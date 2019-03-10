نارٌ وماء

متهجئ الحرف

متهجئ الحرف

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- هي : كنتُ سعيدةً أراكَ هكذا بلا أي قدرة على احتمال المزيد من دفقات الوجع، الوجع الذي سببته لك أحياناً بتعمّد ملحوظ لأنني أحببت أن تُعاني ، فعندما تُحبُّني يجب أن تحترق يجب أن تموت حُبًّا ، الآن عُد إلى كل احتمالاتك وواجه وحدك حُزن الليل وأنين النهارات المُتعبة ، فتّش في مرآتك عن خسارة جديدة!



- هو : يا لساديتك الحلوة ، إمنحيني بعض وقتٍ أرتب فيه هذه الكُسور الصعبة ، ثُمّ لأفديك أيُّها الألم اللذيذ والمختلف لم تكن إلاّ بردًا وسلامًا ، سأكتبكِ عنوان قصيدة أولها علامة تعجب وثلاث نقاطٌ لامعة.




- هي : شيء أكبر من الحُبَّ يدفعني لأقتحم معاقل وعيك ، أريد لأفكارك أن تأخذ منّي قليلاً من الماء والوعد الآثر ، حينها سيكون الكون أنت ، والحُلم أنت ، حتّى إذ تبتعد سيظل اسمي وجهتك الوحيدة.





- هو : بتُّ أكرهني من شدّة حُبّكِ!





عمّان 10 - 3 - 2019
 
لؤلؤة قسنطينة

لؤلؤة قسنطينة

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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماشاء الله كتاباتك دائما مميزة وفريدة أخي الكريم
لديك قلم مبهر وبارع
ويتلاعب بالكلمات بأسلوب رائع وسلس
بحيث يدفعك لقراءة المزيد والتهام المزيد من الكلمات
لا تبخل علينا بمشاركاتك القيمة في عالم البوح والقصص
تقديري واحترامي
 
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