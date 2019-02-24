كلنا مريم😭😭😭اغتصبت بدون رحمة

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو منتسِب ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
انا حزينة جداا 😞😞😞لهادا خبر سيئ ما ذنب هاده براءة اغتصبها بدون رحمة وهيا طفلة صغير سلب منها شرفها وعدبها وهيا ملائكة لا تعرف ولا تعلم ما يجري لها😭😭😭بين يدي هاد ذئب ووحش بشري لا حولة ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل😳
خطرش كان جاو ينفدوا اعدام جرائم بشرية ما تكترش حرام عليه😭😭😭عطاه قلبه يتعدى عليها وهيا ملائكة صغير قطعة بيضاء رضيعة صغرونة عيت منحوس على كلمة نوصفه بيها مريم فتاة طفلة صغير ملائكة عاد جايا لدنيا😭😭😭وقعت بدون رحمة في يد وحش😭😭😭😭لهلا يربحه
يا ناس مكانش أمان عسوا ولاكم😞😞😞102447
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نقولك من اللخر، أنا كائن كيما هذا خاطر مانسميهش انسان، كي نسمع بيه دار حاجة لطفلة كيما هكا
سواء بنتي ولا بنت ناس مانعرفهمش، نديرلو كيما تاع الهنود الحمر، نحطو فوق عود ونشعل تحتو النار ونخليه يتحرق بشوي
كيما حرق قلب أم، اسمحولي هدرت بالدارجة في قسم النقاش لكن القلب رايح يطرطق، إلى متى هذه الظواهر؟ وهذه الكوارث
وإلى متى هؤلاء لي مالقيتش كيفاه نسميهم، حثالة المجتمع، من تسوّل له نفسه للاعتداء على طفلة فهذا ليس بشر وحتى في فصيلة الحيوان
ولا يصنف فيها، لأن الحيوان أشرف من أن يقوم بأعمال بشعة وقذرة كهذه، وهذا كلّه لغياب العقاب المناسب لمثل هكذا وحوش، من المفروض
يوضع في منصة أمام العلن ويرجم أو يقتل بالرصاص ليكون عبرة لمن يعتبر، وإلا سنضل كل يوم نستيقظ على فواجع مثل هذه
أنا فقط أتخيل كيف لهذه الطفلة أن تعيش كيف ستكبر؟ هل سيصبح لها عقدة نفسية دائمة كيف ستعيش وسط مجتمع بائس كهذا
والله القلب يتقطع عليها وعلى حال البراءة التي تغتصب وتقتل يوميا بدلا من تعيش أجمل مرحلة في حياتها هم يعيشون أبشع مرحلة في حياتهم
واش نقولو غير حسبنا الله ونعم الوكيل في هذا المريض النفسي، ولا مانقولش مريض نفسي حاشا المريض النفسي المسكين
هذا مريض أخلاق وضمير وإنسانية، ربي يعافينا ويستر على أبناءنا ان شاء الله
شكرا على الموضوع وربي يكون في عون عائلة الطفلة المسكينة
تحياتي
 
sami44

sami44

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مجتمع اللمة العام
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