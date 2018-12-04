صالون تجارب بنات اللمة للجمال طبعة 2019

ملكة زوجي
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 18 نوفمبر 2018
- المشاركات
- 302
- الإعجابات
- 248
- النقاط
- 13
- محل الإقامة
- في قلب زوجي
- الجنس
- أنثى
بسم الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مسآحة مختصه لتجارب اللمويات
صالون تجارب بنات اللمة للعناية بالشعر
صالون بنات اللمة للعناية بالبشرة والجسم والماكياج
كل تجربة شخصيَة في عالم العنايه بشكل شامل
( شعر - بشره - عنايه بالجسم - أدوات - ووالخ )
كل تجربه استفدتي منها وأحببتِ أن تفيدي بها البنات تعالي وإطرحيها هنا
زآويه مختصه بكل التجارب الجماليه
وكل عضوة بامكانها المشاركة بموضوع خاص من تجربة منتج او خلطة فادتها
سواء للشعر او للجسم او البشرة ....
وسيتم دمج كل المواضيع الخاصه بالتجارب في هذه الزاويه
مسآحه ستكون غنيه بكم ورآئعه بروعتكم
تحتضن كل التجارب البسيطه والمطوله ..
ضوآبط المساحه ..
*موضوع حصري من مجهودك
*الطرح خاص بالمشاركات التي تحتوي على تجارب
ياليت يتم إثراء المشاركات بالصور حصرية .
* كل تجربه بالعنايه نتمنى ماتكون سطرين ثلاثه .. يفضل كتابة تقرير عنها لو بسيط وأكيد شامل للصور
والفائزة باحسن موضوع الخاص
اي صاحبة تقرير للشهر في مجال العناية بالجسم والبشرة او الماكياج
تفوز وسام
بقية المشتركات تتحصلن على 100 نقطة شرفية .
ومن تحب ان تشارك في مجال العناية بالشعر ... تفتح موضوع ايضا خاص بهدا المجال
والفائزة للشهر هنا تفوز بوسام
وبقية المشتركات في هدا المجال 100 نقطة شرفية .
المكان لكم حافظوا عليه