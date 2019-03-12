السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



عقدة سندريلا (نعت يلاحق الفتيات المظلومات)

عقدة سندريلا هي عقدة حديثة يُعتقد أنها تنتشر بين نساء هذا العصر، وُصِفت لأول مرة عام 1981 من قِبَل الكاتبة والمعالجة النفسية الأمريكية كوليت داولينغ في كتابها وهي بشكلٍ عام رغبة لاشعورية لدى الفتاة المصابة في أن تكون موضع الرِّعاية لدى الآخرين، ويُقال أن هذه العقدة تصبح أكثر وضوحًا كلَّما تقدَّمت المصابة في السن.



أعراض عقدة سندريلا :

- فقدان المرأة للإبداع و اتخاذ القرارات :

حيث أنها دائماً تشعر بالاطمئنان و الارتياح عندما تكون تابع إلى شخص ما يقوم بتوجيهها و يقول لها ما يجب عليها فعله بالضبط.



- الارتباك و القلق عندما تكون في وضع مسؤولية :

عندما يتم وضع السيدة التي تعاني من عقدة سندريلا في موضع مسؤولية ترتبك بشدة إلى درجة أن كل ما حولها يلاحظ هذا الأمر بشدة ، و عندما تصبح المريضة رئيسة في العمل تكون ضعيفة الشخصية و لا تعرف كيف تتخذ القرارات .



- عدم الثقة بالنفس و عدم الاعتراف بأنها تعاني من أي مشكلة شخصية :

مثلاً إذا وقعت في مشكلة و لم يمكنها التصرف كالعادة سوف تجدها تقول بأن لم يكن هناك لهذه المشكلة و تضع اللوم على الحظ السيئ بالرغم من إذا بحثت لم تجد مشكلة كبيرة سوف تجد أن حلها كان شيء في غاية البساطة .



- عدم الشخصية و تقبل الإهانة :

أو بمعنى أوضح عدم القدرة على أخذ الحق و غالباً تجد هذه السيدة تعاني في حياتها الزوجية أي تعيش مع زوج يقوم بضربها و يسيء معاملتها و مع ذلك تجدها تكمل حياتها معه و دئماً تكون خائفة من فكرة الانفصال لأنها ليس لديها القدرة على تحمل مسئولية نفسها فهي لا يمكنها أن تعمل و تنفق على نفسها و على أولادها و أيضاً لا يمكنها اتخاذ موقف شديد مع طفلها إذا أخطئ و سوف تسمع منها دائماً إذا لم يكن والده موجود سوف أعاني معه فهو يخاف منه و يعمل له حساب فلا يخطئ كثيراً في وجوده .



- الزواج المبكر أو الزواج بدون عقلانيه و تفكير :

هذا يكون هو السبب الرئيسي في أن غالباً السيدة التي تعاني من عقدة سندريلا تعيش مع زوج سيء أنها في كثير من الأحيان تقبل الزواج بشكل سريع و بدون بتفكير من أجل أن تجد سريعاً شخص تكون حمايته و يقوم براعيتها .



- أحيانًا تظلم نفسها بالاستمرار مع شريك غير مناسب:

تُفضِّل بعض المصابات البقاء في علاقة مؤلمة على أن تظل بلا شريك، وما يزيد الأمر سوءً اعتماد بعضهنَّ كليًا على شركائهنَّ غير المناسبين خوفًا من الاستقلال.



أسباب الإصابة بعقدة سندريلا :



- دائماً يكون الأساس في هذه المشكلة التربية :

سواء كان بسبب أن تكون الفتاة مدللة بشكل زائد عن الحد من قبل والديها فتجد الأب و الأم يفعلون لها كل شيء و بدون أن يتركوها تعتمد على نفسها في أي شيء و هذا الأمر يرسخ لديها فكرة أنها دائماً في حاجة إلى من يراعها و على وجه أخص أن والديها يشعروها دائماً بأنها أضعف بكثير من أن تفعل شيء بمفردها .



- خوف الأهل على فتاة بشكل مبالغ به من المجتمع :

حيث تجد الأهل يحرجون على فتاة بشكل كبير من أن تحدث مع أي شخص غريب و يخيفوها دائماً من أنها سوف تتعرض للأغتصاب و الاختطاف و يقولون لها إذا وجدتِ رجل في مكان ما يجب عليكِ الخروج منه على الفور حتى لو كان شارع عام .



-عدم تلبية الأهل إلى طلب الفتاة بالخروج أو السفر :

عدم تلبية الأهل إلى أي طلب للفتاة بسبب أنها يفضل أن تفعل هذا بعد الزواج على سبيل المثال إذا طلبت الفتاة أن تخرج أو قالت إلى والديها لماذا لا نذهب إلى رحلة سوف يكون الرد عندما تتزوجين سوف يأخذك زوجك إلى أي مكان تريدين الذهاب إليه و هذا الأمر يجعل الفتاة تريد الزواج في أسرع وقت .



– الدراما التي تركز على ضعف الفتاة :

بمعنى سوف ترى في الكثير من المسلسلات و الأفلام التي تظهر الفتاة على أنها دائماً ضعيفة و لا يمكنها أن توجه أي شيء في الحياة بدون رجل أو بدون الأسرة .



لذا ينبغي زرع الثقة في نفوس الفتيات حتى تتمتع بناتنا بصحة نفسية عالية، فالمرأة ليست فقط نصف المجتمع، بل إنها مسؤولة عن تربية النصف الآخر.



اختم الكلام بهمسة في اذنك ايتها المرأة:



كوني أنتِ لنفسك الأمير الذي يحقق الأمنيات..

فالحياة لا تنتظر أحداً والسماء لا تمطر فرصاً!.



المصدر: موقع منتدى التنمية البشرية



تحياتي احترامي وتقديري لشخصكم الكريم الطيب

في امان الله وحفظه ​