سلسلة {فراشة اللمة}في ضيافتنا!

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
- إنضم
- 19 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 49,085
- النقاط
- 821
- محل الإقامة
- الشرق-الوسط
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيمتكون أسئلة خاصة بالجمال ..أسئلة عامة.. نقاشية تهمّ المرأة والفتاة وحياتها...
أخواتنا الطيبات
منتدانا مليء بعضـــــــوات متميزات ورائـــــــعاتــــ
هنا نفتتح لكن هذه الـــــــزاوية
كل أسبوع لنتعرف على عضوة أو مشرفة
لمعت أسمهائهن في أرجاء ستار منتدانا الغالي
أهلا وسهلا بكن في سلسلة جديدة بعنوان
{فراشة اللمة في ضيافتنا!}
طريقة المشاركة في الموضوع:
نقوم بمراسلة الضيفة عبر رسالة خاصة
نقوم بفتح موضوع جديد نستضيف فيه الضيفة
تقوم العضوات بطرح الأسئلة عليها
أخواتنا الطيبات
أهلا وسهلا بكن في سلسلة جديدة بعنوان
{فراشة اللمة في ضيافتنا!}
طريقة المشاركة في الموضوع:
نقوم بمراسلة الضيفة عبر رسالة خاصة
نقوم بفتح موضوع جديد نستضيف فيه الضيفة
تقوم العضوات بطرح الأسئلة عليها
الجوائز:
للضيفة نهديها وسام
للعضوات المشاركات بتقديم الأسئلة للضيفة وسام:
انتظرونا مع اول ضيفة