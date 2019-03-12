دعواتكم لجدة اخ لي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اسعد الله اوقلتكم وملاها يمنا وبركة

ارجو الدعوة لجدة اخ لي ف الله بالرحمة والمغفرة وان يكون مثواها الجنة ان شاء الله تعالى

وبارك الله فيكم وجزاكم كل خير



انا لله وانا اليه راجعون كل نفس ذائقة الموت كان مثواها الجنة والهمكم سلوان الصبر اخي الكريم​

اللهم ارحم روحاً صعدت إليك و لم يعد بيننا و بينها إلا الدعاء​

اللهم ارحمها و اغفر لها و انظر اليها بعين لطفك و كرمك يا أرحم الراحمين .​

اللهم ارفع درجتها فى المهديين واخلفها فى عقبة الغابرين​

و اغفر لنا و لها يالله و أفسح له افى قبرها و نور لها فيه .​

اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها و أهلا خيرا من أهلها و أدخله االجنة و أعذها من عذاب القبر ومن عذاب النار .​

اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قها عذاب يوم تبعث عبادك .​

اللهم أنزل نوراً من نورك عليها .​

اللهم نور لها قبرها و آنس وحشتها ووسع مدخلها.​

اللهم ارحم غربتها و ارحم شيبتها .​

اللهم اجعل قبرها روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار .​

اللهم اغفر لها و ارحمها و اعف عنها و اكرم منزلها .​

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود​

لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمدها برحمتك يا أرحم الراحمين .​

اللهم إنها فى زمتك و حبل جوارك فقها من فتنة القبر و عذاب النار و أنت أهل الوفاء و الحق فاغفر لها و ارحمها إنك أنت الغفور الرحيم .​

اللهم ارحمها و اغفر لها و أكرم منزلها .​

اللهم إن كان المتوفى غير أهلا للوصول إلى رحمتك فرحمتك أهلا لتسعه .​

اللهم أطعمها من الجنة و اسقها من الجنة و قل لها أدخل من أى باب تشاء .​

اللهم إنها عبدك ابن عبدك تحتاج إلى رحمتك و أنت غنى عن عذابها فارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين .​

اللهم ارزقها لذة النظر إلى وجهك يوم القيامة .​

اللهم ان كانت من المحسنين فزد فى حسناتها و إن كانت من المسيئين فتجاوز عن سيئاتها .​

اللهم اجعل ذريتها سترا بينها و بين النار .​

اللهم اجعل ذريتها ذرية صالحة تدعو لها بخير إلى يوم القيامة​

اللهم إنى اسالك الفردوس الأعلى نزلاً لها .​

اللهم ابنى لها بيتا فى الجنة و اجعل ملتقاتنا بها هناك .​

اللهم اسقها من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربها هنيئها مريئها لا يظمأ بعدها أبدا .​

اللهم أظلها تحت عرشك يوم لا ظل الا ظلك و لا باقى الا وجهك ، اللهم بيض وجهها يوم تبيض الوجوه و تسود وجوه​

اللهم و ثبت قدمها يوم تزل فيه الأقدام .​

اللهم اكتبها عندك من الصالحات و الصديقات و الشهيدات و الخيرات ، اللهم اكتبها عندك من الصابرين وجازها جزاء الصابرين .​

اللهم إني أسالك في هذه الساعة إن كا في سرور فزد في سرورها ومن نعيمك عليها .

و إن كانت في عذاب فنجها من عذابك و أنت الغني الحميد برحمتك يا أرحم الراحمين .​

اللهم تقبل منها القليل و تجاوز عنها التقصير​

اللهم اجعل مرضها كفارة لجميع ذنوبها . و اجعل آخر عذابها عذاب الدنيا .​

اللهم ثبتاه بالقول الثابت وارفع درجتها واغفر خطيئتاه وثقل موازينها .​

اللهم حاسبها حسابا يسيرا يامن هو أرحم من عباده بانفسهم و من الأم بولدها.​

اللهم إنها في كفالتك وفي ضيافتك فهل جزاء الضيف إلا الإكرام و الإحسان و أنت أهل الجود و الكرم.​

اللهم حرم لحمها و دمها و بشرتها على النار .​

اللهم افتح لها أبواب جنتك و أبواب رحمتك يا الله .​