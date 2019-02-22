فوائد زيت السمك للجسم







يعرف زيت السمك على أنّه زيت يوجد في الأسماك والمكملات الغذائية على شكل أقراصٍ تعرف بأقراص زيت السمك، وتكمن أهمية هذا الزيت باحتوائه على أحماض الأوميغا 3 الدهنية بشكلٍ أساسي وكلٍ من حمض الدوكوساهيكسانويك، وحمض الألفا لينولينيك، وحمض الجاما لينوليك، والتي لها العديد من الفوائد لجسم الإنسان، في هذا المقال سنذكرفوائد زيت السمك للجسم:











1- يساعد في المحافظة على صحة القلب، فهو يقوم برفع نسبة الكوليسترول النافع، وتقليل نسبة ثلاثي الجليسريد الضار، كما يقوم بإخفاض ضغط الدم المرتفع، ويمنع تكوّن تخثرات الدم في الشرايين التي تؤدي إلى انسدادها والإصابة بالجلطات القلبية، بالإضافة إلى قدرته على تنظيم ضربات القلب غير المنتظمة.

2- وبالرغم من قدرته على تقليل العديد من العوامل الخطيرة على صحة القلب إلا أنه لم يثبت قدرته في منع حدوث الجلطات والسكتات القلبية.

3- يساعد في علاج العديد من الإضطرابات العقلية؛ وذلك لأنّ الدماغ يتكون بنسبة ٦٠٪‏ من الدهون، وأغلب هذه الدهون هي الأوميغا٣، لذلك فهو مهم لصحة العقل ووظيفته. فقد أثبت الدراسات العلمية أن تناول زيت السمك يمكن أن يمنع حدوث الإضطرابات العقلية أو تدهور أعراضها للمريضين بها. وبالإضافة إلى ذلك يساعد زيت السمك في تقليل بعض علامات وأعراض اضطراب الانفصام بالشخصية

4- يساعد زيت السمك في تخفيف الوزن، ومحيط الخصر، مع الريجيم وممارسة الرياضة.

5- يدعم صحة العين، ويحافظ على حاسة البصر لدى الكبار بالسنّ، وذلك لأن الأوميغا٣ جزء مهم من تكوين العين، فقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأشخاص الذين لا يحصلون على كميات كافية من الأوميغا٣ (زيت السمك) معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بمشاكل بالعين.

6- يتميّز زيت السمك بخصائصه المضادّة للالتهابات، فيساعد بشكلٍ واضح على تقليل ألم المفاصل وتناول الأدوية اللازمة لمرضى الروماتيزم وهو مرض التهابي يصيب المفاصل ويسببّ ألماً حاداً بها. يعدّ الأوميغا٣ عنصراً مهماً لتكون الجنين، فأخذ المرأة الحامل لزيت السمك، سيساعد في نموّ حاسة البصر واليدين لدى الجنين بشكلٍ سليم.

7- يحسّن زيت السمك من علامات وأعراض مرض الاكتئاب والقلق.

8- يزيد زيت السمك من قدرة الأطفال على التركيز وممارسة السلوكيات الحسنة والتقليل من النشاط الزائد الذي يؤثر سلباً على تعلّمهم.

9- يساعد زيت السمك في تخفيف أعراض مرض الأزمة وخطورة حدوث الحساسيّة للجنين في المرأة الحامل.

10- يساعد زيت السمك في تقوية العظام، وبالتالي تقليل حدوث الكسور وأمراض العظام المختلفة.