعانق فيها العصرنة و التقاليد

ضف إلى ذالك أن هته الملاعب صديقة للبيئة و و تعمل بأحدث الطرق

كالتبريد و التحكم في درجات الحرارة و كل ما هو مريح للاعب و المتفرج

كما انها تحتوي على متاجر و مقاهي و اماكن للصلاة و الوضوء

و مساحات خضراء و اماكم لركن السيارات بطرق مريحة و مثالية جدا جدا

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استاذ الخيمة او البيت

يتسع استاد البيت لـ60,000 متفرجًا. ويتميز الاستاد ببنائه على شكل خيمة هائلة

تغطي الاستاد بأكمله، كما يستوحي اسمه من بيت الشعر، الخيمة التي سكنها

أهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ.

ويحتفي تصميم الاستاد بجزءٍ هام من ماضي قطر ويحاكي حاضرها مع كونه

نموذجًا للتنمية الصديقة للبيئة والاستدامة. وبعد البطولة، سيتم تقليص عدد مقاعد الاستاد إلى حوالي 32,000.





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استاد أحمد بن علي

يقع استاد أحمد بن علي في مدينة أم الأفاعي، غرب وسط مدينة الدوحة، و قد تم

توسعته ليستوعب حتى 40,000 متفرجًا باستخدام وحدات متحركة في تشكيل الجزء

العلوي قبل موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022، سيتم تخفيض عدد مقاعده

إلى حوالي 20,000 مقعدًا بعد انتهاء البطولة.

يعكس تصميم الاستاد والمباني المحيطة البيئة القطرية. أما واجهته الخارجية

فهي على شكل تموّجات الكثبان الرملية، فبينما تصوّر الأشكال الهندسية المميزة

جمال الصحراء والنباتات والحيوانات المحلية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​ أبدعت دولة قطر في إشادة ملاعب من طراز عالمي نادر و مميزدون نسيان طابعها العربي الأصيل لتخرج لنا لمسة فنية إبداعيةخرافية تتعانق فيها العصرنة و التقاليدضف إلى ذالك أن هته الملاعب صديقة للبيئة و و تعمل بأحدث الطرقكالتبريد و التحكم في درجات الحرارة و كل ما هو مريح للاعب و المتفرجكما انها تحتوي على متاجر و مقاهي و اماكن للصلاة و الوضوءو مساحات خضراء و اماكم لركن السيارات بطرق مريحة و مثالية جدا جداــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاذ الخيمة او البيتيتسع استاد البيت لـ60,000 متفرجًا. ويتميز الاستاد ببنائه على شكل خيمة هائلةتغطي الاستاد بأكمله، كما يستوحي اسمه من بيت الشعر، الخيمة التي سكنهاأهل البادية في قطر ومنطقة الخليج على مر التاريخ.ويحتفي تصميم الاستاد بجزءٍ هام من ماضي قطر ويحاكي حاضرها مع كونهنموذجًا للتنمية الصديقة للبيئة والاستدامة. وبعد البطولة، سيتم تقليص عدد مقاعد الاستاد إلى حوالي 32,000.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقع استاد أحمد بن علي في مدينة أم الأفاعي، غرب وسط مدينة الدوحة، و قد تمتوسعته ليستوعب حتى 40,000 متفرجًا باستخدام وحدات متحركة في تشكيل الجزءالعلوي قبل موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2022، سيتم تخفيض عدد مقاعدهإلى حوالي 20,000 مقعدًا بعد انتهاء البطولة.يعكس تصميم الاستاد والمباني المحيطة البيئة القطرية. أما واجهته الخارجيةفهي على شكل تموّجات الكثبان الرملية، فبينما تصوّر الأشكال الهندسية المميزةجمال الصحراء والنباتات والحيوانات المحلية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

استاد الجنوب​



استوحي التصميم المبهر لهذا الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية القطرية احتفاءً

بتاريخ الوكرة العريق كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.

وبعد انتهاء بطولة كأس العالم، سيتم تقليص سعة الملعب إلى 20,000 مقعدًا

والتبرع بها لمشاريع رياضية أخرى في مختلف أنحاء العالم.



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استاد خليفة الدولي

ويعتبر الملعب، الذي يضم أقواسًا واسعة وقوائم مغطاة نسبيًا، محور منطقة اسباير ومجمعًا

رياضيًا يضم كل من مجمع حمد للالعاب المائية و مشفى الطب الرياضي اسبيتار

والعديد من المرافق الرياضية الأخرى.

