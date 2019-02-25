صفاء القلب...

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اميرة المدائن

:: عضو مُتميز ::
إنضم
25 ماي 2018
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ) 🌹
قلب المسلم لايليق به إلا حب الخير للآخرين المسلمين، النفوس المؤمنة تتوجه إلى الله لا لذاتها وفي طلب براءة قلوبها من الحقد والغل للذين آمنوا وهذا دعاء الإيمان 🌼
واحمل للمسلمين كل الود والاحترام قلب المؤمن لايليق به إلا صفاؤه من كل شعور سلبي يؤذيه ويؤذي من حوله 🌺
وأخيرا ساعد الآخرين على أن تكون قلوبهم صافية تجاهك ساعد بخلقك وبسمتك وكلمتك الطيبة ولك الأجر ان شاء الله ❤



 
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