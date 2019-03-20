كل شيئ عن الحساسية allergie ** معلومات من تجميعي **

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته

كل شيئ عن الحساسية ** معلومات من تجميعي ** ​

هي تفاعلات غير مألوفة لجسم دون آخر تجاه مواد معينة، قد تكون المادة المؤرجة تقابل الجسم لأول مرة فترفع من حساسيته ليتفاعل ضدها بشدة، تكون أحياناً مميتة في تفاعل ثانٍ في، كما في الحساسية الدوائيةتتطلب وقاية صارمةفيخبر الطبيب المريض شفوياً قبل تحرير وصفته، وفي حالة إغمائه جرّاء حادثة مثلا تخبره بدلا عنه بطاقة يحملها دوما معه

كما ان جهازك المناعي يفرز مادة تعرف باسم الأجسام المضادة. عندما تعاني حالات حساسية، يصنع جهازك المناعي أجسامًا مضادة تُعرِّف المواد المثيرة للحساسية كأجسام ضارة، حتى إن لم تكن كذلك. عند احتكاكك بالمواد المثيرة للحساسية، يمكن لردة فعل جهازك المناعي أن تسبب التهابًا في الجلد لديك أو في جيوبك الأنفية أو مسالكك الهوائية أو جهازك الهضمي و تتفاوت درجة شدة الحساسية من شخص لآخر وقد يتراوح نطاقها من التهيج البسيط إلى التأق**Anaphylaxie **، وهو حالة طارئة قد تهدد الحياة. رغم أنه لا يمكن علاج أغلب حالات الحساسية، يمكن للعلاجات أن تساعد في تخفيف أعراضها لديك.



أعراض الحساسية:

تختلف أعراض الحساسية باختلاف الحساسية نفسها، من شخص إلى آخر. فقد تظهر أعراض الحساسية في المسالك الهوائية التنفسية، في الجيوب والممرات الأنفية، في الجلد وفي الجهاز الهضمي



حمّى الكَلَأ :

والمعروفة، أيضا، باسم التهاب الأنف الأرجي الموسمي يمكن ان تسبب: احتقان الأنف، الحكّة و سيلان الأنف و الإدماع أو التورم في العينين

الْتِهابُ الجِلْدِ التَّأَتُّبِيّ :

و المعروف بالاكزيما قد يسبب: الحكة في الجلد و احمرار في الجلد و تقشر في الجلد

الحساسية الغذائية :

قد تسبب: الشعور بالتقرّص في الفم و تورم الشفتين، اللسان، الوجه أو الحلق و الشرى**Urticaire **و التأق

الحساسية من لسعات الحشرات

قد يسبب : التورم في منطقة واسعة حول موقع اللسعة و الحكة في جميع انحاء الجسم و السعال الانقباضات في الصدر، الكَركَرَة والصفير وقت التنفس أو ضيق النّفـَس

الحساسية الدوائية :

تسبب الشرى و الحكة و الطفح الجلدي و التورم في الوجه و الكركرة والصفير وقت التنفس و التأق.



أسباب وعوامل خطر الحساسية:

تظهرالحساسية جراء خطأ يقع فيه جهاز المناعة حين يتعرف على مادة غير ضارة باعتبارها قوة غازية خطيرة. في هذه الحالة ينتج جهاز المناعة الأضداد التي هي في حالة استعداد وتأهب دائمين لمحاربة المُسْتَأرِج. عند تعرض الجسم للمُسْتَأرِج نفسه من جديد، تحفّز الأضداد إطلاق عدد من المواد الكيماوية الخاصة بجهاز المناعة، مثلا الهيستامينات، التي تسبب ظهور أعراض الحساسية و المواد المُؤَرِّجَة الشائعة تشمل: ​

المُسْتَأرِجات المحمولة جوا، مثل: حبيبات اللقاح، وبر الحيوانات، عث الغبار والعفن.

بعض الأطعمة، وخاصة البندق، الجوز، القمح، فول الصويا، السمك، المحار، البيض والحليب.

السم من الحشرات، مثل لسعات النحل أو لسعات الدبابير.

بعض الادوية و خصوصا البنسلين و بعض المضادات الحيوية المستندة على البنسلين.

المطاط الطبيعي (عصير لبني تفرزه بعض النباتات - لاتكس Latex) أو غيرها من المواد التي يمكن أن تثير ملامستها ردات فعل الحساسية في الجلد.

و خطر الإصابة بالحساسية يزداد لدى الأشخاص الذين ينتمون إلى إحدى المجموعات التالية: ​

لديهم تاريخ عائليمن الحساسية أو الربوخطر تطوّر الحساسية و يتزايد بين أقارب المرضى الذين يعانون من الربو أو الحساسية، مثل: حمّى الكلأ، الشرى أو الإكزيما

الأطفال و على الرغم من إن الحساسية قد تظهر في أية مرحلة من العمر، إلا إن الأطفال هم أكثر عرضة من البالغين للإصابة بالحساسية. ففي بعض الأحيان تتزايد الحساسية لدى الأطفال كلما تقدموا في السن. ومع ذلك، في كثير من الحالات، تختفي الحساسية ثم تعود لاحقا في المستقبل.

