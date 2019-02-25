صفاء القلب...

اميرة المدائن
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بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا )
قلب المسلم لايليق به إلا حب الخير للآخرين المسلمين، النفوس المؤمنة تتوجه إلى الله لا لذاتها وفي طلب براءة قلوبها من الحقد والغل للذين آمنوا وهذا دعاء الإيمان
واحمل للمسلمين كل الود والاحترام قلب المؤمن لايليق به إلا صفاؤه من كل شعور سلبي يؤذيه ويؤذي من حوله
وأخيرا ساعد الآخرين على أن تكون قلوبهم صافية تجاهك ساعد بخلقك وبسمتك وكلمتك الطيبة ولك الأجر ان شاء الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولاتجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا )
قلب المسلم لايليق به إلا حب الخير للآخرين المسلمين، النفوس المؤمنة تتوجه إلى الله لا لذاتها وفي طلب براءة قلوبها من الحقد والغل للذين آمنوا وهذا دعاء الإيمان
واحمل للمسلمين كل الود والاحترام قلب المؤمن لايليق به إلا صفاؤه من كل شعور سلبي يؤذيه ويؤذي من حوله
وأخيرا ساعد الآخرين على أن تكون قلوبهم صافية تجاهك ساعد بخلقك وبسمتك وكلمتك الطيبة ولك الأجر ان شاء الله