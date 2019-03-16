السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت نشاركم وصفة محشي الكرمب اللي عملتها للعشاء

في الاول ناخد كرمب نحيلو الجزء اللي بالاسفل وبعدين نحطو يتغلى فالماء اللي يكون على النار وعليه شوية ملح ونخليه يستوي وهو يستوي ابقي بتنزعي الورق وحدة وحدة , ومن جهة ثانية جهزي الحشوة اللي هي في مقلات حطي شوية ثوم مقع رقيق يتقلي هو ولحم مفروم قليه شويةعلى النار وحطي عليه البهرات اللي هي شوية خل وشوية هريسة وملح وفلفل اسود وزعفران وحطي عليه كمية من الارز المسلوق خليهم يتقلو مع بعض طفي النار على الحشوة وسيبيها تبرد شوية وفمقلات تانية جهزي صلصة الطماطم (بصل وثوم يتقلى ثم ضيفي طماطم وبهرات وطفي عليها ) بعيدن قطعي الكرمب واحشيه حطي شوية صلصة طماطم فالبلا لي هتفوتيه على الفرن ولفي الكرمب رصيه كويس ثم حطي عليه من الفوق صلصة الطماطم ثم مبشور الجبن حطيه فالفرن قدما يتجمر وطلعيه وصحة وهنااا ​