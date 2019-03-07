نسيم😊ومريم😭حكايةالوعد منسي(لاأنصح قلوب الرهيفة)

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موضوع اليوم:

حكاية واقعية من عاصمة باب لواد

ابطالها:

مريم ونسيم







تعود واقعة هاذه الحكاية الحقيقية الى قلب العاصمة بضبط منطقة باب الواد الساحرة

ابطال هاذه قصة مريم ونسيم اسمائهم لزوج مختومين بحرف الميم تعود واقعة هاذه الحكاية الحقيقية الىقلب العاصمةبضبط منطقة باب الواد الساحرةابطال هاذه قصة مريم ونسيم اسمائهم لزوج مختومين بحرفالميم

مريم:

تدرس في جامعة عينيها زرق كيما بحر في عمرها22سنة شقراء جميلة محبوبة حومتهاتدرس في جامعة

نسيم:



........ ....... ......هيا نبداو

كي عادة مريومة كانت رايحة تقرى في ليسي ودايمن تخرج روطار بصح هيا شاطرة ههه تلقى باب مبلع متقعدش تستنا تدخل من ڨراج وين يدخلوا سيارات وممبعد تسلل كيما سراق للقسم ومنين تسقسيها استادة علاه طولتي تقولها كنت معا مدير بعتني ليه بابا معلمة تصدقها بلا متهدر وتخليها تدخل تابع درس صحباتها يعرفوها بلا واعرة وتسلك روحها دايمن

وهيا معجبة حومتها بصح هيا متحبش تصاحب تحب تجوز باك وتقرى وتكون إنسانة ناجحة.

دايمن مريومة روتين يومي من ثانوية للمنزل حتى جا هداك نهار لمسمياته مريومة يوم مميز

خرجت كي عادة متأخرة وديجا عندها إختيار ولازم تسرع منتبهتش وهيا تقطع طريق حتى فجأة لقات روحها على أرض وتتألم ومحست بوالوا حتى فتحت عينيها ولقات روحها في سبيطار ناضت خارجة تجري خطرش عندها إمتحان حتى حكمها من يدها ليجابها مستشفى وقالها سمحلي بزاف نتي خرجتيلي في وجهي وأنا كنت نحكي في تلفون بهدلاته وقتله نتا إنسان مهمل بسبابك غادي يفوتني إمتحان بهدلاته هوا بقا ساهي غير يشوف فيها ويتأملها عينيه بنيتان في عمره28سنة شكل رياضي قوي بنية عنده كاريزما وشخصية وعنده معجبين في مكان عمل.....................هيا نبداوكي عادة مريومة كانت رايحة تقرى في ليسيودايمن تخرج روطاربصح هيا شاطرة ههه تلقى باب مبلع متقعدش تستنا تدخل من ڨراج وين يدخلوا سيارات وممبعد تسلل كيما سراق للقسم ومنين تسقسيها استادة علاه طولتي تقولها كنت معا مدير بعتني ليه بابامعلمة تصدقها بلا متهدر وتخليها تدخل تابع درس صحباتها يعرفوها بلا واعرة وتسلك روحها دايمنوهيا معجبة حومتها بصح هيا متحبش تصاحبتحب تجوز باكوتقرى وتكون إنسانة ناجحة.دايمن مريومة روتين يومي من ثانوية للمنزل حتى جا هداك نهار لمسمياته مريومة يوم مميزخرجت كي عادة متأخرة وديجا عندها إختيار ولازم تسرع منتبهتش وهيا تقطع طريق حتى فجأة لقات روحها على أرض وتتألم ومحست بوالوا حتى فتحت عينيهاولقات روحها في سبيطار ناضت خارجة تجري خطرش عندها إمتحانحتى حكمها من يدها ليجابها مستشفى وقالها سمحلي بزاف نتي خرجتيلي في وجهي وأنا كنت نحكي في تلفونبهدلاته وقتله نتا إنسان مهمل بسبابك غادي يفوتني إمتحان بهدلاته هوا بقا ساهي غير يشوف فيها ويتأملها

قالها:

قالها مستعد نعوضك بالي تحبي قالها أنا نسبم قاتله انا مريم متخفيش غادي نديلهم شهادة طبيية ويعاودلك إمتحان دوكا خاصك راحةقالها مستعد نعوضك بالي تحبيقالها أنا نسبم قاتله انا مريم

