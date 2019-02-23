لغز خزان الماء والحنفيتين

السلام عليكم

لست اعلم ادا طرح من قبل في اللمة



عندنا خزان ماء

وعندنا حنفيتين

هدا الخزان ... ادا ملأناه بالحنفية الاولى يستغرق وقت نصف ساعة اي 30 دقيقة

... وادا ملأناه بالحنفية الثانية يستغرق وقت ساعة و نصف ساعة اي 1ساعة و 30 دقيقة

واحد جزايري مقلق حب يعمروا بسرعة وضع فيه الحنفيتين الاثنين معا باش يتعمر بسرعة

ادن كم يستغرق امتﻻء الخزان من الماء اذا فتحنا فيه الحنفيتين مع بعض.