نتائج سلسلة تجارب بنات اللمة للجمال لشهر ديسمبر

السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#1
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,260
الإعجابات
64,736
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#1
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اهلا وسهلا جميلات منتدى اللمة الجزائرية

بعد الاعلان عن سلسلة تجارب تخص تجاربكن في الشعر

وفي البشرة والماكياج


نعلن اليوم عن الفائزات لشهر ديسمبر


الاخت @ملكة زوجي في مجال الشعر

الاخت @quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
في مجال الجسم

الف مبارك

اعتذر عن عدم تنسيق الموضوع لانني بالهاتف
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#2
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
804
الإعجابات
953
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#2
السلام عليكم
لا عليك غاليتي
بااارك الله فيك اختي سلطانة
والف مبروك للجميع كلنا فئزات
في انتظار السلسلة القادمة
دمتي لنا عزيزتي
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#3
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,260
الإعجابات
64,736
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#3
قال ملكة زوجي:
السلام عليكم
لا عليك غاليتي
بااارك الله فيك اختي سلطانة
والف مبروك للجميع كلنا فئزات
في انتظار السلسلة القادمة
دمتي لنا عزيزتي
إضغط للتوسيع...
كل الشكر لكي عزيزتي ولفكرتك الرائعة .في انتظار مشاركات شهر جانفي 😍😍😘
 
ملكة زوجي

ملكة زوجي

:: عضو مُتميز ::
#4
إنضم
18 نوفمبر 2018
المشاركات
804
الإعجابات
953
النقاط
231
محل الإقامة
في قلب زوجي
الجنس
أنثى
#4
قال السلطانة:
كل الشكر لكي عزيزتي ولفكرتك الرائعة .في انتظار مشاركات شهر جانفي 😍😍😘
إضغط للتوسيع...
العفو غاليتي
اكيد خيتو بلا متوصي ههههههههههههه
انا لولة لي نحط الموضوع ان شاء الله وراح نشارك باذن الله
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#5
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,705
الإعجابات
3,583
النقاط
1,171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#5
السلام عليكم ....
اهلا وسهلا جميلتى منذ مدة لم ارك 😐😐😐😐اين تختفين @السلطانة
شكراا جزيلا على التكريم
مبارك لكى عزيزتى @ملكة زوجى
نلتقى باذن الله في سلسلة اخرى
تحياتى لكم
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#6
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,260
الإعجابات
64,736
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#6
قال ملكة زوجي:
العفو غاليتي
اكيد خيتو بلا متوصي ههههههههههههه
انا لولة لي نحط الموضوع ان شاء الله وراح نشارك باذن الله
إضغط للتوسيع...
😍😍😘😘ان شاء الله انا ايضا
 
quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى قضايا الأسرة والمجتمع العام
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
#7
إنضم
27 جويلية 2018
المشاركات
1,705
الإعجابات
3,583
النقاط
1,171
محل الإقامة
ساكنة غير هنا
الجنس
أنثى
#7
يشاهد هذا الموضوع: 4 (الأعضاء: 2، الزوار: 2)
 
السلطانة

السلطانة

:: أمينة اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
#8
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
45,260
الإعجابات
64,736
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
#8
قال quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf:
السلام عليكم ....
اهلا وسهلا جميلتى منذ مدة لم ارك 😐😐😐😐اين تختفين @السلطانة
شكراا جزيلا على التكريم
مبارك لكى عزيزتى @ملكة زوجى
نلتقى باذن الله في سلسلة اخرى
تحياتى لكم
إضغط للتوسيع...
اهلا بيك ههه راني غير هنا
في انتظار تفاعلك وتفاعل جميع الاخوات لشهر جانفي
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top