الراوي :

تما بدأت حكاية نسيم وبريم جمعتهم صدفة ام نقول جمعهم القدر

مريم:

راني مليحة باغيا نخرج

نسيم:

لا لا متخرجيش راني عيطت باباك

مريم:

ومنين جبت نيميروا بابا

نسيم:

جبدته من تلفونك

مريم:

اها فهمت

الراوي:

اصطحبها الى بيت لكي ترتاح

وفي مساء زار نسيم بيت اهل مريم وجلب معه دواء لمريومة ودخل الى غرفتها ليطمأن عليها وترك رقم هاته لها قائلا لو إحتجتيني اتصلي فورا ولا تترددي

وغدا كدلك رجع وجلب لمريم فواكه...) وطمأن عليها وعندما دهب نسيا بطاقة تعريفه اظطرت مريم ان تتصل بيه وتقول له لقد نسيت بطاقتك إبتسم وضحكك وصل أب مريم وحتضن ابنته وبكى بكاء شديد وقال لها يا فلذة كبدي انت صغرونتي وملاكي خفت عليك كتيرااصطحبها الى بيت لكي ترتاحوفي مساء زار نسيم بيت اهل مريموجلب معه دواء لمريومةودخل الى غرفتها ليطمأن عليها وترك رقم هاته لها قائلا لو إحتجتيني اتصلي فورا ولا تتردديوغدا كدلك رجع وجلب لمريم فواكه...) وطمأن عليها وعندما دهب نسيا بطاقة تعريفهاظطرت مريم ان تتصل بيه وتقول له لقد نسيت بطاقتك إبتسم وضحكك

مريم :

واشنوا ليراه يضحك فيك يا سيدي راني بالك ضحك

نسيم:

انا منسيتهاش تقصدت ننساها

مريم :

اوك وشبيك نتا مهبول؟واقيلا سمع غدوة عندي حصة فراغ منقرهاش روالي نمدهالكاوك

الرواي:



وصل وجلب معه ورد تألق نسيم وتزين ودهب لرأيت مريم وهوا فرحوصل وجلب معه ورد

سيم:

حمد الله لشفاك الله مكنتش غادي نسامح روحي كان متحستنتيش

مريم:



نسيم = نحب نصارحك من نهار لشتك حسيت بحاجة غريبة في قلبيوبغيت نكون معاك

مريم =واش نتا مهبول واقيلا انا معنديش وقت للخرحات ونتا متحشمش متزيدش دور بيا

نسيم =اوك كيما تحبي مشا وهوا حزين

بعد مرور شهر بضبط.....

مريومة=كان خاصها دراهم لصحبتها كانت واقعة في مشكلة عيطت نسيم عاونها وشافته بالي كان كيما بطل وقف معاها وقفت رجال.

بدات تتواصل معاه فيسبوك وتلفون تعلق بيه درجة كبيرة حتى لقات روحها تحبه ومتقدرش تتفارق عليه راني كيما عودة لباس عليانسيم= نحب نصارحك من نهار لشتك حسيت بحاجة غريبة فيقلبيوبغيت نكون معاكمريم=واش نتا مهبول واقيلا انا معنديش وقت للخرحاتونتا متحشمشمتزيدش دور بيانسيم=اوك كيما تحبيمشا وهوا حزينبعد مرور شهر بضبط.....مريومة=كان خاصها دراهم لصحبتها كانت واقعة في مشكلة عيطت نسيم عاونها وشافته بالي كان كيما بطلوقف معاها وقفت رجال.بدات تتواصل معاه فيسبوك وتلفونتعلق بيه درجة كبيرة حتى لقات روحها تحبهومتقدرش تتفارق عليه

نسيم:

مريومتي خاصك توجدي روحك باك قرب وتجيني نتلقاو في قهوة باه نراجع معاك.