مرضى الربو أو الأشخاص المصابون بالحساسية - احتمال تطوّر الحساسية يكون أكبر لدى مرضى الربو، كما إن الأشخاص الذين يعانون من نوع معين من الحساسية معرضون ان تظهر لديهم الحساسية لمواد أخرى، أيضا.

مضاعفات الحساسية:

تزيد الحساسية من خطر التعرض إلى مشاكل صحية أخرى، بينها:



التأق :

الإنسان الذي يعاني من ردات فعل الحساسية الحادة هو أكثر عرضة للإصابة بالتأق، التي هي ردة فعل تنجم عن مميزات الحساسية. ويرتبط التأق، أساسا، في الحساسية الغذائية والحساسية لسموم الحشرات.

حساسية أخرى :

الأشخاص الذين يعانون من نوع واحد من الحساسية هم أكثر عرضة للإصابة بانواع أخرى من الحساسية.

الربو :

الأشخاص الذين يعانون من الربو – ردة فعل يصدرها جهاز المناعة فتؤثر على المسالك الهوائية وعلى التنفس - هم أكثر عرضة للإصابة بالحساسية. فكثيرا ما يحدث الربو نتيجة التعرض لمستأرج ما في البيئة (ربو ناجم عن الحساسية).

الالتهابات الفطرية في الجيوب أو في الرئتين :

خطر الإصابة بهذين المرضين، والمعروفين باسم التهاب الجيوب بالفطريات وداءُ الرَّشَّاشِيَّات يزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية للتعفن.

التهاب الجلد التأتبي (الإكزيمة)، التهاب الجيوب والتهابات الأذن أو الرئتين :

خطر الإصابة بهذه الأمراض يزداد لدى الأشخاص الذين يعانون من حمّى الكلأ من الحساسية للحيوانات أو من الحساسية للعفن ​

تشخيص الحساسية:

لتحديد ما إذا كان شخص ما يعاني من نوع معين من الحساسية، فإن الطبيب: ​

يطرح أسئلة مفصلة حول العلامات والأعراض

يجري فحصا جسمانيا

يطلب تدوينا توثيقيا مفصلا للأعراض والعوامل المسببة، المنبهة، المحتملة

وفي حال وجود الحساسية الغذائية، سوف يطلب الطبيب: ​

تدوينا توثيقيا مفصلا للأطعمة المستهلكة

الامتناع عن تناول أطعمة محددة **نظام استبعادي** لفترة معينة، ثم يطلب العودة إلى تناولها من جديد لتحديد ما إذا كان طعام معين هو الذي يسبب ردة الفعل الحساسية.

وقد يوصي الطبيب، أيضا، بإجراء أحد الفحصين التاليين: ​

اختبارالجلد : في هذا الاختبار يتم وخز الجلد وتعريضه لكميات ضئيلة من البروتين الموجود في المستأرجالمُفتَرَض. إذا كانت الحساسية موجودة, فسوف ينشأ تورم (شرى) في موقع الاختبار. وفي الغالب، يكون خبراء الحساسية مزوَّدين بأفضل الأجهزة لإجراء اختبارات الجلد وفهم نتائجها.

فحص الدم : الذي يطلق عليه، أحيانا، اسم " اخْتِبارُ المُمْتَزِّ الأَرْجِيِّ الإِشْعاعِيّ" ويقيس رد فعل جهاز المناعة لمادة معينةمن خلال قياس كمية الأضداد مسببات الحساسية في الدم، والمعروفة باسم "الغلوبولين المناعي إي" يتم إرسال عينة من الدم إلى مختبر طبي، حيث يتم فحص ما إذا كانت (العينة) تحتوي على مؤشرات الحساسية لمواد معينة.

علاج الحساسية:

علاج الحساسية يشمل: ​

تجنب المسببات للحساسية

استعمال أدوية لتخفيف الأعراض

تناول علاج مناعي

استعمال الأدرينالينفي حالات الطوارئ

الوقاية من الحساسية :

تتوقف الوقاية من الحساسية على نوع الحساسية. أما التوجيهات العامة للوقاية من الحساسية تشمل التوصيات التالية: ​

تجنب المستأرجات الشائعة : المواد المؤرِّجة المعروفة والشائعة تشمل، عادة: المستأرجات المحمولة جوا خارج المنزل، في المنزل أو في مكان العمل, مأكولات معينة، بعض الحشرات وبعض الأدوية. وثمة أعراض معينة من الحساسية تظهر وتتفاقم من جراء الحرارة الشديدة أو التوتر النفسي

وضع سوار إنذار طبي: للأشخاص الذين سبق أن ظهرت لديهم ردة فعل الحساسية الحادة والشديدة





ان شاء الله الكل يستفاد من موضوعي

خاصة اننا نجهل بعض الامور عن الحساسية

ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع



لكم مني اجمل التحيات

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