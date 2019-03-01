أنتِ يا امرأة لاينفع معك غير اللّه

ليس الموضوع

مشهدا تمثيليا،

في مسلسل عربيّ

ولا فصل من مسرحيّة

تبحث عن عنوان

ولا قصيدة في ديوان

ولا أغنية عاطفية

تستلهم تقاسيم الألحان

ولا مجرد مشاعر قلب

يدقّ مثل ساعة حائطيّة

في صدر إنسان

وليس مجرّد مد وجزر

لموجة من أمواج الحنان

ولا رسائل حب

ولا أمنيات شوق

فالذي أشعر به

لا يمكنك أن تبلغي منتهاه

بل سؤال صعب يطاردني

بربّك ما الفرق بين امرأة غادرة

وبين الشيطان؟

*****

فأنا في الحبّ

مجرّد قلب أصابته سهام كيوبيد

فسرقته عيناك وفيهما تاه

إلاّ أنني لست قارون سيدتي الجميلة

لا أملك غير قلبي

وليس لي من الأملاك سواه

أنت لاينفع معك

شعر ..

ولانثر ..

ولا أعظم

حبّ

أنتِ لاينفع

معك غير اللّه

بقلب/ سيزانو سعيد