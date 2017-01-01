لمعرفة كيفية صنع رغوة الكابتشينو.....تفضل

طرق صنع رغوة الكابتشينو هناك أربع طرق يمكن من خلال صنع رغوة للكابتشيو، وهي كما يلي: الطريقة الاولى يتم إحضار مسحوق القهوة الفوري و حليب كامل الدّسم. يتم وضع الحليب في وعاء و يوضع على النّار لمدة دقيقة دون أن تصل إلى درجة الغليان. يتم سكب الحليب في كوب و يتم تحريكه برأس الخلاط أو وضعه في الخلاط لحين تكوّن الرّغوة. بعد ذلك يتم وضع رغوة الحليب على كوب القهوة السّاخن أو على كوب من الحليب السّاخن، و يضاف إليه القهوة و يتم تحريكه جيداً نلاحظ أنّ الرّغوة ما زالت محافظة على ثلثي الكوب. الطريقة الثانية يتم إحضار نصف كوب سكر و كوب ماء بارد، و ونصف كوب من مسحوق القهوة سريعة التّحضير. يتم وضع كافة المواد في خلاط، و يتم خلطها إلى أن يصبح هذا الخليط مثل الكريمة، ويتم وضع هذه الكريمة في وعاء محكم الإغلاق. يتم استخدام هذه الرّغوة أو الكريمة بإضافتها إلى الحليب السّاخن و القهوة السّاخنة. الطريقة الثالثة عند تحضير كوب من الحليب السّاخن يضاف ملعقة من مسحوق الفانيلا، و يتمّ خفق الحليب و الفانيلا بالخفاق جيداً إلى مرحلة تكون الرّغوة *عند ذلك يتم إضافة قهوة سريعة التّحضير إلى الحليب السّاخن، ويتمّ شربه والتلذذ بشرب هذه الرّغوة الغنيّة. الطريقة الرابعة *يتم إحضار ثلاث ملاعق صغيرة من الكاكاو، و ملعقتين من القهوة و ملعقة الفانيلا و أربع ملاعق سكر كبيرة و ماء بارد. يتم وضع هذه المقادير في الخلاط ثم يتم وضعها في وعاء، وخفقها بالخفاق للحصول على رغوة غنية، وحفظها في وعاء ووضعها في الثلاجة لأنها رغوة متماسكة. عند استخدام هذه الرغوة يتم تحضير كوب من الحليب السّاخن قليل الدّسم أو كامل الدّسم حسب رغبة الشّخص، ويضاف ملعقة كبيرة من الرّغوة في الكوب، ويسكب الحليب المغلي مع التّحريك لصنع رغوة مكثفة في الكوب. يذكر أن تزيين رغوة الكابتشينو البيضاء لها طريقتها، حيث غالباً ما يتم رش القهوة فوق الرغوة على أشكال مختلفة للحصول على كوب مزين من رغوة الكابتشينو