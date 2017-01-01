القَنَـــــوآتْ الجَـزَآئِريَـــــــــة وَ فعْلُ الخَيْــر !!!

السلام عليكم و رحمة الله تعالـــــى و بركاته وآش راكـم لباس ؟؟ عدت بعد غيـاب لهذا الركـن و معايا موضوع جديد اليوم حبيت نحكي على حـاجة تخص القنوات الخاصة الجزائرية بعدما كنا نحكو غير على الجانب السلبي اليوم حبيت نخرج على هذا الجانب و نشوفوا جوانب اخرى في هاذ القنوات و كيما علبالنا كل حاجة هي سلاح ذو حدين كيما فيها لقبيح فيها لمليح تعودنا كي نحكو على القنوات الجزائرية نتفكروا غير السلبيات كيما الاشهارات و الحصص السياسية الساخرة و الرياضية ثاني بصح ولا مرة حكينا على ذلك الجانب الخفي الي جامي واحد فينا سبق و حكا فيه و هو جانب المساعدات الخيرية و التعاون و التكافل الي يبين انو الشعب الجزائري شعب واحد يد وحدة كلمة وحدة شعب مزال فيه الخير و يحب يساعد غيروا بالشي الي قدر عليه كيما شفنا مؤخر غير في المنتدى موضوع الصاحفية السخرة ربي يذكرها بالخير لي دارت موضوع لمساعدة الاخت ليليا مرام و من هذا المنبر ندعي ربي يشافيها هي و جميع المسلمين اليوم رح نحكي على الحصص الخيرية و الانسانية لي فيها روح التعاون و يسودها الجو العائلي الخيري رح نحكي على بعض الحصص التلفزيونية في القنوات الخاصة و نبدا بالقناة الرائدة لي هي قناة النهار : من بين الحصص الفعالة حصة : ما وراء الجدران : هي حصة ربما اغلبكم يعرفوها تقدمها احدى الصحفيات مع حضور الشيخ شمس الدين و احد اكبر المحامين في الجزائر يجي احد الاشخاص عندو مشاكل اغلبهم أسرية شحال من مرة بكاونا و شحال من مرة تأثرنا معاهم و عشنا قصتهم بزاف ناس تفاعلت معاهم و لي مقدرش بذراعو عاونهم بدعاوي الخير يحاول الشيخ سمشو مع الاستاذ المحامي في حل المشكل و اكيد بلا مننساو الشعب لي توجور واقف و يساعد كاين لي عندو مشاكل عائلية يطلبوا المشورة و المساعدة و كاين لي مشاكل سكن و اجتماعية و كاين لي عندو حالة فقدان الاهل يجيو للحصة و يديروا نداء لي تعرف على المفقود يتصلوا بالحصة و خلي شحال و شحــــــــــــال نروحو لقناة الشروق : و ربما هي اكثر قناة فيها حصص خيرية و اجتماعية للمساعدة و حل المشاكل العائلية و الاسرية و الاجتماعية نبداو بحصة : الخط الاحمر : و لي تقدمها الصحافية فضيلة الغنية عن التعريف رفقة طبيب نفساني و امم و محامي حصة كل الشعب الجزائري يعرفها و هي الحصة لي اسرت قلوب الجزائريين ينتاظروها كل يومح أحد باش يعيشو القصص المأثرة معاهم و حصة عندها شعبية كبيرة بزاف و هي حصة يجيو ليها أشخاص عندهم مشاكل كاين لي مهمشين من طرف المجتمع و حابين مساعدات باش يسرجعوا مكانتهم و كاين لي تبراو منهم والديهم و جاو باش يطلبو السماح و كاين لي كانوا مبحرين و جاو يحوسوا على أهلهم و كاين لي تودرولوا اهلو و جاي يحوس عليهم و هي حصة غالبا ما تحل مشاكل الاشخاص الي يجيو للحصة و الشعب يوفق معاهم و يثبت روحوا العالية و الحمد لله دايمن ناجحين ان شاء الله و حصة أخرى راهي ظهرت مؤخرا مع اللاعبة سليمة و الي هي : افتح قلبك : و هي حصة كانت في نسمة يقدمها الطيب تحت عنوان المسامح كريم و عاودوها