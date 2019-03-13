رحمك الله أمِي ♥

لا حول و لا قوة الا بالله

انا لله و انا اليه راجعون

لله ما أعطى ولله ما أخذ

ربي يجعلها من أهل الفردوس الأعلى

ربي يجعلك من أهل الصلاح حبيبتي باش تكوني بارة بيها حتى بعد موتها صح صعيبة بزاااف لكن هذي هي سنة الحياة

كان الله لك عونا ومتنسايش راني ختك وقت مسحقيتيني زهرة حبيبتي