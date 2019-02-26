لمريض السكر.. 9 نصائح تحميك من القدم السكرى والغرغرينا

الفحص المستمر للقدمين: يجب على مريض السكري الفحص اليومي لقدمه للبحث عن أي جروح صغيرة أو قرح أو تغير في لونها أو تورم والحفاظ بشكل مستمر على نظافة القدمين وجفافها والعناية بجلد القدمين جيداً وعدم السماح بوصوله لحالة من الجفاف وترطيبه بشكل مستمر.

زيارة دكتور الأوعية الدموية في حالة وجود أي بثور أو قرح صغيرة وعدم الانتظار لتفاقم الوضع.

عدم السير بدون غطاء القدمين "المشي حافيا" حتى داخل المنزل حتى لا تتعرض القدم للجروح أو تكون غير نظيفة والحفاظ على ارتداء جوارب نظيفة مصنوعة من القطن لتكون لطيفة على الجلد وتجنب الملابس المصنوعة من الأقمشة الجافة أو النايلون أو التي تسبب تهيج الجلد.

ارتداء الأحذية المناسبة والمريحة التي توفر الدعم للقدمين وتجنب الأحذية التي قد تتسبب جروح أو الضيقة التي يمكن أن تسبب عدم وصول الدماء بشكل سليم إلى أصابع القدمين

التوقف عن التدخين: يعتبر التدخين من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بانسداد الشرايين وهو ما يؤدي إلى عدم وصول الدماء إلى الأطراف بشكل سليم وبالتالي عدم التئام الجروح في حالة حدوثها وتطور الأمر إلى قرح

إجراء فحوصات الدم بصورة منتظمة للكشف عن أي اعتلال في الأعصاب أو الضعف في الدورة الدموية

الذهاب إلى دكتور أوعية دموية في حالة حدوث جروح في القدم أو إفرازات ذات رائحة كريهة للحصول على علاج القدم السكري.

الانتباه إلى التغير في درجات حرارة القدم

علاج غرغرينا القدم السكري: يجب منع الغرغرينا من الانتشار خاصة وأن الأمر يتم بسرعة والخضوع للعلاج والذي يمكن أن يكون "جراحي من خلال إزالة الأنسجة الميتة، أو تناول المضادات الحيوية، أو العلاج بالأكسجين عالي الضغط"

تتأثر كافة أعضاء الجسم بمرض السكري، خاصة القدمين والتي تعد أكثر الأعضاء التي يمكن أن يحدث لها مضاعفات خطيرة تبدأ بتقرحات فيها يمكن أن يتطور الأمر إلى الالتهابات ثم الغرغرينا والتي تصل في بعض الحالات إلى البتر وهي المرحلة الأخيرة لمرض القدم السكري.يحتاج مريض السكر للعناية الخاصة بقدمه لتجنب حدوث هذه المضاعفات بداية من تجنب الجروح ويتم ذلك من خلال عدد من الخطوات من بينها: