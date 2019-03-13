رحمك الله أمِي ♥

cosette

cosette

:: عضو متألق ::
إنضم
12 مارس 2016
المشاركات
4,019
نقاط التفاعل
6,639
النقاط
691
السلام عليكم
سبق وقلت لاخت شيماء انها دير موضوع لترحم على امي الغالية على الارجح نسيت
توفات يوم الجمعة 08/03/2019
دعواتكم بالرحمة لها وجازاكم الله كل خير
  • اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك .
  • اللهم أنزل نوراً من نورك عليه .
  • اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله.
  • اللهم ارحم غربته و ارحم شيبته .
  • اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار .
  • اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله .
  • اللهم أبدله دارا خير من داره و أهلا خيرا من أهله و ذرية خيرا من ذريته و زوجا خيرا من زوجه .
  • اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود
  • لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا أرحم الراحمين .
  • اللهم إن (المتوفى) فى زمتك و حبل جوارك فقه من فتنة القبر و عذاب النار و أنت أهل الوفاء و الحق فاغفر له و ارحمه إنك أنت الغفور الرحيم .
  • اللهم ارحمه و اغفر له و أكرم منزله .
  • اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك .
  • اللهم أنزل نوراً من نورك عليه .
  • اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله.
  • اللهم ارحم غربته و ارحم شيبته .
  • اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار .
  • اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله .
  • اللهم أبدله دارا خير من داره و أهلا خيرا من أهله و ذرية خيرا من ذريته و زوجا خيرا من زوجه .
  • اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود
  • لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا أرحم الراحمين .
  • اللهم إن (المتوفى) فى زمتك و حبل جوارك فقه من فتنة القبر و عذاب النار و أنت أهل الوفاء و الحق فاغفر له و ارحمه إنك أنت الغفور الرحيم .
  • اللهم ارحمه و اغفر له و أكرم منزله .
103411

103412

  • اللهم حرم لحمها و دمها و بشرتها على النار .
  • دعواتكم اخواتي♥
 
ام أمينة

ام أمينة

:: عضو متألق ::
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
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نقاط التفاعل
5,172
النقاط
191
السلام عليكم
عظم الله أجركم أختي @cosette ربي يرحمها و يجعلها من أهل الجنة و ربي يعطيكم الصبر ان شاء الله​
 
طموحة

طموحة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
27 أوت 2016
المشاركات
1,265
نقاط التفاعل
3,756
النقاط
471
لا حول و لا قوة الا بالله
انا لله و انا اليه راجعون
لله ما أعطى ولله ما أخذ
ربي يجعلها من أهل الفردوس الأعلى
ربي يجعلك من أهل الصلاح حبيبتي باش تكوني بارة بيها حتى بعد موتها صح صعيبة بزاااف لكن هذي هي سنة الحياة
كان الله لك عونا ومتنسايش راني ختك وقت مسحقيتيني زهرة حبيبتي
 
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