حصرياً: رغوة غنية لفنجان قهوة لذيذ

سكون الفجر

سكون الفجر

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كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم جايبتلكم طريقة عمل رغوة شهية مثل تلك التي في المقاهي

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سنحتاج إلى
2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة السريعة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ونصف ملعقة كبيرة ماء

حليب مغلي حسب الحاجة

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بالمضرب الكهربائي اليدوي نقوم بضرب المكونات لمدة دقيقتين
إلى أن يصبح الخليط مثل الكريما تماماً
تابعوا معي

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ثم نقوم بوضع مقدار ملعقة كبيرة من الخليط في كل فنجان
ونسكب الحليب المغلي بحذر

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وما تبقى من الخليط قمت بوضعه فوق الرغوة التي في الفنجان لأضيف اللون الغامق
تابعوا معي

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وبهذا نحصل على ألذ فنجان قهوة بالرغوة الغنية
بصحتكم

إلى الملتقى بإذن الله

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ملكة زوجي

ملكة زوجي

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منتدى عالم المرأة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
والله شههي يم يم يم ههههه تسلم ايدك يا غالية والطريقة روعة
ربي يبارك في في انتظار المميز منك
دمتي يا عسولة
 
ام أمينة

ام أمينة

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السلام عليكم
ماشاء الله قهوة و عليها الكلام
ننتظر جديد وصفاتك المميزة
تحياتي لكي​
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

:: مراقبة عامة ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله وتبارك الرحمان
مع أني لا أحب القهوة بصح والله سخفتيني هههه
تبان شهية ولذيذة
يعيك الصحة حبيبتي سكون على الوصفة المميزة
يا ملكة القهوة :)
تحياتي​
 
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