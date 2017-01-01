القَنَـــــوآتْ الجَـزَآئِريَـــــــــة وَ فعْلُ الخَيْــر !!!

و هي حصة كل مرة نشوفوها في قناة يعني فاتت تقريبا على معظم القنوات الجزائرية

ويهدف البرنامج إلى مساعدة العائلات الي معندهاش الامكانيات الكافية باش تغير حياتها التي انهكها الفقر و الحرمان و الظروف الاجتماعية القاسية وترسيخ روح التضامن الحقيقي بين افراد المجتمع خاصة الشباب و الناس كامل تعاون بالشيء لي قدرت عليه

و الحصة هاذي يتصلوا بيهم أشخاص باش يساعدوا عائلات محتاجة خاصة فيما يتعلق بالسكن يجيو يكملولهم البناء في وقت قصير و يجيبولهم القش و يعمرولهم الدار و كاش مريض من الاولاد يداوه

و مرة ساعدوا شاب كان محتاج صح دارولوا العرس بعدما بقى سبع سنين خاطب و مصابش باش يكمل و دارولو شهر العسل ثاني لتونس

يعني هذه الحصة تبين محبة الشعب الجزائري لبعضوا البعض و يروحوا لشركات كبرى يمدولهم الاثاث و الاحتياجات باطل

و بارك الله في القائمين عليها



قناة

الهداف :

ثاني مننساوهاش خاصة في وقفتها مع الاخ عدلان لي ساهمت بدور كبير في مساعدة الفقراء و المحتاجين

و اغلب القنوان الجزائرية الخاصة ان لم نقل كلها ساهمت في التغيير و مساعدة الناس كل واحد و مقدوروا







يعني هذي صورة اخرى للقنوان الجزائرية من ناحية اخرى

كل حاجة فيها المليح و القبيح و هي كذلك قنواتنا و ان شاء الله ربي يكثر من امثال الناس المحسنين

و مزال الخير في بلادنا و مزالنا واقفين شعب واحد و كلمة واحدة و يد واحدة

و كل انسان يساعد بمقدوروا و لي ميقدرش كامل يقدر بدعوة صادقة دعوة خير دعوة من القلب



ان شاء الله ربي يفرج على كل مهموم

و ان شاء الله ربي يقدرنا و نكونوا دائمن من الناس المحسنين



و السلام عليكم

