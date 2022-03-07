سلسلة {فراشة اللمة}في ضيافتنا!

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,085
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
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بسم الله الرحمن الرحيم

أخواتنا الطيبات

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منتدانا مليء بعضـــــــوات متميزات ورائـــــــعاتــــ
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هنا نفتتح لكن هذه الـــــــزاوية
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كل أسبوع لنتعرف على عضوة أو مشرفة
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لمعت أسمهائهن في أرجاء ستار منتدانا الغالي
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أهلا وسهلا بكن في سلسلة جديدة بعنوان

{فراشة اللمة في ضيافتنا!}


طريقة المشاركة في الموضوع:

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نقوم بمراسلة الضيفة عبر رسالة خاصة
نقوم بفتح موضوع جديد نستضيف فيه الضيفة
تقوم العضوات بطرح الأسئلة عليها

تكون أسئلة خاصة بالجمال ..أسئلة عامة.. نقاشية تهمّ المرأة والفتاة وحياتها...

الجوائز:

للضيفة نهديها وسام

وسام-فراشة-اللمة-في-ضيافتنا.gif


للعضوات المشاركات بتقديم الأسئلة للضيفة وسام:

وسام-الحضور-المميز.gif





انتظرونا مع اول ضيفة




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السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,085
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
آخر تعديل:
سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,273
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
يا سلااااااااااااااام أخيراً عادت المواضيع اللي تفتح النفس
بارك الله فيكِ عزيزتي
نتمنى تلاقي الفكرة تفاعل قوي من قبل اللماويات
بوركتِ
 
السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
49,085
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
قال سكون الفجر:
يا سلااااااااااااااام أخيراً عادت المواضيع اللي تفتح النفس
بارك الله فيكِ عزيزتي
نتمنى تلاقي الفكرة تفاعل قوي من قبل اللماويات
بوركتِ
إضغط للتوسيع...
😘😘😘في انتظار تفاعل الاخوات
تمت دعوة عضوة العدد الاول في انتظار ردها
 
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