راني عادي ..... وإلا نروح نداوي

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
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السلام عليكم
لماويات لماويون اهلا وسهلا بيكم
اليوم يا جماعة راح نحكو على عاداتنا اللي هي مضحكة مرات ومخجلة :rolleyes:
وتحطنا فمواقف يضحكو نحيرو نقولو زعمى غير احنا نديروها وإلا كاين شكون يديرها:unsure:
من إبداعات المرأة الجزائرية وإبداع الرجل الجزائري صناعة خام MADE IN ALGERIA🆒
عادتكم ونتوما تاكلو وعادتكم ونتوما راقدين
عاداتكم ونتوما تدابزو عادات مختلفة وكل واحد وطبعو
واعطوني ابداع المتزوجون سيرتو فاليامات الأولى يبانلك ذاك المخلوق جا من الفضاء 👽
كل عضو يقولنا عن نفسو طبيعة
راني عادي وإلا نروح نداوي

انا عندي شكاير نتاع عادات
كي نكون عيانة وحابة نجيب حاجة من فريجيدار نعجز نديها ونروح ناكلها فاكهة والا ياوورت ندخل داخل فريجيدار واقفة وناكلها ونكملها ونرجع بواطة فارغة ننسى ....... راني عادي وإلا نروح نداوي

الحنفية اللي فلادوش فبالي معفونة نتاع توايت محال نعمر منها الما للطياب او نشرب منها او حتى نغسل أسناني فيها ...... عادي وإلا نداوي
كي ندير قاطو نذوق شعال من حبة نص من كل حبة ذوق وحدو ونرجع نص فليكيسات :cautious: عادي وإلا نروح نداوي
لو لقيت حبة تراب فلاكور تبانلي دارنا محروثة للبطاطا لازم نعاود نسيقها ...... عادي وإلا نروح نداوي
لو تغيطت وخرجت رجلي من فراش تغيضني نحس خليتها بايتة برا :ROFLMAO:..... عادي وإلا نروح نداوي

بزاف عليكم طبايعي تعايروني بيهم
لازم نعرف واش عندكم امور صنع جزائري
ورولي الإبداع تشوف نقولكم عادي وإلا روحو ترقو هههه

الموضوع لكم جماعة عادي و نداوي


شكرا لكم




 
الامين محمد

الامين محمد

:: مراقب عام ::
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ههههههههههههه روحي داوي ليليا ههههههههههه
تم الاعتماد و لي عودة مع انو عارف روحي توووب في الاتكيت خخخخخخخخخخخ
 
sami44

sami44

:: مرشح للإشراف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المرشحين
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لي عودة
اين ختم التميز اخي الامين هذ الموضضوع جديد وتاع هبال
 
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