بنسخة جزائرية تحت عنوان افتح قلبك يجيو ليها ناس حابين يكرموا والديهم عائلاتهم ناس وقفوا معاهم و كانوا دافع مهم للنجاح في حياتهم ولا ناس حابة تتصالح مع غيرها سواء مع الوالدين يطلبوا السماح من اولادهم ولا الابناء و يطلبوا السماح من والديهم و حصة معندهاش بزاف الا أنها قدرت تحقق نسب مشاهدة عالية بزاف حصة لها اثر في المجتمع قدرت تجمع بين بزاف ناس من جديد و تقوي المحبة و ترجع المياه لمجاريها و حصة كان لازم منها في الجزائر و كاين حصة : و افعلوا الخيـــــر : و لي هو برنامج إجتماعي خيري أسبوعي تحت عنوان "وافعلوا الخير" يعده الإعلامي "رشيد فضيل" ويرافقه فيه الشيخ الداعية فيزازي بغدادي يقدموا فيه مساعدات للفقراءو المحتاجين و المرضى و كامل الناس المحتاجة ، وكان عندو دور كبير و فعال في إحياء ثقافة التعاون والعمل الخيري خاصة عند فئة الشباب و الجمعيات الخيرية لي توجور واقفة خاصة كافل اليتيم مع اليتامى و جميعة لحباب و جمعية ناس الخير و بزاف جمعيات . و ساهم البرنامج في حل مشاكل بزآاف من الناس خاصة الحالات الاجتماعية التي تحتاج مساعدة و تضامن هو برنامج يجيو فيه ناس مرضى او فقراء و محتاجين و غالبا ما يجيو لي يكون عندهم عمليات تحتاج مبالغ مالية عالية تفوق المليار و تكون في الخارج و أكيد تلقى مساعداااااات من طرف الشعب لي يوقف وقفة وحدة و يبداو يديروا في حملات خيرية و يلمو المبالغ سواء من عند الجمعيات ولا الناس المحسنين و لا في المساجد و هي حصةةةةةةة اولى من نوعها في الجزائر ربي يبارك في القائمين عليها و كاين حصة اليد في اليد : و هي حصة كل مرة نشوفوها في قناة يعني فاتت تقريبا على معظم القنوات الجزائرية ويهدف البرنامج إلى مساعدة العائلات الي معندهاش الامكانيات الكافية باش تغير حياتها التي انهكها الفقر و الحرمان و الظروف الاجتماعية القاسية وترسيخ روح التضامن الحقيقي بين افراد المجتمع خاصة الشباب و الناس كامل تعاون بالشيء لي قدرت عليه و الحصة هاذي يتصلوا بيهم أشخاص باش يساعدوا عائلات محتاجة خاصة فيما يتعلق بالسكن يجيو يكملولهم البناء في وقت قصير و يجيبولهم القش و يعمرولهم الدار و كاش مريض من الاولاد يداوه و مرة ساعدوا شاب كان محتاج صح دارولوا العرس بعدما بقى سبع سنين خاطب و مصابش باش يكمل و دارولو شهر العسل ثاني لتونس يعني هذه الحصة تبين محبة الشعب الجزائري لبعضوا البعض و يروحوا لشركات كبرى يمدولهم الاثاث و الاحتياجات باطل و بارك الله في القائمين عليها قناة الهداف : ثاني مننساوهاش خاصة في وقفتها مع الاخ عدلان لي ساهمت بدور كبير في مساعدة الفقراء و المحتاجين و اغلب القنوان الجزائرية الخاصة ان لم نقل كلها ساهمت في التغيير و مساعدة الناس كل واحد و مقدوروا يعني هذي صورة اخرى للقنوان الجزائرية من ناحية اخرى كل حاجة فيها المليح و القبيح و هي كذلك قنواتنا و ان شاء الله ربي يكثر من امثال الناس المحسنين و مزال الخير في بلادنا و مزالنا واقفين شعب واحد و كلمة واحدة و يد واحدة و كل انسان يساعد بمقدوروا و لي ميقدرش كامل يقدر بدعوة صادقة دعوة خير دعوة من القلب ان شاء الله ربي يفرج على كل مهموم و ان شاء الله ربي يقدرنا و نكونوا دائمن من الناس المحسنين و السلام عليكم