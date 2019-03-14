انا إمرأة ابلغ من العمر 32 عاماً ..

تزوجت في سن الـ 21 .. وعانيت من سفر زوجي المتكرر ووحدتي وعدم إنجابي للأطفال..

بقيت في زواجي هذا اربع سنوات ونصف الى ان شاء القدر وتوفي زوجي في حادث سير..

عدت بعدها الى بيت اهلي بقيت خمس سنوات تعبت فيها كثيراً من الناحيه النفسية وحدة وعزلة واكتئاب واضطررت لزيارة طبيب نفسي واخذت ادوية نفسية لعدة سنوات..

بعد هذه السنوات الخمس تقدم لي شخص من اقاربي وهو مطلق مرتين ولديه من كل زوجة ولدين اثنان معه واثنان مع زوجته الثانيه في بلد عربي آخر..

تشجع اهلي عليه كثيراً وانا كنت افكر بالاستقرار واقول في نفسي ربما تتغير حياتي وتعوضني الأيام عن السنوات المريرة التي عشتها..

وكان الاتفاق ان يأتي ولداه للعيش معنا ووافقت لأن نيتي كانت طيبة واردت حياة بسيطة مستقره..

في فترة الخطوبة كان شخصاً مختلفاً اوهمني بحياة وردية سعيدة شوقني للحياة معه واحببته جداً ..

واتفقنا ان يبقى اولاده عند جدتهم مدة اربع شهور الى ان اتأقلم مع الزواج ومسؤولياته والحياة الجديدة ولأني ارغب ببعض الوقت وبعض من السعادة كأي عروس جديدة..

ولكن بعد عشر ايام من زواجنا اخبره اهله ان يأتي لأخذ ابناءه وحصلت مشاكل مما جعله يحضرهم عندي صدقاً ازعجني هذا الأمر لأني كنت ارغب ببعض الوقت وايضاً لم تكن غرفة الاولاد جاهزة بعد وترتيبات كثيرة تلخبطت ولم تجري الأمور كما اردت..

تعبت كثيراً في التعامل مع الاولاد من ناحية لديهم لا مبالاة غير طبيعيه وفوضى وكثرة كلام وتصرفات سيئه واكتشفنا امور اخرى كالكذب والسرقة وتأليف القصص تصرفات غريبه طبعاً اعمارهم ولد 11 سنة وبنت 12 سنة.. ولكنهم اكبر من اعمارهم بكثير خاصة البنت من ناحية التصرفات والكلام ..

طبعاً الاولاد هؤلاء من الزوجة الاولى وعاشوا فترة عند الزوجة الثانية وعند مربيات عدة لدرجة اشعر ان البنت فقدت براءتها واصبحت اكبر من عمرها بكثير..

هم ضحية لأم انانية تركتهم وتنازلت عنهم بالمحكمة الشرعيه لتعيش حياة اخرى..

ولكن انا ماذا افعل.. غير قادرة على التعامل معهم لم يسبق لي ان قمت بتربية احد والبيئة التي تربوا بها الاولاد تختلف عن البيئة التي اعرفها واستطيع التعامل معها..

غير ذلك كله والأهم.. ان زوجي تغير شخصاً آخر لا يشبه ذاك الذي في الخطوبة ابداً ..

عصبية وصراخ ومشاكل وتقصير من الناحية المادية واخذ مني مبلغاً من المال ولم ابخل عليه قلت زوجي لا ضرر ان ساعدته ووقفت الى جانبه..

اشعر انه عندما تزوج اراد خادمة وليس زوجة..

نحن متزوجين منذ 7 اشهر والحمدلله ربنا اكرمني بالحمل وانا الآن في شهري الثالث..

حصلت بيننا مشاكل وتركت البيت منذ شهرين تقريباً وانا عند اهلي خاصة ان وحام الحمل عندي صعب جداً وعندي نفور غير طبيعي من زوجي حتى لا احب محادثته ولا رؤيته ولا اي شيء من ناحيته..

واتفقنا ان ارجع الى البيت بعد انتهاء اشهري الثلاث اي بعد عدة ايام وانا اشعر بالخوف والقلق والتوتر اشعر انني غير قادرة على الاستمرار في الحياة معه ومع الاولاد..

افكاري متضاربه ومشاعري مختلطة وافكر جدياً بالانفصال رغم صعوبته ومرارته ولكن ربما هو الحل بالنسبة لي لأني غير قادرة على التأقلم مع هذا الزواج .. ماذا افعل وكيف اتصرف صدقاً متعبه من كل شيء لدرجة ان هناك افكار سوداء ووسوسة من الشيطان بخصوص حملي .. وانقطاعي عن الدواء النفسي الذي كنت آخذه دهور حالتي كثيراً حيث اني انقطعت عنه فور زواجي .. ولا استطيع العودة اليه الآن بسبب الحمل.. افيدوني بالله عليكم ماذا افعل..