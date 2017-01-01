لمعرفة كيفية صنع رغوة الكابتشينو.....تفضل

عند تحضير كوب من الحليب السّاخن يضاف ملعقة من مسحوق الفانيلا، و يتمّ خفق الحليب و الفانيلا بالخفاق جيداً إلى مرحلة تكون الرّغوة *عند ذلك يتم إضافة قهوة سريعة التّحضير إلى الحليب السّاخن، ويتمّ شربه والتلذذ بشرب هذه الرّغوة الغنيّة.