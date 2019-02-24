حصرياً: رغوة غنية لفنجان قهوة لذيذ

سكون الفجر
:: مراقبة عامة ::
طاقم المراقبين
كيف حالكم جميعاً؟ إن شاء الله تكونوا بخير
اليوم جايبتلكم طريقة عمل رغوة شهية مثل تلك التي في المقاهي
سنحتاج إلى
2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة السريعة
1 ملعقة كبيرة سكر
1 ونصف ملعقة كبيرة ماء
حليب مغلي حسب الحاجة
بالمضرب الكهربائي اليدوي نقوم بضرب المكونات لمدة دقيقتين
إلى أن يصبح الخليط مثل الكريما تماماً
تابعوا معي
ثم نقوم بوضع مقدار ملعقة كبيرة من الخليط في كل فنجان
ونسكب الحليب المغلي بحذر
وما تبقى من الخليط قمت بوضعه فوق الرغوة التي في الفنجان لأضيف اللون الغامق
تابعوا معي
وبهذا نحصل على ألذ فنجان قهوة بالرغوة الغنية
بصحتكم
إلى الملتقى بإذن الله