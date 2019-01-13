نتائج سلسلة تجارب بنات اللمة للجمال لشهر ديسمبر

السلطانة
:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اهلا وسهلا جميلات منتدى اللمة الجزائرية
بعد الاعلان عن سلسلة تجارب تخص تجاربكن في الشعر
وفي البشرة والماكياج
نعلن اليوم عن الفائزات لشهر ديسمبر
الاخت @ملكة زوجي في مجال الشعر
الاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
في مجال الجسم
الف مبارك
اعتذر عن عدم تنسيق الموضوع لانني بالهاتف
اهلا وسهلا جميلات منتدى اللمة الجزائرية
بعد الاعلان عن سلسلة تجارب تخص تجاربكن في الشعر
وفي البشرة والماكياج
نعلن اليوم عن الفائزات لشهر ديسمبر
الاخت @ملكة زوجي في مجال الشعر
الاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
في مجال الجسم
الف مبارك
اعتذر عن عدم تنسيق الموضوع لانني بالهاتف