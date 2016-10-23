هل تعلم -عن الحيوانات

هل تعلم:الثعبان ليس له آذان ظاهرة ولكنه يسمع عن طريق موجات الصوت التي يلتقطها لسانه ويترجمها لآذانه الداخلية



هل تعلم:من الغريب والمدهش أن الصرصور، بعد احتكاكه بالإنسان، يسارع الى مخبئه لتنظيف نفسه



هل تعلم:ذكر الباعوض لايلسع الانسان او اى حيوان لانه ينغذي على

عصارات النباتات والازهار اما الاناث فهي التي تقلق نوم الكثيرين منا لأنها تعيش على امتصاص الدماء لتجد طعامها جاهزاَ



هل تعلم:السم المميت الذي يفرزه أخطر أنواع قنديل البحر، الذي يعيش قرب سواحل استراليا، يقتل رجلا خلال مدة لا تتجاوز أربع دقائق.. ومع ذلك فهذا الحيوان الرخوي البحري تلتهمه السلاحف البحريه التي يشبه فمها المنقار، دون أن يلحق بها أي أذى



اهل تعلم:لكوبرا الهندية عبارة عن حية من اخطر الحيات لأنها إذا عضت الإنسان قتلته في الحال ومع ذلك فهي لا تحب الاعتداء على الناس ولاتفكر في قتل الإنسان أو الحيوان ألا إذا فكر في الاعتداء عليها وهي كمعظم الثعابين تعطي التحذير قبل أن تفكر في الهجوم على عدوها



هل تعلم:تعمر السلحفاة 150 سنة



هل تعلم:لون دم جراد الحقل أبيض



هل تعلم:الدلفين هو أذكى الحيوانات



هل تعلم:الإسفنج حيوان بحري وليس نباتاً



هل تعلم:أن أعدى أعداء الإنسان هي الحية



هل تعلم:قنفذ البحر يمشي على نهايات أسنانه



هل تعلم:بعض العناكب يمكث 520 يوماً بدون أكل



هل تعلم:أن نحلة العسل..اذا لسعتك تموت هي على الفور



هل تعلم:اسرع الحيوانات المائية ( الاسماك ) هو سمك القرش



هل تعلم:"الشريد" هو نوع من القوارض تأكل ما يفوق ثلثي وزنه



هل تعلم:أنثى نجم البحر تضع كل يوم مايقارب 200,000,000 بيضة



هل تعلم:أن الذبابة تهز جناحها حوالي (32) مرة في الثانية الواحدة



هل تعلم:لبعض الأسماك شفرات مسلحة تدافع بها عن نفسها



اهل تعلم:لتمساح هو من أطول الحيوانات عمراً إذ انه يعيش 250

سنة



هل تعلم:الذباب يكره في الألوان : الأزرق ، الأصفر ، الاحمر ، الأبيض ، الأخضر



هل تعلم:الضفدع لا رقبة له لذلك فهو غير قادر على تدوير رأسه ولا ثنيه باتجاه الأرض



هل تعلم:أنثى البعوض تقفز في العام ما يقارب 150.000.000 قفزة



هل تعلم:في مدغشقر يستخدمون خيوط العنكبوت في حياكة الأقمشة



هل تعلم:أالحيوان الوحيد الذي يستطيع أن يخرج معدته إلى الخارج هو نجم البحر



هل تعلم:في خلية النحل ملكة واحدة وملك واحد ، والملايين الباقية من النحل هم الأولاد



هل تعلم:هناك حوالي 8000 نوع من النمل وتنمو النملة وهي في طور اليرقة فقط



هل تعلم:سرطان الرمل الأسترالي يتنفس من خلال أرجله عندما ينتقل على أرص جافه



هل تعلم:الديناصور كان اكبر الحيوانات في العالم وقد مات وانقرض بسبب مرض الكساح



هل تعلم:الحلزون لا يتزوج إلا مرة واحدة خلال حياته . وأن عملية التجاوز تدوم اثنتا عشرة ساعة



هل تعلم:لحشرة المعروفة باسم ( بعوضة أيار ) لا تعيش إلا عدة ساعات فقط بعد ان تفقس من بيضتها



هل تعلم:اكبر المخلوقات على الارض هو الحوت الأزرق وهو يبلغ من الطول اكثر من 108 أقدام



هل تعلم:حيوان خروف البحر الثدي يذرف دموعاً حقيقية عندما يكون حزيناً أو متألماً أو في خطر



هل تعلم:تستطيع العقارب السامة البقاء على قيد الحياة (30) شهرا دون ان تتناول أي نوع من الطعام



هل تعلم:تبدأ المحرات حياتها ذكوراً . . ثم تتحول إلى إناث . . وتستعيد ذكورتها مجدداً في وقت لاحق



هل تعلم:الضفدعه تستطيع الحياه دون طعام لمده عام كامل أما الثعبان فيصمد ثلاث سنوات دون طعام



هل تعلم:أن جسم الدودة يحوي على 2000 عضلة وإذا ما قورن بجسم الإنسان فجسم الإنسان يحوي علي 700 عضلة فقط



هل تعلم:يوجد في مدينة كليفلاند بو لا ية أوهايو الأمريكيه قانون يمنع صيد الفئران بدون إذن أورخصة صيد رسمية



