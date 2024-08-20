السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته



تخيل أن الحياة من دون ماء ...العلاج بالماء



يكوّن الماء حوالي ثلثي سطح الأرض و هذا ينطبق كذلك على جسم الإنسان الذي خلقه الله من تراب فقال له كن فكان



حيث يمثل الماء حوالي ثلثي وزن الإنسان و يدخل الماء في تركيب جميع الخلايا و هو ضروري لحياتها و لبقائها



و صدق الله العظيم حين قال "و جعلنا من الماء كل شيء حي "



و الماء ضروري للعلاج كما هو ضروري للحياة



و لذلك فهو يستعمل لعلاج كثير من الأمراض و المشكلات الصحية و كانت هذه الإستعمالات معروفة منذ القدم و لا تزال حتى الآن مع بعض الزيادات و الإكتشافات الحديثة



الاستعمالات العلاجية للماء :



أولا

يستعمل الماء لعلاج الحمّى و يكون ذلك بوضع كمادات الماء البارد على جبهة و رأس المحموم أو الاستحمام عند زيادة الحمى و يكون كذلك بزيادة شرب الماء لتعويض المفقود بسبب تبخر الماء عن طريق الجلد بسبب ارتفاع درجة الحرارة



ثانيا

ورد عن الرسول صلى الله عليه و سلم الترغيب بشرب ماء زمزم و إنها لما شربت له و إنها طعام طعم و شفاء سقم



ثالثا

يستعمل الماء لعلاج الجفاف الناتج عن فقد السوائل بسبب القيء أو الإسهال و يكون ذلك عن طريق الفم في الحالات البسيطة أو عن طريق الوريد في الحالات الشديدة



رابعا

تستعمل الكمادات الحارة الرطبة لعلاج آلام المفاصل و العضلات كما تستعمل الكمادات الباردة أو الثلج لنفس الغرض



خامسا

يستعمل العلاج بالماء لتخفيف الآلام و إعادة التأهيل للمرضى المصابين بآلام شديدة و تيبس في المفاصل أو بعد الإصابة بالجلطات العصبية و يكون ذلك في أحواض شبيهة بأحواض السباحة مليئة بالماء الدافئ و تستعمل أحيانا الذبذبات و الموجات المائية الموضعية للمساعدة على تخفيف الألم



سادسا

يستعمل الماء لتنقية الجسم من الشوائب و السموم في الطب البديل و ذلك بالإمتناع عن الطعام لفترة معينة من الزمن و يتناول المريض بعدها مقداراً معيناً من الماء و تُعمل له حقن شرجية لغسل الأمعاء و تنظيفها



سابعا

يفيد الماء في تنقية البشرة و الحفاظ عليها شابة و يكون ذلك بغسل الوجه مرات معدودة كل يوم و هذه التي يقوم بها المسلمون كل يوم أثناء الوضوء



ثامنا

يستعمل الماء لتخفيف الوزن و يكون ذلك بشرب الماء قبل الوجبة للإحساس بالامتلاء و الشرب عند الإحساس بالرغبة فيتناول الطعام بين الوجبات أو عند الرغبة بتناول المشروبات المحلاة أو غير الطبيعية كالمنبهات أو المشروبات الغازية



تاسعا

تستعمل مرطبات الهواء لترطيب الهواء ببخار الماء للتخفيف من الجفاف في الجلد و العينين و الأغشية المخاطية



عاشرا

تستعمل حمامات الجلوس لعلاج الجروح في منطقة الحوض مثل البواسير و الناسور الشرجي و بعد العمليات الجراحية في منطقة الشرج و بعد الولادة



11

يستعمل الماء البارد لتخفيف أعراض الحساسية و ذلك يكون بغسل الوجه و العينين لحساسية العينين و الأنف أو الاستحمام بماء بارد لتخفيف الحساسية الجلدية



فهل تتخيل حياتنا من دون ماء موضوع بسيط لاكن لو حدفناه عرفنا أهميته ​