القَنَـــــوآتْ الجَـزَآئِريَـــــــــة وَ فعْلُ الخَيْــر !!!

الموضوع في 'منتدى واش راك تهدر' نشر بواسطة المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 15:53.

  1. المتفآئلة

    المتفآئلة :: عضو مَلكِي ::

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    [​IMG]
    السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته

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    وآش راكـم لباس ؟؟

    عدت بعد غيـاب لهذا الركـن و معايا موضوع جديد

    اليوم حبيت نحكي على حـاجة تخص القنوات الخاصة الجزائرية بعدما كنا نحكو غير على الجانب السلبي اليوم حبيت نخرج على هذا الجانب و نشوفوا جوانب اخرى في هاذ القنوات
    و كيما علبالنا كل حاجة هي سلاح ذو حدين كيما فيها لقبيح فيها لمليح

    تعودنا كي نحكو على القنوات الجزائرية نتفكروا غير السلبيات كيما الاشهارات و الحصص السياسية الساخرة و الرياضية ثاني

    بصح ولا مرة حكينا على ذلك الجانب الخفي الي جامي واحد فينا سبق و حكا فيه و هو جانب المساعدات الخيرية و التعاون و التكافل الي يبين انو الشعب الجزائري شعب واحد يد وحدة كلمة وحدة شعب مزال فيه الخير و يحب يساعد غيروا بالشي الي قدر عليه كيما شفنا مؤخر غير في المنتدى موضوع الصاحفية السخرة ربي يذكرها بالخير لي دارت موضوع لمساعدة الاخت ليليا مرام و من هذا المنبر ندعي ربي يشافيها هي و جميع المسلمين

    اليوم رح نحكي على الحصص الخيرية و الانسانية لي فيها روح التعاون و يسودها الجو العائلي الخيري
    رح نحكي على بعض الحصص التلفزيونية في القنوات الخاصة

    و نبدا بالقناة الرائدة لي هي     قناة النهار :

    من بين الحصص الفعالة حصة :     ما وراء الجدران :

    [​IMG]

    هي حصة ربما اغلبكم يعرفوها تقدمها احدى الصحفيات مع حضور الشيخ شمس الدين و احد اكبر المحامين في الجزائر
    يجي احد الاشخاص عندو مشاكل اغلبهم أسرية شحال من مرة بكاونا و شحال من مرة تأثرنا معاهم و عشنا قصتهم بزاف ناس تفاعلت معاهم و لي مقدرش بذراعو عاونهم بدعاوي الخير
    يحاول الشيخ سمشو مع الاستاذ المحامي في حل المشكل و اكيد بلا مننساو الشعب لي توجور واقف و يساعد
    كاين لي عندو مشاكل عائلية يطلبوا المشورة و المساعدة و كاين لي مشاكل سكن و اجتماعية و كاين لي عندو حالة فقدان الاهل يجيو للحصة و يديروا نداء لي تعرف على المفقود يتصلوا بالحصة
    و خلي شحال و شحــــــــــــال

    نروحو     لقناة الشروق :

    و ربما هي اكثر قناة فيها حصص خيرية و اجتماعية للمساعدة و حل المشاكل العائلية و الاسرية و الاجتماعية
    نبداو بحصة :     الخط الاحمر :

    [​IMG]

    و لي تقدمها الصحافية فضيلة الغنية عن التعريف رفقة طبيب نفساني و امم و محامي
    حصة كل الشعب الجزائري يعرفها و هي الحصة لي اسرت قلوب الجزائريين ينتاظروها كل يومح أحد باش يعيشو القصص المأثرة معاهم و حصة عندها شعبية كبيرة بزاف
    و هي حصة يجيو ليها أشخاص عندهم مشاكل كاين لي مهمشين من طرف المجتمع و حابين مساعدات باش يسرجعوا مكانتهم و كاين لي تبراو منهم والديهم و جاو باش يطلبو السماح و كاين لي كانوا مبحرين و جاو يحوسوا على أهلهم و كاين لي تودرولوا اهلو و جاي يحوس عليهم
    و هي حصة غالبا ما تحل مشاكل الاشخاص الي يجيو للحصة و الشعب يوفق معاهم و يثبت روحوا العالية و الحمد لله دايمن ناجحين ان شاء الله

    و حصة أخرى راهي ظهرت مؤخرا مع اللاعبة سليمة و الي هي :
    افتح قلبك :

    [​IMG]



