سلسلة حصص من واقعنا...... سجل حصتك

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,598
نقاط التفاعل
25,191
النقاط
1,951

103500





السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعزائي روّاد القسم أهلا وسهلا بكم في هذا الموضوع الذي الهدف منه
جعل قناة اللّمة قناة مميزة بطقمها الصحفي المميز
ونظرا لأهمية الأقلام الرائعة والأفكار المميزة فكرت في إعطاء لكل عضو حصة بطقمها التصويري الكامل مراسلون
على أرض الواقع ومراسلون داخل بلاتو اللمة
الفكرة هي كالآتي يا سادة

حصص من واقعنا .......قناة اللّمة


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سوف يقوم كل عضو بإفتتاح موضوع خاص تحت عنوان
مشاركتي في سلسلة حصص اللّمة .....وعنوان حصته
الحصة يا إخوة يختار منها العضو عنوان من أرض الواقع
وهو حر أن يختار فيها ضيف خاص بتلك الواقعة مثلا قهوة وجورنال
أو اي نوع من الحصص الشروط أن يكون ضيف الحصة من اللّمة ويعالج ظاهرة ما
أيضا على صاحب الحصة إختيار طقم وديكور للبرنامج الخاص به
وفي الأخير سوف نوقع على أفضل حصة لاقت أكبر تفاعل من حيث ديكور الحصة
من حيث المواضيع المطروحة بهذا البرنامج
سوف تبقى كل الحصص مدة شهر كامل ونرى نسبة المشاهدة والتفاعل
يسمح بالضيف الذي جاء في برنامج أن ينشئ هو أيضا برنامج ويختار عنوان


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نوع البرامج....

برامج رياضية ..... يسمح بإستضافة مشرفي القسم كضيوف في البرنامج ومواجهات وخليها تولع يا جدع
برامج نسائية بمشاركة آدم ..... مثلا نقاشات حول الخطبة والزواج وسلبيات الزوجة والزوج معا ... تحت شعار أعطيه سيدتي ما تسببيلوش عاهة
برامج أطفال لمن يريد إختيار برنامج أطفال بمشاركة الكبار
برامج إعلامية وأحدث الإصدارات لمن يفقه في الأمور الإعلامية .... كذلك يمكن إستضافات أعضاءؤ نشطون في قسم الإعلام الآلي
برنامج مهن وحرف .... خونا متعدد المواهب @sami44 أحسن من يقدم برامج كهذه ويختار برنامج بناء اللمة مثلا كعنوان او غيره
أنا أعطيتكم أمثلة ويمكنكم الإحتراف كإحترافكم النقاش وطرح الأفكار

رواد هذا القسم أنتم صحفيون في مهمة نبيلة لنقل الواقع للمواطن اللّماوي

أنتظر مشاركاتكم على أحر من الجمر

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شكرا لكم









 

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sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,360
نقاط التفاعل
7,550
النقاط
751
مشكورة ليليا على الافتتاح
سوف اكون من المشاركين ان شاء الله
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,598
نقاط التفاعل
25,191
النقاط
1,951
قال sami44:
مشكورة ليليا على الافتتاح
سوف اكون من المشاركين ان شاء الله
إضغط للتوسيع...
اهلا أخي سامي
نعم فكر في نوع برنامجك واختار له أسس ومواضيع كل يوم تطرحها فيه وتستضيف ضيوف او تعطي دروس أو أي نوع المهم ان يكون برنامجك مميز في ميدانك وتخصصك
شكرا لك
 
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