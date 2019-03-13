رحمك الله أمِي ♥

cosette
:: عضو متألق ::
السلام عليكم
سبق وقلت لاخت شيماء انها دير موضوع لترحم على امي الغالية على الارجح نسيت
توفات يوم الجمعة 08/03/2019
دعواتكم بالرحمة لها وجازاكم الله كل خير
سبق وقلت لاخت شيماء انها دير موضوع لترحم على امي الغالية على الارجح نسيت
توفات يوم الجمعة 08/03/2019
دعواتكم بالرحمة لها وجازاكم الله كل خير
- اللهم ارحمها فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك .
- اللهم أنزل نوراً من نورك عليه .
- اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله.
- اللهم ارحم غربته و ارحم شيبته .
- اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار .
- اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله .
- اللهم أبدله دارا خير من داره و أهلا خيرا من أهله و ذرية خيرا من ذريته و زوجا خيرا من زوجه .
- اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود
- لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا أرحم الراحمين .
- اللهم إن (المتوفى) فى زمتك و حبل جوارك فقه من فتنة القبر و عذاب النار و أنت أهل الوفاء و الحق فاغفر له و ارحمه إنك أنت الغفور الرحيم .
- اللهم ارحمه و اغفر له و أكرم منزله .
- اللهم ارحمه فوق الأرض و تحت الأرض و يوم العرض عليك اللهم قه عذاب يوم تبعث عبادك .
- اللهم أنزل نوراً من نورك عليه .
- اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله.
- اللهم ارحم غربته و ارحم شيبته .
- اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار .
- اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله .
- اللهم أبدله دارا خير من داره و أهلا خيرا من أهله و ذرية خيرا من ذريته و زوجا خيرا من زوجه .
- اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود
- لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات والأرض تغمد ( المتوفي ) برحمتك يا أرحم الراحمين .
- اللهم إن (المتوفى) فى زمتك و حبل جوارك فقه من فتنة القبر و عذاب النار و أنت أهل الوفاء و الحق فاغفر له و ارحمه إنك أنت الغفور الرحيم .
- اللهم ارحمه و اغفر له و أكرم منزله .
- اللهم حرم لحمها و دمها و بشرتها على النار .
- دعواتكم اخواتي