مريومة:اوك نسيم

....نسيم سهر وتعب معا مريم تقول هوا ليراح يعڨب باك جوزت باك نجحت بمعدل مليح دخلت جامعة مرت عامين مالي عرفوا بعضاهم

قرر نسيم يخطب مريم راح ليماه قالها مريومة بنت حومة ليقدامنا راني حاب نخطبها يماه رفضت ومقبلتش وقالته غادي نزوجك بنت خالتك بنت مزيانة وبنت دار حاول لمدة5 مقبلتش امه راح خطب بنت خالته مريومة كانت مسافرة ومنين رجعت تلقات بيه قالها بالي خطبت جاتها كيما صدمة من صدمة ما عتباتهش ومالمتهش قاتله بالبراكة عليك ومتنساش تعرضني في عرسك وراحت ودمعتها مقدتش تحبسها بكات ونقهرت ومنجمتش تنساه هوا حاول مرار وتكرار يتاصل بيها هيا رفضت تكون معاه قالته نساني نتا راك خاطب وقريب تتزوج بدلت رقم هاتف وقطعت علاقة بيه

مرت ايام حتى جا داك نهار اسود ..........نسيم سهر وتعب معا مريم تقول هوا ليراح يعڨب باك جوزت باك نجحت بمعدل مليح دخلت جامعةمرت عامين مالي عرفوا بعضاهمقرر نسيم يخطب مريمراح ليماه قالها مريومة بنت حومة ليقدامنا راني حاب نخطبهايماه رفضت ومقبلتش وقالته غادي نزوجك بنت خالتك بنت مزيانة وبنت دارحاول لمدة5 مقبلتش امه راح خطب بنت خالته مريومة كانت مسافرة ومنين رجعت تلقات بيه قالها بالي خطبت جاتها كيما صدمةمن صدمة ما عتباتهش ومالمتهش قاتله بالبراكة عليك ومتنساش تعرضني في عرسك وراحتودمعتها مقدتش تحبسها بكات ونقهرت ومنجمتش تنساههوا حاول مرار وتكرار يتاصل بيها هيا رفضت تكون معاه قالته نساني نتا راك خاطب وقريب تتزوج بدلت رقم هاتف وقطعت علاقة بيه مرت ايام حتى جا داك نهار اسود

ضحت وبكات مي دارت كوراج وحب تروح قتلها صحبتها نتي مهبولة حابا تروحي لعرسه قتله ومبعد انا نتمناله سعادة من قلبي وصلتها انفطاسيواةتاع عرس نسبمضحت وبكات مي دارت كوراج وحب تروح قتلها صحبتها نتي مهبولة حابا تروحي لعرسهقتله ومبعد انا نتمناله سعادة من قلبي

راحت صالون تاع نساء ومسطت ودارت مكياج يبرز عينيها ليهبلوا عفست على قلبها ولبست سواري حمرا شابة كيما تاع أميرات

نتي مسامحة دنيا وأخرة وليدك ميستهلنيش خطرش هوا لوعدني وقالي جامي نخليك وخلاني هوا لدخل حياتي ممبعد خلاني مكسورة وراح ودخلت لصال وبردت قلبها وبشطيح وتما شافت واحد كان يقرى معاها في جامعة رقصت معاه ونسيم عقله طار

داروا غنية رومنسية وعلبيها لعريس حكم لعروسة وداها لداراهم هوا يتمشا ودمعة طيحله على كتفه همستله مريم في ودنيه وقاتله راك مسامح ربي يهنيك

تزوج نسيم وقريب يرزق بمولود لكن مريم مزالت متزوجتش تعدت وكرهت جنس رجل وخافت من تجربة نتاعها وحكمت وقررت بالي رجال كيف كيف

في رأيكم من كان سبب مريم التي كانت على علاقة غير رسيمية معا نسيم

ام والدة نسيم التي فرقت بينهم

ام نسيم الذي لم يوفي بوعده

*ام يعود ذلك الى مكتوب ؟؟؟؟

لبساته وراحة لصال تاع أعراس دخلت وكانت كيما أميرة شابة كانت محل أنظار جميع وتلقات عروض زواج بزافومنين شافها نسيم منجمش يبعد عينيه عليهاحتى عروسة بنت خالته تقلقت منه مريم خرجت تهدر في تلفون هوا لحقها قالها مريم صح انا غادي نزوج بصح نقد ديما نحبك وجامي ننساك هادي جبرتني ماما نتزوجها من فوق خاطريوبدا يبكي كيما طفل صغير سمعاته يماه وبدات تبكي ومريم تبكي ونسيم تبكي قتليهم يماه سمحولي فرقت بيناتكم مكنش علبالي بالي تحبوا بعضاكم لهاد درجةحكمت دموعها مريم ومسحتهم وقالتها لالا يايما مراكيش غالطة ومظلمتيناش