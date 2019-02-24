كلنا مريم😭😭😭اغتصبت بدون رحمة

نجمة الأرض
:: عضو منتسِب ::
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- 7 فيفري 2019
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
انا حزينة جداا لهادا خبر سيئ ما ذنب هاده براءة اغتصبها بدون رحمة وهيا طفلة صغير سلب منها شرفها وعدبها وهيا ملائكة لا تعرف ولا تعلم ما يجري لهابين يدي هاد ذئب ووحش بشري لا حولة ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
خطرش كان جاو ينفدوا اعدام جرائم بشرية ما تكترش حرام عليهعطاه قلبه يتعدى عليها وهيا ملائكة صغير قطعة بيضاء رضيعة صغرونة عيت منحوس على كلمة نوصفه بيها مريم فتاة طفلة صغير ملائكة عاد جايا لدنياوقعت بدون رحمة في يد وحشلهلا يربحه
يا ناس مكانش أمان عسوا ولاكم
انا حزينة جداا لهادا خبر سيئ ما ذنب هاده براءة اغتصبها بدون رحمة وهيا طفلة صغير سلب منها شرفها وعدبها وهيا ملائكة لا تعرف ولا تعلم ما يجري لهابين يدي هاد ذئب ووحش بشري لا حولة ولاقوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل
خطرش كان جاو ينفدوا اعدام جرائم بشرية ما تكترش حرام عليهعطاه قلبه يتعدى عليها وهيا ملائكة صغير قطعة بيضاء رضيعة صغرونة عيت منحوس على كلمة نوصفه بيها مريم فتاة طفلة صغير ملائكة عاد جايا لدنياوقعت بدون رحمة في يد وحشلهلا يربحه
يا ناس مكانش أمان عسوا ولاكم