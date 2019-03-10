- هي : كنتُ سعيدةً أراكَ هكذا بلا أي قدرة على احتمال المزيد من دفقات الوجع، الوجع الذي سببته لك أحياناً بتعمّد ملحوظ لأنني أحببت أن تُعاني ، فعندما تُحبُّني يجب أن تحترق يجب أن تموت حُبًّا ، الآن عُد إلى كل احتمالاتك وواجه وحدك حُزن الليل وأنين النهارات المُتعبة ، فتّش في مرآتك عن خسارة جديدة!

- هو : يا لساديتك الحلوة ، إمنحيني بعض وقتٍ أرتب فيه هذه الكُسور الصعبة ، ثُمّ لأفديك أيُّها الألم اللذيذ والمختلف لم تكن إلاّ بردًا وسلامًا ، سأكتبكِ عنوان قصيدة أولها علامة تعجب وثلاث نقاطٌ لامعة.

- هي : شيء أكبر من الحُبَّ يدفعني لأقتحم معاقل وعيك ، أريد لأفكارك أن تأخذ منّي قليلاً من الماء والوعد الآثر ، حينها سيكون الكون أنت ، والحُلم أنت ، حتّى إذ تبتعد سيظل اسمي وجهتك الوحيدة.

- هو : بتُّ أكرهني من شدّة حُبّكِ!