    و هي حصة كانت في نسمة يقدمها الطيب تحت عنوان المسامح كريم و عاودوها بنسخة جزائرية تحت عنوان افتح قلبك يجيو ليها ناس حابين يكرموا والديهم عائلاتهم ناس وقفوا معاهم و كانوا دافع مهم للنجاح في حياتهم
    ولا ناس حابة تتصالح مع غيرها سواء مع الوالدين يطلبوا السماح من اولادهم ولا الابناء و يطلبوا السماح من والديهم و حصة معندهاش بزاف الا أنها قدرت تحقق نسب مشاهدة عالية بزاف
    حصة لها اثر في المجتمع قدرت تجمع بين بزاف ناس من جديد و تقوي المحبة و ترجع المياه لمجاريها
    و حصة كان لازم منها في الجزائر




    و كاين حصة :     و افعلوا الخيـــــر :

    [​IMG]

    و لي هو برنامج إجتماعي خيري أسبوعي تحت عنوان "وافعلوا الخير" يعده الإعلامي "رشيد فضيل" ويرافقه فيه الشيخ الداعية فيزازي بغدادي يقدموا فيه مساعدات للفقراءو المحتاجين و المرضى و كامل الناس المحتاجة ، وكان عندو دور كبير و فعال في إحياء ثقافة التعاون والعمل الخيري خاصة عند فئة الشباب و الجمعيات الخيرية لي توجور واقفة خاصة كافل اليتيم مع اليتامى و جميعة لحباب و جمعية ناس الخير و بزاف جمعيات . و ساهم البرنامج في حل مشاكل بزآاف من الناس خاصة الحالات الاجتماعية التي تحتاج مساعدة و تضامن
    هو برنامج يجيو فيه ناس مرضى او فقراء و محتاجين و غالبا ما يجيو لي يكون عندهم عمليات تحتاج مبالغ مالية عالية تفوق المليار و تكون في الخارج و أكيد تلقى مساعداااااات من طرف الشعب لي يوقف وقفة وحدة و يبداو يديروا في حملات خيرية و يلمو المبالغ سواء من عند الجمعيات ولا الناس المحسنين و لا في المساجد
    و هي حصةةةةةةة اولى من نوعها في الجزائر ربي يبارك في القائمين عليها

    و كاين     حصة اليد في اليد :

    [​IMG]
    و هي حصة كل مرة نشوفوها في قناة يعني فاتت تقريبا على معظم القنوات الجزائرية
    ويهدف البرنامج إلى مساعدة العائلات الي معندهاش الامكانيات الكافية باش تغير حياتها التي انهكها الفقر و الحرمان و الظروف الاجتماعية القاسية وترسيخ روح التضامن الحقيقي بين افراد المجتمع خاصة الشباب و الناس كامل تعاون بالشيء لي قدرت عليه
    و الحصة هاذي يتصلوا بيهم أشخاص باش يساعدوا عائلات محتاجة خاصة فيما يتعلق بالسكن يجيو يكملولهم البناء في وقت قصير و يجيبولهم القش و يعمرولهم الدار و كاش مريض من الاولاد يداوه
    و مرة ساعدوا شاب كان محتاج صح دارولوا العرس بعدما بقى سبع سنين خاطب و مصابش باش يكمل و دارولو شهر العسل ثاني لتونس
    يعني هذه الحصة تبين محبة الشعب الجزائري لبعضوا البعض و يروحوا لشركات كبرى يمدولهم الاثاث و الاحتياجات باطل
    و بارك الله في القائمين عليها

    قناة     الهداف :
    ثاني مننساوهاش خاصة في وقفتها مع الاخ عدلان لي ساهمت بدور كبير في مساعدة الفقراء و المحتاجين
    و اغلب القنوان الجزائرية الخاصة ان لم نقل كلها ساهمت في التغيير و مساعدة الناس كل واحد و مقدوروا



    يعني هذي صورة اخرى للقنوان الجزائرية من ناحية اخرى
    كل حاجة فيها المليح و القبيح و هي كذلك قنواتنا و ان شاء الله ربي يكثر من امثال الناس المحسنين
    و مزال الخير في بلادنا و مزالنا واقفين شعب واحد و كلمة واحدة و يد واحدة
    و كل انسان يساعد بمقدوروا و لي ميقدرش كامل يقدر بدعوة صادقة دعوة خير دعوة من القلب

    ان شاء الله ربي يفرج على كل مهموم
    و ان شاء الله ربي يقدرنا و نكونوا دائمن من الناس المحسنين