هل تعلم:تدمع عيون التمساح اذا التهم فريسة ضخمة واكبر من فتحة فكية ، عندها تفرز عيونه سائلا كأنها دموع



هل تعلم:السمك البالغ ويستطيع ابتلاع سمك اكبر منه وتساعده على ذلك معدته المطاطية



هل تعلم:السمكة الباسطة ويبلغ طولها 8 سم وتعيش على عمق 1000 متر وترسل وهيجا فضيا منيراً



هل تعلم:السمكة المصفحة وتعيش على عمق 500 متر وطولها 15 سم ولها انبعاث ضوئي على امتداد جسمها



هل تعلم:السمك الصياد له غدة عند فتحة الأنف تعمل كطعم لإغراء الفرائس على الاقتراب منه في نهاية جسمه أجزاء مضيئة



هل تعلم:قرون استشعار البعوضة حساسة جدا لدرجة أنها تستطيع كشف تغيرات الحرارة حتى (0,004) من درجة بالفهرنهايت



هل تعلم:يعيش في شرق أفريقيا نوع من النمل الأبيض تُعمر ملكته 50عاماً، ويصل عدد البيض الذي تضعه يومياً الى 43ألفاً



هل تعلم:عثة هرقل أضخم فراشات العث في العالم، يمتد جناحاها 35 سنتيمتراً، وتعيش 14 يوماً فقط ولا تتناول خلالها أي طعام



هل تعلم:سرب الجراد من الحجم المتوسط يتراوح عدد الجراد فيه حوالي مليون جرادة ، ويستهلكون حوالي 20طن من الطعام يوميا



هل تعلم:الجرذان التي تعيش في جزر تروبريان بالبسفيك تصطاد السرطانات البحريه بأن تدلي أذيالها في الماء كطعم لاجتذابها



هل تعلم:الصرصور الذي يعيش في المناطق الاستوائية تصل سرعته الى 36ر3 ميل في الساعة . . أي أن يقطع مايوازي 50 ضغف طوله في الثانية واحدة



هل تعلم:إحدى الباحثات في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك أعلنت أنها اكتشفت أن ذكر الصرصار يسهر ليلاً حيث تسبقه أنثاه إلى النوم العميق والأحلام السعيدة



هل تعلم:الافاعي تغير جلدها الذي يضيق عليها لان نمو جسمها يفوق نمو جلودها فيصبح الجلد ضيقا على الجسم ، وتغير جلدها عدت مرات في السنة وذلك حسبما نموها



هل تعلم:عدد البيض التي تضعه ملكة النحل يوميا يتراوح بين 600 -2000بيضة وهذا العدد يختلف تبعا لإختلاف فصول السنة وقدرة الملكة على وضع البيض وعمرها



هل تعلم:أسرع نوع البكتريا مجهرية على الإطلاق، تقفز 50 ضعف طولها في قفزة واحدة، مندفعة بواسطة مروحة تدور بسرعة ماءة مرة في الثانية الواحدة



هل تعلم:أحد أنواع الروبيان يمكن لبيضه المحافظة على حيويته طوال مائة عام بدون ماء . . ثم يفقس عقب سقوط المطر، وينمو ويضع بدوره البيض، قبل أن تجف مياه المطر



هل تعلم:الحشرة المسماة ( بخنفساء السجادة ) قد وضعت في زجاجة مغلقة ، وبقيت فيها حية دون طعام . إذ كانت تقتات في هذه المدة على جلدها الذي كانت تبدله من حين لآخر



هل تعلم:السمكة التي تملك أسنانا اكثر من أي حيوان آخر هي سمكة القطة إذ لديها 3980 سناً اما السمكة التي تملك اقل أسنانا فهي سمكة الكر كون وهذه السمكة تملك سنين فقط



اهل تعلم:غرب أنواع الزواحف هو الثعبان الدائري فمن المعتقد انه يأخذ ذيله بين أسنانه ليكون دائرة وبهذه الطريقة يمكنه أن يتدحرج على الارض مثل عجلة الدراجة ويعتقد بعض الناس أن سرعته بهذه الطريقة تفوق سرعة أي حيوان اخر



هل تعلم:كل أسماك الحفش " يستخرج منها الكافيار" التي يتم صيدها في المياه البريطانية، تُعتبر مُلكاً حصرياً لملكة بريطانيا



الحوت الأحدب ، يلتقط طعامه بعد أن يسبح بشكل دائري ومن ثم ينفث انبوباً هائلاً من الفقاعات الصغيرة حول فريسته



هل تعلم:الديناصور " ستيجوسوروس " الذي كان يزن 80 ألف رطل، كان لديه دماغان، احدهما في رأسه والأخر في ذيله

الأرشلون سلحفاة بحرية عملاقة عاشت منذ 80 مليون سنة مضت، وكانت بحجم ثلاث طاولات بنج بونج



هل تعلم: للسمك خط طولي على كل جانبمن جانبيه وبفحص هذه الخطوط بالمجهر وجدت أنها اعضاء دقيقة حساسة إلى درجة كبيرة فاذا اقتربت السمكة من حاجز أو صخرة تحس هذه الأعضاء باختلاف ضغط الماء نتيجة اصطدامه بالحاجز مهما كان تموج الماء قليلا فتتفادى بذلك الاصطدام وتغير طريقها