يتصل الاستاد من خلال ممر مشاة قصير متاحف قطر الرياضية ، ليظهر مدى

تعلق هذا المكان بماضيه واعتزازه به خلال رحلته نحو بناء مستقبل مشرق



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استاد المدينة التعليمية

يقع استاد المدينة التعليمية الجديد وسط عدة جامعات ذات المستوى العالمي في

مركز قطر العالمي للتميز، وهو المدينة التعليمية.

ويتسع الاستاد لـ40,000 متفرجًا، ويأخذ شكل ماسة مسننة تشعّ وتتلألأ بحسب حركة

الشمس. بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم ، سيحتفظ الملعب بحوالي نصف

مقاعده لاستخدامها من قبل الفرق الرياضية الجامعية.



ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​ يقع استاد الجنوب في مدينة الوكرة الجنوبية، وتبلغ سعته الاستيعابية 40,000 مقعدًااستوحي التصميم المبهر لهذا الاستاد من أشرعة المراكب التقليدية القطرية احتفاءًبتاريخ الوكرة العريق كمركز للصيد والبحث عن اللآلئ.وبعد انتهاء بطولة كأس العالم، سيتم تقليص سعة الملعب إلى 20,000 مقعدًاوالتبرع بها لمشاريع رياضية أخرى في مختلف أنحاء العالم.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاستاد خليفة الدوليويعتبر الملعب، الذي يضم أقواسًا واسعة وقوائم مغطاة نسبيًا، محور منطقة اسباير ومجمعًارياضيًا يضم كل من مجمع حمد للالعاب المائية و مشفى الطب الرياضي اسبيتاروالعديد من المرافق الرياضية الأخرى.يتصل الاستاد من خلال ممر مشاة قصير متاحف قطر الرياضية ، ليظهر مدىتعلق هذا المكان بماضيه واعتزازه به خلال رحلته نحو بناء مستقبل مشرقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيقع استاد المدينة التعليمية الجديد وسط عدة جامعات ذات المستوى العالمي فيمركز قطر العالمي للتميز، وهو المدينة التعليمية.ويتسع الاستاد لـ40,000 متفرجًا، ويأخذ شكل ماسة مسننة تشعّ وتتلألأ بحسب حركةالشمس. بعد نهائيات كأس العالم لكرة القدم ، سيحتفظ الملعب بحوالي نصفمقاعده لاستخدامها من قبل الفرق الرياضية الجامعية.ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

استاد لوسيل​



في قطر حيث سيستضيف حفل الختام لبطولة كأس العالم 2022.

سيتحول ملعب لوسيل بعد البطولة إلى مركز مجتمعي يضم مدارس ومتاجر ومقاهي

ومنشآت رياضية وعيادات صحية كجزء من التزام قطر بالتنمية المستدامة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​ يقع استاد لوسيل في مدينة لوسيل، ويعتبر ملعب لوسيل الجديد أحد أهم ملاعب كأس العالمفي قطر حيث سيستضيف حفل الختام لبطولة كأس العالم 2022.سيتحول ملعب لوسيل بعد البطولة إلى مركز مجتمعي يضم مدارس ومتاجر ومقاهيومنشآت رياضية وعيادات صحية كجزء من التزام قطر بالتنمية المستدامة.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

استاد 974​



الشحن، وسيتم تفكيكه بالكامل وإعادة استخدام المواد التي تم استخدامها في البناء. يستمد

الملعب اسمه من رمز الاتصال الدولي لدولة قطر (974)، ومن عدد حاويات الشحن المستخدمة في بنائه.

يقع الاستاد على بعد دقائق من مطار حمد الدولي ويطل على ساحل الخليج

والمشهد الخلاب لناطحات السحاب في الخليج الغربي.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​ استاد 974 هو مشروع رائد في عالم بناء الملاعب الرياضية، حيث تم بناء هذا الملعب من حاوياتالشحن، وسيتم تفكيكه بالكامل وإعادة استخدام المواد التي تم استخدامها في البناء. يستمدالملعب اسمه من رمز الاتصال الدولي لدولة قطر (974)، ومن عدد حاويات الشحن المستخدمة في بنائه.يقع الاستاد على بعد دقائق من مطار حمد الدولي ويطل على ساحل الخليجوالمشهد الخلاب لناطحات السحاب في الخليج الغربي.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ​

استاد الثمامة​