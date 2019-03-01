جبل طوله 58 مليون و3مئة الف متر .....هل تعلم اين هو ؟





جبل طوله 58 مليون و3 مئة الف متر .....هل تعلم اين هو ؟

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حسننا موضوعي اليوم يخص كارتة بيئية وجريمة في حق الطبيعة بصفة عالمية لا يوجد اي دولة غير معنية بهده الكارتة .....كارتة



جبل من قمامة طوله 58 مليون و 3 مئة الف متر نصنعه كل يوم حول العالم ...لكي تتخيل فقط يعني جبل طوله 6584 مرة ضعف جبل الهمالايا....



وهدا الجبل المزبلة ياتي من شيىء صغير وحركة يقوم بها كل يوم شخص في العالم ولكن بدون شعور



انتبه فقط



1) يوجد في العالم حوالي مليار مدخن

2) متوسط تدخين شخص 17 سيجارة يوميا



قصتي الان ليس مع الامراض التي تاتي من التبغ بل من احد مكونات السيجارة وهو المرشح ( فلتر ) قطره حوالي 5.3 مم



ادن

1000000000 ضرب 17 = هي حصيلة عدد الفلتر الدي يرمى كل يوم في كل بقاع العالم .......



تخيل لو تضع فلتر فوق فلتر بشكل هرم مادا سوف تحصل ....على جبل ضعف جبل الهيمالايا بي 6584 مرة اي 58300000 متر يعني 5.3 مم فوق 5.3 مم ........الخ



كارتة ومعضلة انها تحدت في كل يوم اي كل يوم لك جبل بهدا الطول الشاهق الدي لو ننشئه ( بجمع نفايات المعنية ) فعلا لكانت قاعدته ارضية لكن قمته فضائية يستحيل الوصل اليها فقط عن طريق مركبة فضائية ....



رسلكة المواد هنا تصبح شيىء حتمي ككل مقومات الحياة الانسان الاساسية يعني الرسكلة تصبح شيىء اساسي ....فلتر السيجارة نفايات رقم 1 اين تدهب تجدها ....في كل بقاع العالم .......



شيىء محزن للغاية ...من شيىء طوله حوالي 8 مم وقطره 5.3 مم ينتج منه كارتة طبيعية بحق الكلمة فعلا وحركة بسيطة يقوم بها المدخن في كل يوم ................