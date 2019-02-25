كيف أتخلص من بحة الصوت علاج بحة الصوت بوصفات الطب البديل مرحبا بمتابعي موقع سوب شات في هذا المقال سنقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج بحة الصوت وتريح الحنجرة المرهقة. بحة الصوت تتكون من عدة عوامل منها الصرخ بصوت مرتفع او الاصابة بالزكام وقد تحدث هذه البحة اثناء النوم. بحة الصوت هو مصطلح طبي يطلق...