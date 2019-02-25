علاج بحة الصوت بوصفات الطب البديل
بحة الصوت تتكون من عدة عوامل منها الصرخ بصوت مرتفع او الاصابة بالزكام وقد تحدث هذه البحة اثناء النوم.
بحة الصوت هو مصطلح طبي يطلق على الاضطرابات الصوتية: أي وجود ضعف في القدرة على إنتاج الأصوات باستخدام الأعضاء الصوتية (وهو يختلف عن عسر التلفظ الذي يدل على ضعف في العضلات اللازمة لإنتاج الكلام). وبالتالي، فإن بحة الصوت هو اضطراب بإخراج الصوت.
الصوت المبحوح يمكن أن يكون غليظ أو لاهث بشدة أو أجش أو خشن، ولكن لا يزال إخراج الصوت ممكنا في هذه الحالة وهذا ما يتناقض مع فقدان الصوت الذي ينعدم فيه إخراج الصوت تماما.
أسباب بحة الصوت من الناحية العلمية
إما أن تكون عضوية أو وظيفية ناتجة عن خلل في أيٍ من الأعضاء الصوتية. فعادة يكون سببها عطل في قدرة الطيات الصوتية على الاهتزاز بشكل طبيعي أثناء الزفير. وهكذا غالبا ما تلاحظ البحة عند إنتاج أصوات حروف العلة.
على سبيل المثال، عند إخراج الصوت بشكل طبيعي ونموذجي تجتمع الطيات الصوتية لتهتز بدورة بسيطة مفتوحة\مغلقة تعدل تدفق الهواء من الرئتين. ضعف(شلل جزئي) في جانب واحد من الحنجرة يمكن أن يمنع هذا الاهتزاز الدوري البسيط ويؤدي إلى حركة غير منتظمة في واحد أو في كلا الجانبين من المزمار.
تسمع هذه الحركة الغير منتظمة كخشونة في الصوت. وهذا أمر شائع جدا في الشلل الجزئي للطيات الصوتية.
مشروبات طبيعية لعلاج بحة الصوت
لحسن الحظ توجد مكونات طبيعية يمكن لها ان تساعد في التخلص من بحة الصوت حيث يتم دمج هذه المكونات مع بعضها البعض للحصول على مشروب رائع.
القرفة والنعناع:
شاي النعناع والقرفة، يساعد في علاج بحة الصوت. طريقة اعداد المشروب سهلة للغاية
- يغلى مسحوق القرفة وأوراق النعناع في الماء ثم يتم تصفيتهم بعد ذلك يشرب المشرب. يمكن لك تكرار هذه الوصفة عدة مرات للحصول على نتائج مرضية
- يساعد مشروب القرفة والنعناع في كي جروح الحنجرة وحمايته من تراكم الملوثات عليها.
- يخفف من التهابات الحنجرة وترطيبها لاستعدة الصوت الطبيعي.
المصدر: موقع سوب شات
كيف أتخلص من بحة الصوت علاج بحة الصوت بوصفات الطب البديل
بحة الصوت تتكون من عدة عوامل منها الصرخ بصوت مرتفع او الاصابة بالزكام وقد تحدث هذه البحة اثناء النوم.
بحة الصوت هو مصطلح طبي يطلق على الاضطرابات الصوتية: أي وجود ضعف في القدرة على إنتاج الأصوات باستخدام الأعضاء الصوتية (وهو يختلف عن عسر التلفظ الذي يدل على ضعف في العضلات اللازمة لإنتاج الكلام). وبالتالي، فإن بحة الصوت هو اضطراب بإخراج الصوت.
الصوت المبحوح يمكن أن يكون غليظ أو لاهث بشدة أو أجش أو خشن، ولكن لا يزال إخراج الصوت ممكنا في هذه الحالة وهذا ما يتناقض مع فقدان الصوت الذي ينعدم فيه إخراج الصوت تماما.
أسباب بحة الصوت من الناحية العلمية
إما أن تكون عضوية أو وظيفية ناتجة عن خلل في أيٍ من الأعضاء الصوتية. فعادة يكون سببها عطل في قدرة الطيات الصوتية على الاهتزاز بشكل طبيعي أثناء الزفير. وهكذا غالبا ما تلاحظ البحة عند إنتاج أصوات حروف العلة.
على سبيل المثال، عند إخراج الصوت بشكل طبيعي ونموذجي تجتمع الطيات الصوتية لتهتز بدورة بسيطة مفتوحة\مغلقة تعدل تدفق الهواء من الرئتين. ضعف(شلل جزئي) في جانب واحد من الحنجرة يمكن أن يمنع هذا الاهتزاز الدوري البسيط ويؤدي إلى حركة غير منتظمة في واحد أو في كلا الجانبين من المزمار.
تسمع هذه الحركة الغير منتظمة كخشونة في الصوت. وهذا أمر شائع جدا في الشلل الجزئي للطيات الصوتية.
مشروبات طبيعية لعلاج بحة الصوت
لحسن الحظ توجد مكونات طبيعية يمكن لها ان تساعد في التخلص من بحة الصوت حيث يتم دمج هذه المكونات مع بعضها البعض للحصول على مشروب رائع.
القرفة والنعناع:
شاي النعناع والقرفة، يساعد في علاج بحة الصوت. طريقة اعداد المشروب سهلة للغاية
- يغلى مسحوق القرفة وأوراق النعناع في الماء ثم يتم تصفيتهم بعد ذلك يشرب المشرب. يمكن لك تكرار هذه الوصفة عدة مرات للحصول على نتائج مرضية
- يساعد مشروب القرفة والنعناع في كي جروح الحنجرة وحمايته من تراكم الملوثات عليها.
- يخفف من التهابات الحنجرة وترطيبها لاستعدة الصوت الطبيعي.
المصدر: موقع سوب شات
كيف أتخلص من بحة الصوت علاج بحة الصوت بوصفات الطب البديل
كيف أتخلص من بحة الصوت علاج بحة الصوت بوصفات الطب البديل
كيف أتخلص من بحة الصوت علاج بحة الصوت بوصفات الطب البديل مرحبا بمتابعي موقع سوب شات في هذا المقال سنقدم لكم وصفات طبيعية لعلاج بحة الصوت وتريح الحنجرة المرهقة. بحة الصوت تتكون من عدة عوامل منها الصرخ بصوت مرتفع او الاصابة بالزكام وقد تحدث هذه البحة اثناء النوم. بحة الصوت هو مصطلح طبي يطلق...
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