    و السلام عليكم

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    التعديل الأخير تم بواسطة مشرف: ‏2 مارس 2017 على 17:09
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    المتفآئلة, ‏2 مارس 2017 على 15:53
    #1
  2. لؤلؤة قسنطينة

    لؤلؤة قسنطينة
    :: مشرفة ::
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    السلام عليكم
    موضوع هاايل اسومة بارك الله فيك
    يستاهل قعدة الله الله
    راني راجعة حبيبتي
    دقيقة ونولي
     
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    لؤلؤة قسنطينة, ‏2 مارس 2017 على 16:46
    #2
  3. مِلْكٌ لَهٌ

    مِلْكٌ لَهٌ :: عضو بارز ::

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    السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
    انا ضد تلك الحصص ، احببت و اعجبني مفهومها لكن فعل الخير يكون لوجه الله و يجب ان لا يعلم به احد
    ادا ساعدت احدا دون علم الناس فقد ساعدته اما ادا ساعدته بعد علم الناس فقد فضحته
    و في ديننا يجب ان يكون فعل الخير غير معروف و ليس يبرحو بيه في كل مكان
    ثم الشكوى لغير الله مذلة
    حقيقة لا احب تلك الحصص
    و الدي يريد ان يفعل خيرا يبحث و يجد
    هدا رايي و الله اعلم
    تحياتي احترامي و تقديري لشخصكم الكريم​
     
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    مِلْكٌ لَهٌ, ‏2 مارس 2017 على 17:01
    #3
  4. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم اختي اهلا وسهلا
    موضوع هايل والحقيقة انو كاين برامج روعة مع انو حتى نذي الحصص كيما قلتي كاين مرات يفضحو امور الناس هي صح الناس يجو برجليهم ويشكو مي كاين مواضيع كان لازم ما يفتوش يعني امور كبار بزاف
    مثلا حصة ماوراء الجدران انا نتفرجها من اول ما بدات هايلة وفيها مواضيع ولكن كاين امور سلبية انو اليوم راهم مع صاحب القضية لغدوة يجي الطرف الآخر ينقلبو على اللي جاهم فالاول وحكالهم القضية وهذي معروفة على النهار ككل انو دور وين المصلحة وين تضرب هي
    برامج اخرين ما نعرفهمش نعرف غير خط احمر شابة بزاف ونحب فضيلة على خاطر حنينة بزاف
    برامح الخير وخليني نقولهالك عن تجربة صدقيني نتوما تشوفو الناس يوروهوم جاو ودارو اعلانات وووقفو معاهم وعاونوهم شوفي اعرفي الناس هذوك مساكن اما راحو ورجعو وطلب وحطي ملف وزيدي كاين حتى يجو من ولايات اخرى ويباتو فالفنادق وفالاخير يشدو عليه رقم ويوقولو روح وكاين لالا عندهم المعارف يفوت من اول مرة يجي يهدر معاهم بعدو يومين يعيطلو يسجل معاهم راهم بزاف حكايات وامور مخفية ولكن اكيد ما ننكروش انهم يعاونو اللي محتاج وكاين ناس تحلت مشاكلها بعدما فاتو فالحصص هذي وربي يقدر كل واحد حسب نواياه
    البارح الشيخ شمس الدين دار امر هايل انو شد الاولاد اللي جابهم باباهم باه يمدهم يا لطيف هذا مش اب ولا فيه الرحمة خلاهملو وراح حتى الحيوان ويحامي على ولادو يا لطيف غاضوني بزاف بزاف وداهم الشيخ شمس الدين لدارو الله يجازيه بالجنة
    شكرا اختي
     
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    ليليا مرام, ‏2 مارس 2017 على 17:05
    #4
  5. ليليا مرام

    ليليا مرام
    :: مشرفة ::
    منتدى الحياة الزوجية     طاقم المشرفات

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    السلام عليكم
    انا معك تماما في هذا انو رجعو يروحو ويصورو ويذلو فالانسان درنالو ودرنالو ولازم يجيبوه ويشوفوه يبكي ويطلب ويحلل يذل روحو باه يعاونوه انا ضد هذي تماما
    وهوما بعد البرنامج فيديوات ويجمعو فالاعجابات انا ضد هذي مثلك من المفروض يعرضو الحالة على ضمانتهم يروحو يشوفو بلا كاميرات لما يطرحوها للناس يعرفو كيفاه بلاما يكون مس لمشاعر الناس لكنهم يحصدو فالمال من وراء هذا برامج لقنوات خاصة
     
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    ليليا مرام, ‏2 مارس 2017 على 17:07
    #5