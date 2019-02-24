مكنأمنش😊بالسحر😋واقعة غيرت😠😠😠تفكيري

نجمة الأرض
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حكاية واقعية صرات وانا موجودةتأترت بيها بزاف من وقوع حادتة تغير تفكيري وليت نخاف ونأمن بالي كاين سحر
هاد قصة صرات اني كنت عند دار خالتي وكانت بنت خالتي تصرف تصرفاة غريبة وصلاة تجيها تقيلة وتحس ظهرها تقيل ورحم يؤلمها ويماها الي هيا خالتي تحيرت بزاف وقتارحت على راجلها يجيبلها راقي.
مهم انا دخلت ووقتلهم مكنأمنش بهاد صوالح نأمن غير بربي سبحانواهوا شافي
مهم جابولها راقي وقالولي ادخلي معاها ترقي حتى نتي من عين دخلنا انا و بنت خالتيوباباها قالينا دخلوا ديروا غطاء طاويل وريحوا وغطوا جسمكم وقعدوا وسرحوا رجليكم ويديكم وبدى يقرا قرأن عادي حتى بنت خالتي تأترت وبدات تبكي تبكي وتصرخ واحد صرخات عجيبة وتبلع في ودنيها وتصرخ وتعوجت وطاحت تسرحتوانا مخلوعة قالي متقربيهاش وهوا يقرا قرأن عليها وهيا تزيد تصرخ ڨاع جيران سمعوهاااوبدا يسقسيها صوتها تغير وقلتله موجود سحر عند عتبة الباب وفي مكان من منزل وبدات تصرخ تصرخوانا مية بالخوف قرالها قرأن حتى ستسلم جنى وامام بدا شهادا وبنت خالي كملتها واغميا عليهااا ومنين فاقت ما عرفتش واش دارت؟
وسقسها قالها هل حسيتي بشي حاجة طلعت معاك ونتي داخلها من عتبة منزل قتله واه ونحس روحي تقيل وفيا ألامودكرتله قاع اعرااض قالها سحرولك وسحر مرشوش قالها حمد الله منين ماشي مأكولقالها هاد سحر لتعطيل زواج هيا تخطبت بصح فسختومالي تخطبت مرت بمشاكل بزاف حتى فسخت عاد ريحت من مشاكل كتبلها واش تقرا في ليل ونهار وعطاها مسك باه تدهن صحتها قبل ما ترقد وصفلها تاكل تمر..)
وحمد الله راها تحس راسها خفافت بعد رقية شرعية
دعولها ربي يبعد عليها دجالين وغيارين وحسادين وتشفا بأدن الله
حكاية واقعية صرات وانا موجودةتأترت بيها بزاف من وقوع حادتة تغير تفكيري وليت نخاف ونأمن بالي كاين سحر
هاد قصة صرات اني كنت عند دار خالتي وكانت بنت خالتي تصرف تصرفاة غريبة وصلاة تجيها تقيلة وتحس ظهرها تقيل ورحم يؤلمها ويماها الي هيا خالتي تحيرت بزاف وقتارحت على راجلها يجيبلها راقي.
مهم انا دخلت ووقتلهم مكنأمنش بهاد صوالح نأمن غير بربي سبحانواهوا شافي
مهم جابولها راقي وقالولي ادخلي معاها ترقي حتى نتي من عين دخلنا انا و بنت خالتيوباباها قالينا دخلوا ديروا غطاء طاويل وريحوا وغطوا جسمكم وقعدوا وسرحوا رجليكم ويديكم وبدى يقرا قرأن عادي حتى بنت خالتي تأترت وبدات تبكي تبكي وتصرخ واحد صرخات عجيبة وتبلع في ودنيها وتصرخ وتعوجت وطاحت تسرحتوانا مخلوعة قالي متقربيهاش وهوا يقرا قرأن عليها وهيا تزيد تصرخ ڨاع جيران سمعوهاااوبدا يسقسيها صوتها تغير وقلتله موجود سحر عند عتبة الباب وفي مكان من منزل وبدات تصرخ تصرخوانا مية بالخوف قرالها قرأن حتى ستسلم جنى وامام بدا شهادا وبنت خالي كملتها واغميا عليهااا ومنين فاقت ما عرفتش واش دارت؟
وسقسها قالها هل حسيتي بشي حاجة طلعت معاك ونتي داخلها من عتبة منزل قتله واه ونحس روحي تقيل وفيا ألامودكرتله قاع اعرااض قالها سحرولك وسحر مرشوش قالها حمد الله منين ماشي مأكولقالها هاد سحر لتعطيل زواج هيا تخطبت بصح فسختومالي تخطبت مرت بمشاكل بزاف حتى فسخت عاد ريحت من مشاكل كتبلها واش تقرا في ليل ونهار وعطاها مسك باه تدهن صحتها قبل ما ترقد وصفلها تاكل تمر..)
وحمد الله راها تحس راسها خفافت بعد رقية شرعية
دعولها ربي يبعد عليها دجالين وغيارين وحسادين وتشفا بأدن الله