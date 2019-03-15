سلسلة حصص من واقعنا...... سجل حصتك

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعزائي روّاد القسم أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع الذي الهدف منه

جعل قناة اللّمة قناة مميزة بطقمها الصحفي المميز

ونظرا لأهمية الأقلام الرائعة والأفكار المميزة فكرت في إعطاء لكل عضو حصة بطقمها التصويري الكامل مراسلون

على أرض الواقع ومراسلون داخل بلاتو اللمة

الفكرة هي كالآتي يا سادة

حصص من واقعنا .......قناة اللّمة



سوف يقوم كل عضو بإفتتاح موضوع خاص تحت عنوان

مشاركتي في سلسلة حصص اللّمة .....وعنوان حصته

الحصة يا إخوة يختار منها العضو عنوان من أرض الواقع

وهو حر أن يختار فيها ضيف خاص بتلك الواقعة مثلا قهوة وجورنال

أو اي نوع من الحصص الشروط أن يكون ضيف الحصة من اللّمة ويعالج ظاهرة ما

أيضا على صاحب الحصة إختيار طقم وديكور للبرنامج الخاص به

وفي الأخير سوف نوقع على أفضل حصة لاقت أكبر تفاعل من حيث ديكور الحصة

من حيث المواضيع المطروحة بهذا البرنامج

سوف تبقى كل الحصص مدة شهر كامل ونرى نسبة المشاهدة والتفاعل

يسمح بالضيف الذي جاء في برنامج أن ينشئ هو أيضا برنامج ويختار عنوان

نوع البرامج....

برامج رياضية ..... يسمح بإستضافة مشرفي القسم كضيوف في البرنامج ومواجهات وخليها تولع يا جدع

برامج نسائية بمشاركة آدم ..... مثلا نقاشات حول الخطبة والزواج وسلبيات الزوجة والزوج معا ... تحت شعار أعطيه سيدتي ما تسببيلوش عاهة

برامج أطفال لمن يريد إختيار برنامج أطفال بمشاركة الكبار

برامج إعلامية وأحدث الإصدارات لمن يفقه في الأمور الإعلامية .... كذلك يمكن إستضافات أعضاءؤ نشطون في قسم الإعلام الآلي

برنامج مهن وحرف .... خونا متعدد المواهب @sami44 أحسن من يقدم برامج كهذه ويختار برنامج بناء اللمة مثلا كعنوان او غيره

أنا أعطيتكم أمثلة ويمكنكم الإحتراف كإحترافكم النقاش وطرح الأفكار



رواد هذا القسم أنتم صحفيون في مهمة نبيلة لنقل الواقع للمواطن اللّماوي



أنتظر مشاركاتكم على أحر من الجمر























أنتظر مشاركاتكم على أحر من الجمر