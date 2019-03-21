هبلوني الناس اللي كيما نتوما

الامين محمد

الامين محمد

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كان واحد السيد مع صحابوا مسافرين في سيارتهم
و بعد المسير لمسافة طويلة
يتفاجؤوا بعطب في الرودة تاع السيارة
نزلوا كامل يشوفوا العطب فاه

لقاو ان البراغي تاع رودة كامل تقطعو
103859

راحوا يحوسوا على كاش كونكايري او ميكانيسيا باش يشرو البراغي و يكملو طريقهم

و بعد مدة رجعوا بلا ما يشروا حتى برغي واحد

لقاو رواحهم في حصلة في مكان مقطوع و معزول

رجعوا للسيارة و بقاو يقارعوا كاش واحد يديبانيهم بكاش براغي

جا فايت عليهم مهبول و سقساهم مالكم
103858

خزروا فيه و ضحكوا و قالوا هذا ما كان ناقصنا
مهااابل

راح المهبول للسيارة عمل طلة خفيفة و قال ليهم
الحل ساهل

خزروا فيه كااامل مخلوعين

المهبول ضحك عليهم ضحكة تاع تكبر و قا ليهم الباقي هو ثلاث رودات

انزعوا من كل رودة برغي راح تتحصلوا على ثلاث
براغي ركبوا بيهم الرودة
تقدروا تمشوا بيها نوووووووورماااال
أيا السلام عليكم

راح واحد منهم للمهبول يجري و قال ليه
يرحم باباك انت كيف هبلت و انت بهذا الذكاء

رد عليه المهبووول و قال ليه
هبلوني الناس اللي كيما نتوما حابسين خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

أحيانا تجيك افكار من مكان او من شخص غير متوقع
فلا تحقرن بالعين و الخزرة
و العود اللي تحقره راح يعميك هههههههههههههههههه
 
آخر تعديل:
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
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إنضم
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هذا مهبول من ناس بكري سير
المهبول تاع بكري نهار يقرمد يروحلو السيرفو 50 بالماىة منين ذاك يلاشي ومنين ذاك يقيسها
والمهبول تاع ضرك نهار يطيرلو القرمود يولي عايش في عالم الزومبي
والمثل يقول كمشة نحل من شواري ذبان والحديث قياس
 
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