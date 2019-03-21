هبلوني الناس اللي كيما نتوما

و بعد المسير لمسافة طويلة

يتفاجؤوا بعطب في الرودة تاع السيارة

نزلوا كامل يشوفوا العطب فاه

لقاو ان البراغي تاع رودة كامل تقطعو

راحوا يحوسوا على كاش كونكايري او ميكانيسيا باش يشرو البراغي و يكملو طريقهم

و بعد مدة رجعوا بلا ما يشروا حتى برغي واحد

لقاو رواحهم في حصلة في مكان مقطوع و معزول

رجعوا للسيارة و بقاو يقارعوا كاش واحد يديبانيهم بكاش براغي

جا فايت عليهم مهبول و سقساهم مالكم

خزروا فيه و ضحكوا و قالوا هذا ما كان ناقصنا

مهااابل

راح المهبول للسيارة عمل طلة خفيفة و قال ليهم

الحل ساهل

خزروا فيه كااامل مخلوعين

المهبول ضحك عليهم ضحكة تاع تكبر و قا ليهم الباقي هو ثلاث رودات

انزعوا من كل رودة برغي راح تتحصلوا على ثلاث

براغي ركبوا بيهم الرودة

تقدروا تمشوا بيها نوووووووورماااال

أيا السلام عليكم

راح واحد منهم للمهبول يجري و قال ليه

يرحم باباك انت كيف هبلت و انت بهذا الذكاء

رد عليه المهبووول و قال ليه